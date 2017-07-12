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Главная » Мнения » Инкубационный период. Как "ранние пташки" учат общению врачей и родителей
Елена Струк
журналист
Елена Струк журналист

Инкубационный период. Как "ранние пташки" учат общению врачей и родителей

Инкубационный период. Как "ранние пташки" учат общению врачей и родителей

Для выхаживания недоношенных детей нужны инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, специальное питание, зонды, катетеры. И не только

12.07.17 157
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Диана появилась раньше времени. На часах было 9:30. На календаре 25 ноября 2012-го. Саша подходила к ней, рассматривала, но потом начинала плакать, так и не решившись дотронуться. Только на третий день она прикоснулась к дочери. Её кожа была такой тоненькой, что даже складка на пелёнке оставляла след. Что-то пошло не так в канцелярии, где раздают даты рождения. Диана родилась на 28-й неделе — слишком рано, почему-то поспешила. С весом двухмесячного котёнка. Чуть больше листа формата А4. 1270 граммов, если в цифрах, "глубоко недоношенный ребёнок", если в медицинских терминах.

В 2016 году раньше положенного срока в Украине родилось 22 тысячи малышей. 3,5 тысячи весом до полутора килограммов. Для выхаживания им нужны инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, специальное питание в виде аминокислот и витаминов, которое дорогое и не всегда есть в Украине, зонды, катетеры. И не только.

"Некоторые идеи ничего не стоят, но могут очень помочь". Немного хриплый голос стройной невысокой женщины с белой косынкой на шее звучит как колыбельная. В Киеве испанка Мерсе Леонхардт, психолог, координатор программ раннего вмешательства в разных странах, проговаривает одну из главных идей успешного выхаживания.

"Мы должны обеспечить коммуникации между врачами, родителями, медсёстрами. Потому что мамы и папы переживают очень сложный период. Мы говорим "роды преждевременные", но и родительство тоже преждевременное. В этот период важно, чтобы родители осознали себя родителями. У каждого это занимает своё время. Иногда мамы и папы сначала не могут даже смотреть на детей, потому что боятся навредить им одним лишь взглядом".

Из зала звучит вопрос: "Как маму побыстрее включить в процесс ухода за ребёнком?"

"Мы не должны агрессивно вторгаться во внутренний мир родителей. Мы стараемся показать всё на своём примере — берём ребёнка на руки, делаем необходимые манипуляции, чтобы родители видели и привыкали. Мы не должны настаивать. Иногда нужно время на то, чтобы сесть и подумать". Мерсе раскрывает секреты эффективного общения между врачами и родителями, используемые в испанских больницах.

"Когда я была беременной, ходила на курсы, наблюдалась у врача, общалась с разными специалистами, но никто мне не сказал, что преждевременные роды возможны". Когда Александра Балясная родила Диану, она не знала, что будет дальше, какие есть риски для здоровья малышки, что нужно делать, чтобы облегчить процесс выхаживания. Ассоциация родителей преждевременно рождённых детей "Ранние пташки" провела опрос, чтобы выяснить, с какими трудностями сталкиваются родители. Одна из главных проблем — взаимодействие с врачами.

"Тот идеальный ребёнок, о котором они мечтали и образ которого представляли, отличается от реального. Но родители не должны воспринимать своего ребёнка как неспособного"

Мерсе делится опытом. "Мы рассказываем родителям, что представляет собой отделение интенсивной терапии, показываем аппараты и инкубаторы. Объясняем, как будем помогать ребёнку. Интенсивная терапия — это всегда страшно. Поэтому важно, чтобы мамы и папы заранее знали, что их может ждать. Иногда у недоношенного ребёнка серьёзные проблемы со здоровьем. Но мы всегда говорим о них. В больницах Барселоны мы стараемся максимально приблизиться к родителям".

"Самое сложное — справиться с чувством вины, с абсолютно подавленным эмоциональным состоянием. Мне пришлось искать специального психолога, которая помогла мне перестать беспрерывно плакать", — вспоминает Александра первые недели после рождения малышки.

"Дети — это зеркало. Они смотрят в лицо матери, понимают её эмоции и переживают те же чувства. Поэтому очень важно давать родителям выговориться. К мамам приходят неонатологи, чтобы поговорить обо всём, что их беспокоит. Мы работаем с психологами. Родители могут рассказать о том, что больно, грустно, и это очень важный момент. Ведь тот идеальный ребёнок, о котором они мечтали и образ которого представляли, отличается от реального. Но родители не должны воспринимать своего ребёнка как неспособного". Мерсе рассказывает, как важно для здоровья малыша, чтобы между ним и матерью установилась связь. В больницах, с которыми работает Мерсе, используют метод выхаживания "кенгуру", когда малыш каждый день несколько часов находится у мамы или папы на руках — кожа к коже.

Александра и Диана оставались в отделении выхаживания два месяца. Безвылазно.

Без поддержки семьи в это время справиться очень сложно.

"Когда-то одна наша медсестра обратила внимание, что пока родители в палате с малышом, старшие дети остаются в холле больницы. И предложила: "Почему бы нам не пускать их в палату? — рассказывает Мерсе. — Так начала работать программа "Братья и сёстры". Сначала детей приводят в специальный зал, где стоит кувез с аппаратурой, в нём — кукла. Мы им объясняем, зачем зонды, трубки. Даём поухаживать за ребёнком-куклой. А уже потом они идут в палату к брату или сестре. Это для них огромный опыт". Сейчас подобную программу хотят сделать для бабушек и дедушек.

Александра Балясная создала ассоциацию родителей преждевременно рождённых детей "Ранние пташки" год назад. Пригласила Мерсе Леонхардт в Украину. И вот эта женщина стоит перед украинскими врачами и родителями и чуть хрипловатым голосом рассказывает о работе и доверии в команде, которое не появляется там, где нет нормального общения — умения слушать и слышать друг друга. Она здесь, в Киеве, потому что когда-то, четыре года назад, Диана поспешила родиться на свет.

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