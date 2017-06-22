На грани фантастики. Зачем Порошенко ездил к Трампу

Началось всё как театр абсурда. С неожиданного — если не сказать скоропостижного — анонса визита. И злой шутки о том, что у Трампа, видать, совсем плохая ситуация, если он встречается даже с Порошенко. Далее пошли экспромты. Порошенко назвал программу визита "фантастической" — что бы это ни означало. Трамп заявил о своей "вовлечённости" в дела Украины — что бы это ни означало. Порошенко сказал, что Украина станет "историей успеха". Американская пресса написала о том, как холодно Белый дом встретил украинского лидера. Даже аналитикам из числа приближённых сложно угадать, что это был за визит и зачем.

Да, у Трампа на самом деле проблемы. Ему вполне серьёзно угрожают импичментом, в том числе за весьма пикантные связи с Россией. И приём Порошенко в Овальном кабинете — до неизбежной встречи с Путиным на саммите G7 — ему нужен был для демонстрации своей независимости от Кремля. Наверное, именно с этим была связана спешка, с которой визит готовился. Можно сказать, что свою задачу Трамп решил. Но вот решил ли свои задачи Порошенко? И ставил ли он их вообще?

"Только при наличии надёжного тыла у себя дома можно ехать на переговоры с открытым забралом и настаивать на своих мирных планах. Если они есть, конечно"

Объективно первой и главной задачей мог стать пересмотр минских договорённостей и нормандского формата — ни то, ни другое уже не работает, причём давно. Более того, накануне визита глава Госдепа Рекс Тиллерсон намекнул, что с Минском всё не так безоблачно и надо искать новую схему. В Украине под это даже анонсировали законопроект о новой политике в Донбассе. Правда, слишком уж загадочный — ни текста, ни регистрации в Раде, только концепция из уст Парубия. Конечно, новый мирный план жизненно нужен. Минский процесс явно зашёл в тупик, поскольку Россия формально не является его участником и делает вид, что не обязана выполнять договорённости. Дональд Трамп, со своей стороны, сосредоточен на внутренних проблемах. Он новичок в международной политике, и главное для него — чтобы все по возможности успокоились. Поэтому объективно он хочет скорейшего разрешения ситуации любой ценой. Тиллерсон не зря постоянно намекает на то, что Штатам нужна "гибкость" в отношении России. Во что эта "гибкость" может обойтись Украине, предположить несложно. Как минимум — обмен Донбасса на Крым, особый статус Донбасса и влияние прокремлёвских элементов на общенациональную политику. Это хотелки Путина. И единственное, что можно им противопоставить, — новый мирный план, созданный в Украине и учитывающий интересы Украины.

Был ли этот план представлен в Овальном кабинете? Был ли он отвергнут? И существует ли он вообще? Мы об этом не знаем и вряд ли скоро узнаем, поскольку наша власть предпочитает избегать откровенного и содержательного диалога с обществом по жизненно важным вопросам. Для такого диалога нужна полная открытость. Нужно реальное доверие и поддержка общества. Только при наличии надёжного тыла у себя дома можно ехать на переговоры с открытым забралом и настаивать на своих мирных планах. Если они есть, конечно. И вот тогда у нас вместо "фантастических" визитов будут реальные договорённости.