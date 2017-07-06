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Главная » Мнения » Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди
Юрий Гудыменко
историк, блогер
Юрий Гудыменко историк, блогер

Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди

Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди

О сталинском коте и польском Zajebiścieво Львове

06.07.17 20
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В одном из предыдущих текстов я писал о том, что Украине не мешало бы забыть об отмечании 22 июня как дня начала войны. Просто потому, что это полная чепуха и Вторая мировая началась у нас намного раньше, нежели "ровно в четыре часа" в 1941 году. А сейчас я аккуратно усугублю уже написанное.

Итак, первый день осени 1939 года. Немецкие и словацкие (ага) войска вторгаются в Польшу, которой на тот момент принадлежит Западная Украина. Британия и Франция объявляют войну Германии, начинается Вторая мировая война. Гитлер тем временем успешно тиранит Польшу, забрасывая Сталина телеграммами с тонкими намёками на толстые обязательства (по договорённостям между Рейхом и Союзом, обе армии должны были одновременно вступить в Польшу с разных сторон и поделить её пополам).

Сталин на телеграммы отвечал редко и уклончиво, тянул кота за всякое, и в таком приятном (для всех, кроме кота и Гитлера) времяпровождении провёл пару недель, дождался объявления Германии агрессором, надел белое и заявил о начале "освободительного похода в Польшу" для спасения украинцев и белорусов от плохого Гитлера.

Гитлер был несколько обескуражен происходящим, но в целом со Сталиным спорить не стал. Кот, от которого наконец отстало усатое человековидное создание, спрятался под столом и не отсвечивал, зализывая растянутое. А войска Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) устремились на уже смертельно раненную Польшу.

К 17 сентября 1939 года, когда советские войска перешли польскую границу, немцы уже несколько дней осаждали Львов, который довольно-таки бестолково, но весьма энергично защищала польская армия. Узнав о том, что помимо немцев и словаков в гости заскочила ещё и ruskakurwa, поляки тихо и грустно сказали Zajebiście (это "печаль" по-польски), после чего отдали приказ по красноармейцам стрелять только в случае крайней необходимости, а во всех остальных случаях воевать только в сторону немцев.

Красная армия подошла к наполовину окружённому Львову с востока и без проблем превратила его в полностью окружённый, замкнув кольцо, в котором польская армия чувствовала себя, как бы помягче выразиться, некомфортно. Попутно красноармейцы несколько раз вступали в перестрелку с немцами, что доставляло немногочисленные, но приятные минуты осаждённым полякам.

"Советские солдаты активно грабили, насиловали женщин, походя арестовывали и расстреливали поляков — в общем, занимались общепринятым у большевиков выполнением взятых на себя обязательств"

Итак, Львов был окружён с одной стороны немцами, с другой — советскими войсками. При этом и те и другие планировали каждый со своей стороны решительный штурм Львова. Логика подсказывала, что было бы неплохо договориться и штурмовать город вместе, но логика — она для гражданских, а приказа о том, кому должен достаться по итогу город, получено не было, так что военные, проведя несколько раундов переговоров под шнапс и водку, мысленно послали собутыльников-собеседников к чертям и решили действовать каждый поодиночке.

В последний момент немецкие войска получили приказ из Берлина: атаки на Львов прекратить, армия Рейха отходит от города, а сам город отходит советским войскам согласно секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа (о секретном протоколе в приказе не сообщалось, на то он и секретный, это я вам уточняю для верности). Немцы, изрядно поматерившись (как-никак потери при попытках занять Львов они понесли немалые), приказ выполнили и от города отошли, обстреляв его как следует напоследок. Советские войска, которым немцы передали (именно передали, ага — союзники как-никак) свои позиции, предложили полякам поговорить.

"Поговорить" затянулось, потому как то советский генерал не пришёл на рандеву, то переговорщики не имели нужных полномочий, то ещё что-то — в какой-то момент поляки откровенно одолжили у Сталина кота и начали тянуть его за всякие места, от чего кот был, понятное дело, не в восторге. Красноармейцы тоже не горели желанием штурмовать неплохо укреплённый город с хорошо мотивированными польскими частями, поэтому на выходки поляков с котом какое-то время смотрели сквозь пальцы, рассказывая им (полякам, не пальцам) удобоваримые басни про гарантии безопасности, сохранение частной собственности, неприкосновенность для польской верхушки и так далее и тому подобное.

И поляки сделали глупость. Они согласились.

Был подписан "Протокол объявления о передаче города Львов Красной армии". Польская армия колоннами покинула осаждённый город — солдаты отдельно, офицеры отдельно. За границами Львова солдат (почти всех) пропустили дальше, а офицеров (тоже почти всех, кроме немногих счастливчиков) арестовали, отправили в лагеря, а потом… а потом в Катынь. Выжили единицы.

"То, что советские пропагандисты сознательно отделяли "Великую Отечественную" от всей Второй мировой, никак не должно влиять на Украину сейчас, когда тайны перестали быть тайнами"

Советские солдаты тем временем активно грабили город, насиловали женщин, походя арестовывали польских чиновников и расстреливали польских жандармов — в общем, занимались общепринятым у большевиков выполнением взятых на себя обязательств. Не устану повторять: коммунисты — не люди. Взятие Львова — очередное тому подтверждение. Люди стараются держать слово. Они — нет.

Ладно, от лирики к выводам. Дорогие мои, смотрите, какая история получается. В первый же месяц Второй мировой войны немцы штурмуют прекрасный город Львов, находящийся, понятное дело, на территории нынешней Украины (да и тогда, как несложно догадаться, украинцев там было, как бы так помягче выразится, немало). Вполне конкретные войска вполне конкретного Гитлера штурмовали вполне себе Львов. Прорывались пехотой на его улицы, бомбардировали его с самолётов, обстреливали артиллерией. Убивали львовян — украинцев, поляков, евреев — штык и авиационная бомба гражданство не спрашивают. В сентябре 1939 года. Это война на нашей земле? На мой взгляд, однозначно.

Тогда что мы отмечаем 22 июня? День нападения Гитлера на тот же Львов, вошедший вместе с Западной Украиной в СССР по договору с тем же Гитлером? Нет, мы отмечаем начало "Великой Отечественной войны", наглухо забывая при этом про погибших в 1939-м жителях Львова, Тернополя, Луцка и остальных городов и сёл Западной Украины. В чём логика? Или Львов уже не Украина?..

…Ладно, это всё риторические вопросы. Надеюсь, дата 22 июня, противоречащая банальной логике, навсегда отойдёт в историю. Вторая мировая война пришла на наши земли в 1939 году. В сентябре. А не летом 1941 года. Летом 1941 года Гитлер напал на своего союзника Сталина, который к тому моменту успешно участвовал всё в той же войне, завоёвывая Польшу, Прибалтику, тираня Румынию и Финляндию. А то, что советские пропагандисты сознательно отделяли "Великую Отечественную" от всей Второй мировой, никак не должно влиять на Украину сейчас, когда тайны перестали быть тайнами, когда архивы открыты и секретные договорённости уже не секретны.

22 июня — ложная дата. Вспоминать погибших в той войне можно и нужно. Но для этого есть понятная и уже ставшая привычной дата — 8 мая, день памяти и примирения. Всё остальное — от лукавого. Лукавого усатого грузина.

P.S. И да, напоминаю: коммунисты — не люди. Передайте дальше.

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