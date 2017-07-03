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Главная » Мнения » Поступательное движение. Кому нужны коэффициенты — абитуриентам или МОН
Наталья Коваль (Глоба)
Наталья Коваль (Глоба)

Поступательное движение. Кому нужны коэффициенты — абитуриентам или МОН

Поступательное движение. Кому нужны коэффициенты — абитуриентам или МОН
Фото: открытые источники

Министр образования Украины сообщила на весь мир, что то ли на периферии у нас учат хуже, то ли дети там глупее

03.07.17 104
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…Историчку звали Ольга Романовна. На первом же уроке она сообщила четвероклассникам, то есть нам, что мы не просто советские дети и даже не просто украинцы, а самые настоящие сиверяне. И живём мы на земле, которая называется Сивера. И что совсем недалеко вот от этого самого места князь Игорь сражался с половцами. И что Чернигов носит имя князя Чёрного. Или, может быть, княжны Чёрной, которая и красавицей была, и оружие умела держать, и погибла, сражаясь с хазарами. Почти тогда же мы узнали о древлянах, о житичах, о полянах, о Святославе и Владимире, о Малуше и об Анне Ярославне. А уж потом перешли к программному материалу.

Ольга Романовна Суровец с самого начала определила, кто мы и откуда. А заодно — что такое родная земля и корни в ней. До "Буранного полустанка" Чингиза Айтматова и до манкуртов оставалось ещё не менее шести лет.

Совершенно потрясающей была Светлана Ивановна, "англичанка". Она могла сказать, что мы просто не можем не услышать эти стихи. Или мы никак не обойдёмся без этого стильного изящества в прозе. Или без этого тонкого юмора. И читала нам на английском, нимало не заботясь, что наш словарный запас ещё не мог соответствовать предлагаемым текстам. Зато мы точно понимали, что это красиво. И что это настоящее. И что так можно думать. И с нашим словарным запасом творились удивительные чудеса.

Математичка Валентина Владимировна научила нас извлекать квадратные корни "вручную", то есть без всяких там таблиц. А заодно показала, как красиво доказать, что дважды два — это вовсе не четыре, а самые настоящие пять. И всегда рассказывала о "коротких" формулах, даже если их не было в учебнике. И научила понимать геометрию.

Физик Михаил Филиппович, который заодно преподавал и астрономию, в хорошую погоду показывал по вечерам разные планеты и созвездия, пользуясь какой-то увеличивающей штуковиной. Учил решать задачи и не разрешал подглядывать в формулы на проверочных контрольных. А вот на самостоятельных позволял — чтобы запоминалось лучше. И сливами из собственного сада подкармливал. И разрешал прокатиться на своём велосипеде.

"Теперь суд должен признать документ неконституционным, если кому-то вздумается его обжаловать. А иначе все станут равны, а кто-то равнее. И уровень образования вполне обоснованно будет разным"

"Русичка" вечно восхищалась красотой и целых предложений, и даже отдельных слов. Химичка считала, что химия — это наука-волшебница. Причём ей почему-то все верили и химию знали. Биологичка Галина Васильевна заразительно смеялась и никогда не ставила двоек, потому что не знать биологию было не просто невозможно, а совершенно нереально.

Школу закончили ещё во времена Союза, поэтому выбор вузов был немаленьким. Наверное, нынешний министр образования даже не сможет представить, а не то что поверить, что мы, выпускники совсем маленького районного центра на Черниговщине, смогли легко поступить в любой вуз огромной страны. Понимаете, в любой: МГУ, МФТИ, ЛГУ, КГУ, в самые престижные военные училища... Без репетиторов, без взяток и уж тем более без нынешнего "изобретения", то есть без повышающих коэффициентов. Министр образования сообщила на весь мир, что то ли на периферии у нас учат хуже, то ли дети там глупее. Одним словом, коэффициенты всенепременно нужны, потому как и не в столице учиться можно… Зазеркалье какое-то, честное слово.

А у меня тут же возникает вопрос на злобу дня сегодняшнего. А как же Конституция? Я о статье 24, где написано, что все граждане равны перед законом и ни от чего это не зависит. Но МОН издаёт документ, Минюст его благословляет… Конституция остаётся сама по себе. Теперь суд должен признать документ неконституционным, если кому-то вздумается его обжаловать. А иначе все станут равны, а кто-то равнее. И уровень образования вполне обоснованно будет разным. Вот только как выбирать врача, например? А в дипломе коэффициент тоже будут указывать?

Мне одной кажется, что это неправильно и даже страшно? Коэффициент во Львове и в Одессе выше, чем в столице. А в Донецкой области ещё выше. Это значит, что дети там глупее?

Так какие выводы надо сделать? И если считать эти коэффициенты первым шагом, то каким станет следующий?

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