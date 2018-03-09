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Главная » Мнения » Тарас и Андрей. Взять "Причинну" для анимационного дебюта — это было смело и рискованно
Елена Касавина
Художественный руководитель фильма «Причинна»
Елена Касавина Художественный руководитель фильма «Причинна»

Тарас и Андрей. Взять "Причинну" для анимационного дебюта — это было смело и рискованно

Тарас и Андрей. Взять "Причинну" для анимационного дебюта — это было смело и рискованно

Большинство знают творчество Шевченко в лучшем случае на уровне школьной программы, а то и просто понаслышке. О Шевченко-художнике почти ничего не знают, не слышали, не видели

09.03.18 86
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Сегодня Украина празднует день рождения своего Кобзаря - Тараса Григорьевича Шевченко. Чем не повод вспомнить о нем. Но под кинематографическим соусом.

Знакомьтесь — Андрей Щербак. С ним мы встретились почти пять лет назад. В кафе недалеко от Дома кино. Начиналась работа над замечательным, но, к сожалению, так и не осуществившимся проектом. Он пришёл как "кандидат" в художники-постановщики. Я же выступала в роли независимого эксперта-худрука. Мой 20-летний опыт преподавания в Институте Карпенко-Карого выработал "нюх" на молодые дарования.

Андрей был "что-то особенное". Серьёзный, глубокий, с чувством собственного достоинства, хорошо рисующий. Со вкусом, что встречается нечасто.

Оскар Уайльд когда-то высказал очень точную, хотя, может быть, и парадоксальную мысль: "Большая глупость — не доверять первому впечатлению". Как всегда, первое впечатление оказалось самым точным.

Щербак был и остаётся уникумом. Он может нарисовать всё. В любом стиле. Он прекрасный придумщик, замечательный иллюстратор. Посмотрите его книжку про Хуху Моховынку. Он и сам пишет сказки, притчи-миниатюры и сценарии полнометражных анимационных фильмов. Андрей успевает столько, что и пятерым порой не под силу.

Анимация пришлась Андрею по душе. Уж такое это искусство — "одушевление". Захватывает и не отпускает. А если получается, чувствуешь себя почти богом. У Андрея получалось. И вот пришло время попробовать себя в режиссуре. Что же выбрал для дебюта молодой художник, прекрасно рисующий картинки для детских книжек и раскадровки для весёлых трёхмерных анимационных фильмов? Какое кино? На какую тему? Он решил экранизировать "Причинну" Тараса Шевченко.

Я уверена, многие из читающих эти строки поморщились: "Конъюн­ктура и отстой". У нас вообще существует предубеждение по поводу Шевченко. Уверена, большинство знают творчество Шевченко в лучшем случае на уровне школьной программы, а то и просто понаслышке: "Як умру, то поховайте…", "Реве та стогне…". О Шевченко-художнике почти ничего не знают, не слышали, не видели.

"Причинна" — это поэма, написанная юным, 23-летним Шевченко-художником. Образная, импрессионистичная, композиционно сложная, ассоциативная. Многие из фрагментов поэмы стали народными песнями. Специально не скажу, какие именно. Почитайте.

"Я видела немало анимационных шедевров. "Причинна" Андрея Щербака, по моему мнению, достойно вписывается в этот ряд"

Взять "Причинну" для анимационного дебюта — это было неожиданно, смело и рискованно. Но когда продюсер Геннадий Кофман и начинающий режиссёр Андрей Щербак пригласили меня поучаствовать в этой работе, я, не сомневаясь, сказала "да". Роль себе определила такую: не мешать. И иногда что-то советовать.

Один из главных признаков очень талантливого человека — скромность

Год, без пиара и шума, с крошечной группой соратников, кадр за кадром рисовал Андрей свою первую авторскую картину.

Теперь о тех, без кого этот проект не состоялся бы.

В июне исполнилось 25 лет кинокомпании "Магика-фильм". Столько же лет я знакома с её генеральным продюсером Геннадием Кофманом. Потому что практически в день основания "Магики" мы приступили к производству моего первого большого фильма "Бобе-Майсес". Это была весьма рискованная затея — первая на постсоветском пространстве картина на еврейскую тему.

В последнее время я часто уговаривала Геннадия вернуться в анимацию. Он мягко и интеллигентно уклонялся от этого. Но… Жизнь движется по спирали. Вот что сам Гена рассказал о своём решении продюсировать "Причинну": "Когда предложили проект анимационного фильма, моя реакция была: "Категорически нет". До тех пор, пока я не увидел проект. Сегодня я с ужасом думаю, что мог отказаться. Для меня работа Андрея — воплощение той абсолютной идеи анимационного кино, которую просто невозможно реализовать какими-то иными методами. Я думаю, что этот дебют — рождение нового имени не только в украинской, но и мировой анимации".

И, конечно, огромную роль в появлении этого фильма сыграло Гос­кино Украины, экспертная комиссия которого поверила в проект и дала шанс талантливому дебютанту. В любой стране подобные проекты могут быть реализованы исключительно при поддержке национальных кинофондов.

Теперь, когда фильм готов, я счастлива. Это мощное анимационное произведение, по-новому открывающее нам Шевченко. Поверьте, я видела немало анимационных шедевров. "Причинна" Андрея Щербака, по моему мнению, достойно вписывается в этот ряд. Это именно произведение. Это анимация, особый вид искусства, синтез ожившей живописи и музыки (прекрасная работа композитора Татьяны Шамшетдиновой). Не хочу ни описывать, ни анализировать — посмотрите сами.   

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