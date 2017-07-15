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Главная » Мнения » Кто к нам с мячом. Как выглядит маскулинный спорт в украинских реалиях
Юрий Марченко
Юрий Марченко

Кто к нам с мячом. Как выглядит маскулинный спорт в украинских реалиях

Кто к нам с мячом. Как выглядит маскулинный спорт в украинских реалиях

С "ощущением приятного хулиганства" о регби наших широт

15.07.17 75
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На минувшей неделе на столичном стадионе "Спартак" прошёл регбийный матч между киевской и грузинской командами.

На игру я попал практически случайно — совершенно не спортивно покупал лекарства в аптеке, находящейся напротив стадиона, и решил заодно зайти насладиться зрелищем. Матч, как я выяснил, завершал серию из трёх игр между нашими и грузинами, которые ради такого случая специально приехали в Киев. В первых двух поединках победили гости, поэтому проигрывать третью никому не хотелось. По прогнозу ожидалась рубка и слабая облачность.

Сам величественный стадион "Спартак" выглядит так, будто римляне 2000 лет планомерно мстили ему за то самое восстание. На полуразваленных трибунах человек 300, многие из которых вкушают спорт вперемешку с пивом. Нюансы игры на всю арену комментирует диктор.

Команды рубятся вовсю. Публика периодически начинает скандировать нечто среднее между "добиться" и "задница". На всякий случай тоже из солидарности немного покричал "задница" — приятное ощущение лёгкого хулиганства. Всё-таки регби — это мужественный, маскулинный спорт, как тут без дерзости. Чуть позже понял, что на самом деле все вообще-то скандировали название нашей команды — "Дарница". Ощущение приятного хулиганства прошло.

Пока на поле команды бьются за каждый метр, вокруг по дорожкам в рамках вечернего моциона носятся бегуны разной степени шустрости. Когда пробегают мимо трибун, приосаниваются и примеряют на себя все эти вопли поддержки: "Давай! Мочи! Вперёд!" Наверное, приятно бегать, когда тебя поддерживают не только несущиеся следом дворняги.

Играют молодёжные команды. Возможно, именно из-за юношеского задора на поле довольно жёсткие стычки. После некоторых из них на газоне остаются возлежать травмированные. "Нужен врач", — сообщает диктор всему стадиону. Сухонький седой доктор вскакивает и мчится через всё поле, как Усэйн Болт на пенсии. "А, нет, всё в порядке", — успокаивается комментатор. Врач чертыхается и уже менее резво семенит назад. Под конец игры это очень выдохшийся медик.

"Ёперный балет! — на весь притихший стадион подводит итог поединка один из болельщиков.Команды обнимаются…"

В итоге несколько игроков "Дарницы" всё-таки получают травмы. "Кажется, это Иванов, — вслух размышляет комментатор. — А может и нет. Когда он лежит, мне плохо видно его рост".

После матча встречаю этого самого Иванова (фамилия изменена из этических соображений, а также потому что я её забыл) — его под руки ведут двое, нога перевязана. "Как ты, братан? — спрашивает подбежавший приятель. — Нормально? Красава!"

Иванов молча ковыляет дальше с лицом, белым, как фон в Microsoft Word`е, и явно ненавидит приятеля, соперников, стадион "Спартак", регби и весь спорт, включая шахматы.

После какого-то особо жёсткого столкновения начинается небольшая драка. Несколько девушек на трибуне тут же заводятся.

— Давай, вали этих хачапури!

— Хачапури вкусные, — вдруг задумчиво возражает одна из них.

Потасовка практически сразу заканчивается, команды братаются и снова переходят, по сути, ковсё той же драке, но уже в пределах щедрых регбийных правил.

До конца матча остаётся пара минут, украинцы, как это и принято в спорте, проигрывают.

— Нужна атака, нужна попытка! — взволнованно накручивает себя, зрителей и игроков диктор. Накрученные киевские регбисты гостеприимно теряют мяч и из последних сил отбиваются у самой зачётной линии. Звучит финальный свисток.

—Ёперный балет! — на весь притихший стадион подводит итог один из болельщиков.

Команды обнимаются. Грузины скандируют что-то торжествующее, получают медали, кубок и слегка укоризненные аплодисменты публики.

Я иду к такси. Мужчина, одиноко сидящий вдали от основной толпы болельщиков, печально переводит взгляд с поля на меня и говорит: "Лучше бы они просто набухались, правда?"

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