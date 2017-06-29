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Главная » Мнения » Забытый праздник. Почему свою Конституцию мы вспоминаем лишь изредка
Денис Семёнов
главный редактор еженедельника Фокус
Денис Семёнов главный редактор еженедельника Фокус

Забытый праздник. Почему свою Конституцию мы вспоминаем лишь изредка

Забытый праздник. Почему свою Конституцию мы вспоминаем лишь изредка

Уже на уровне Основного Закона во власти заложен конфликт, который неизбежно проявляется

29.06.17 171
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Вчера страна отмечала День Конституции. Ну как отмечала… Был выходной посреди недели. Какие-то чиновники собрались на торжественные мероприятия. Какие-то эксперты разразились статьями на тему. Наверняка кто-то мысленно поблагодарил Основной Закон государства за наличие повода пропустить рюмочку-другую. Но в целом День Конституции так и остался забытым праздником, особенно в этом году, на фоне дня кибератаки.

Почему так? Почему свою Конституцию мы вспоминаем лишь изредка, да ещё и — по заветам классика — "незлим, тихим словом"? И почему в реальности она напоминает электрон из квантовой физики? То есть она как бы есть — написанная, отпечатанная, с Конституционным судом, но её как бы и нет, когда речь заходит о гарантии человеческих прав и гражданских свобод.

Рискну выдвинуть пару версий. Во-первых, если кто помнит, Конституция Украины рождалась в спешке, а главное — в страхе. В далёком 1996-м над окончательным текстом Рада работала ночью именно потому, что Леонид Кучма пригрозил вынести проект рабочей группы на всеукраинский референдум. А допустить людей даже к утверждению проекта правящий класс не мог по определению. И готов был работать сутками, чтобы принять документ самостоятельно, с учётом всех хотелок и компромиссов.

За последние двадцать лет мотив каждого изменения Конституции оставался неизменным: ни в коем случае не допустить нас к принятию решений. Перестроить и перегруппировать систему так, чтобы ничего на деле не изменить. Чтобы не поставить под угрозу монополию правящего класса на все сферы нашей жизни. Правящий класс писал Конституцию сам и писал её для себя. И каждое изменение делает точно так же.

"То есть приводить ли Конституцию в соответствие с реальностью решать придётся снова нам. Как это уже было с изгнанием Януковича и снабжением армии"

За это же время в мире потихоньку менялся подход к такого рода документам. Появились успешные прецеденты создания конституций силами граждан в Исландии и Тунисе. Но наша элита по-прежнему предпочитает глобальным трендам локальные "схемы". Ведь они приносят немножко личного благополучия. Меньше, чем раньше, но всё же.

Во-вторых, сама Конституция напичкана компромиссами, разрывающими страну изнутри. Главный из них — двуглавая власть, в которой есть и сильный (по объёму полномочий) президент, и столь же сильный (по объёму полномочий) премьер. А это значит, что уже на уровне Основного Закона во власти заложен конфликт, который неизбежно проявляется. Даже когда формально у нас парламентско-президентская республика. И даже — даже! — когда президент и премьер земляки.

Наконец, Конституция не определяет главного. Она оставляет без внимания вопрос пределов государства, гарантий его невмешательства в дела людей. Она не отвечает на вопрос, зачем государство нужно и что ему позволено (либо не позволено) делать в нашей стране. Конституция сливает страну с государством, что на самом деле является грубой и непростительной по нынешним временам ошибкой.

То есть приводить ли Конституцию в соответствие с реальностью решать придётся снова нам. Как это уже было с изгнанием Януковича и снабжением армии в самый драматичный момент российской агрессии. А значит – стоит засучить рукава. Вы не любите Конституцию? Да вы просто её готовить не умеете!

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