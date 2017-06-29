Забытый праздник. Почему свою Конституцию мы вспоминаем лишь изредка

Вчера страна отмечала День Конституции. Ну как отмечала… Был выходной посреди недели. Какие-то чиновники собрались на торжественные мероприятия. Какие-то эксперты разразились статьями на тему. Наверняка кто-то мысленно поблагодарил Основной Закон государства за наличие повода пропустить рюмочку-другую. Но в целом День Конституции так и остался забытым праздником, особенно в этом году, на фоне дня кибератаки.

Почему так? Почему свою Конституцию мы вспоминаем лишь изредка, да ещё и — по заветам классика — "незлим, тихим словом"? И почему в реальности она напоминает электрон из квантовой физики? То есть она как бы есть — написанная, отпечатанная, с Конституционным судом, но её как бы и нет, когда речь заходит о гарантии человеческих прав и гражданских свобод.

Рискну выдвинуть пару версий. Во-первых, если кто помнит, Конституция Украины рождалась в спешке, а главное — в страхе. В далёком 1996-м над окончательным текстом Рада работала ночью именно потому, что Леонид Кучма пригрозил вынести проект рабочей группы на всеукраинский референдум. А допустить людей даже к утверждению проекта правящий класс не мог по определению. И готов был работать сутками, чтобы принять документ самостоятельно, с учётом всех хотелок и компромиссов.

За последние двадцать лет мотив каждого изменения Конституции оставался неизменным: ни в коем случае не допустить нас к принятию решений. Перестроить и перегруппировать систему так, чтобы ничего на деле не изменить. Чтобы не поставить под угрозу монополию правящего класса на все сферы нашей жизни. Правящий класс писал Конституцию сам и писал её для себя. И каждое изменение делает точно так же.

"То есть приводить ли Конституцию в соответствие с реальностью решать придётся снова нам. Как это уже было с изгнанием Януковича и снабжением армии"

За это же время в мире потихоньку менялся подход к такого рода документам. Появились успешные прецеденты создания конституций силами граждан в Исландии и Тунисе. Но наша элита по-прежнему предпочитает глобальным трендам локальные "схемы". Ведь они приносят немножко личного благополучия. Меньше, чем раньше, но всё же.

Во-вторых, сама Конституция напичкана компромиссами, разрывающими страну изнутри. Главный из них — двуглавая власть, в которой есть и сильный (по объёму полномочий) президент, и столь же сильный (по объёму полномочий) премьер. А это значит, что уже на уровне Основного Закона во власти заложен конфликт, который неизбежно проявляется. Даже когда формально у нас парламентско-президентская республика. И даже — даже! — когда президент и премьер земляки.

Наконец, Конституция не определяет главного. Она оставляет без внимания вопрос пределов государства, гарантий его невмешательства в дела людей. Она не отвечает на вопрос, зачем государство нужно и что ему позволено (либо не позволено) делать в нашей стране. Конституция сливает страну с государством, что на самом деле является грубой и непростительной по нынешним временам ошибкой.

То есть приводить ли Конституцию в соответствие с реальностью решать придётся снова нам. Как это уже было с изгнанием Януковича и снабжением армии в самый драматичный момент российской агрессии. А значит – стоит засучить рукава. Вы не любите Конституцию? Да вы просто её готовить не умеете!