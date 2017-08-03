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Главная » Мнения » Дни турбины…х! Немецкое качество против российской "пронырливости"
Игорь Чернобельский
Игорь Чернобельский

Дни турбины…х! Немецкое качество против российской "пронырливости"

Дни турбины…х! Немецкое качество против российской "пронырливости"
Фото: Getty Images

О Siemens в Крыму, кремлёвской "фаршированной рыбе" и украинском сервисном обслуживании

03.08.17 64
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Возможно, нужно было написать "месяцы турбины" или даже, учитывая немецкое качество, "годы турбины". Всё дело в пресловутом "х".

Как долго проработают газотурбинные установки после того, как "Сименс" заявит об отказе производить сервис всех поставленных в РФ турбин, никто не знает. Точнее, "х…то его знает".

Речь пойдёт об истории с поставками пресловутых четырёх турбин Siemens в Крым в обход санкций и договорённостей с партнёрами. Комическую версию о российском происхождении турбин — они сначала были Siemens, но мы их в Питере "тщательно ветошью протирали", и они стали российскими! — здесь рассматривать не будем. Потому что даже очень хорошие резиновые коврики производства "АвтоВаз", положенные в мерседес, к счастью, жигулями его не делают.

Донкихотское предложение Siemens выкупить турбины назад по цене сделки понимания в России тоже не нашло. "Я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам решения", — недоумевает Михаэль Хармс из Восточного комитета германской экономики.

Зато министр энергетики РФ Александр Новак спокоен: "Всё оборудование, которое поставляет в Россию Siemens, могут поставлять и другие компании". Так в чём же дело, почему не поставляют?

Может, ответ знают у Путина? Ан нет: "Мы не занимаемся турбинами в администрации президента" — заявил всеведущий Дмитрий Песков.

Браво! Михаил Жванецкий со своим "Ой, не морочьте голову. Мы делаем фаршированную рыбу, и нечего сюда звонить" — просто нервно курит в стороне.

Тем временем Siemens сообщает о сокращении взаимодействия с российскими предприятиями, доля собственности в которых принадлежит государству, и подаёт иск в Арбитражный суд Москвы по делу о незаконной поставке в Крым в обход санкций его газотурбинных установок. Нетрудно предположить, в чью пользу будет решение. Тем более что можно воспользоваться прецедентным правом.

Оказывается, во время Крымской войны 1853–1856 годов техники Siemens прокладывали линию связи в осаждённый Севастополь. И курировал эти работы не кто-нибудь, а сам Вернер фон Сименс — талантливый изобретатель и основатель концерна. Тогда тоже остро стоял вопрос "чейкрым?" И руководители тогдашнего Евросоюза — император Наполеон III и королева Виктория тоже грозили наказать предприимчивых немцев. В тот раз, впрочем, обошлось.

"Анализ "прецедента Siemens" невольно приводит к ещё одному выводу: нельзя эксплуатировать ни народ, ни турбины без надлежащего сервисного обслуживания. И партнёров обманывать нельзя"

"История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса", — заметил Гегель.

Смех вызывают не только слова, но и цифры. "Если что-то коснётся инфраструктурных проектов, таких как газопроводы Газпрома, то здесь Siemens опять окажется в первых рядах пострадавших от режима санкций", — пугает немцев Михаил Крутихин из консалтингового агентства Rusenergy.

Однако в 2016 финансовом году оборот концерна составил 79,6  млрд евро, а чистая прибыль — 5,6 млрд евро. Причём в России, Беларуси и Центральной Азии оборот Siemens по состоянию на 30 сентября был всего 1,6 млрд евро. Легко подсчитать, что даже полная потеря 2% оборота никак не повлияет на развитие и финансовую стабильность транснационального концерна.

А вот ситуация в России после его возможного ухода настораживает. Российский аналитик из компании "Альпари" Наталья Мильчакова задаёт риторический вопрос: "Почему мы до сих пор не произвели импортозамещение в области энергетического машиностроения? Почему у нас сегодня 17% российских тепловых электростанций зависят от поставок Siemens и вообще из Германии, которая является "санкционной" страной?" Понятно, что если турбины на 17% российских тепловых электростанций останутся без надлежащего сервисного обслуживания, то фарс может снова обратиться в трагедию.

Своё веское слово в этой поучительной истории не преминул сказать и президент Украины: "Приветствую политическое решение стран — членов ЕС о наложении новых санкций на Россию за нелегальную поставку турбин Siemens во временно оккупированный Крым. Прецедент Siemens должен повлечь наказание, чтобы не повториться никогда", — говорится в сообщении Петра Порошенко в Facebook.

Ах, уважаемый Пётр Алексеевич! Анализ "прецедента Siemens" невольно приводит к ещё одному выводу: нельзя эксплуатировать ни народ, ни турбины без надлежащего сервисного обслуживания. И партнёров обманывать нельзя. Иначе всё обернётся таким коллапсом, что о последствиях страшно даже думать. Оно, конечно, хорошо, что русские получили очередную оплеуху. Но и в Украине не стоит забывать о принципах и ценностях Европы. И помнить о цене манипуляций международным доверием.

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