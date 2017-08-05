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Главная » Мнения » От джаза на костях до джаза на Днепре. Как запрещённый во времена СССР фестиваль переживает второе рождение
Евгений Чепурняк
режиссёр-постановщик и актёр Театра КВН-ДГУ и кабаре "Весёлый песецъ"
Евгений Чепурняк режиссёр-постановщик и актёр Театра КВН-ДГУ и кабаре "Весёлый песецъ"

От джаза на костях до джаза на Днепре. Как запрещённый во времена СССР фестиваль переживает второе рождение

От джаза на костях до джаза на Днепре. Как запрещённый во времена СССР фестиваль переживает второе рождение
Фото: Елена Котенко

В общем, Джаз. На Днепре. Не старенький, но и не молодой. 49 годков стукнуло. Бывали застои, простои, запреты. "Детей", рождённых собой, провожал всё время в кругосветку. По городам и странам. А они всегда возвращались

05.08.17 39
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Любители джаза делятся на три категории: те, которые думают, что они любители джаза; те, кто выдают себя за любителей джаза; собственно джазмены, которые точно не любители. Одновременно в одном ареале обитания вышеуказанные три подвида встречаются редко, хотя внешне похожи друг на друга как две капли днепровской воды. Для того чтобы все три категории встретились в одном месте, нужно такое событие, уж ТАКОЕ событие, которое пропустить невозможно. Стыдно, глупо, неприлично, немодно. На котором можно слиться в одном порыве экстаза, перемешавшись друг с другом, утирая друг другу счастливые слёзы умиления от сопричастности к джазу как таковому во всех его проявлениях и взаимного эмоционального проникновения. Вне зависимости от места под свингующим июльским солнцем, занятого согласно добытым билетикам. В один поток. В одну струю. На Днепре. В лучах заходящего обморочного солнца, специально не спешащего, чтобы тоже не пропустить ни одной ноты, ни одного хриплого саксофоньего стона. Знойного и томного.

В общем, Джаз. На Днепре. Не старенький, но и не молодой. 49 годков стукнуло. Не каждый год рожал. Бывали застои, простои, запреты. "Детей", рождённых собой, провожал всё время в кругосветку. По городам и странам. А они всегда возвращались. Мир поудивляют и вернутся. К папе. ...Или маме? В общем, к родителю. Ещё и друзей привозили. Полный дом. Беленьких, чёрненьких, разных. Но всегда талантливых. Гениальных. Как сами. Сколько их, своих, по миру! А истоки — здесь. В Днепре. На Днепре. Где все сливаются в общей любви. Ну, если не любви, то, точно, в большой симпатии к вечно молодому, всегда неожиданному дитяти, Джазу.

Я — один из этого общего потока. Из ребра. Вернее, от любви, рождённой из рёбер. Чьих — не знаю. Но с трещинами. Владельцы которых уже давно о них забыли. Поскольку рёбра срослись. Эти рентгеновские снимки, с нарезанными на них музыкальными композициями, лежали дома вперемешку с пластинками Апрелевского завода. На 78 оборотов. На одной стороне — Цфасман. "Под парусом". На другой — Цфасман же. Но "Весенний цветок". Или совершенно неизвестно чей, кем-то написанный американский "Когда приходит пароход?" Так и не знаю, куда приходит? И кто приходил? Главное, очень хрипло, с шорохом приходил. Поскольку был затёрт до дыр. Получил пробоину… Разбился. С рёбер тоже хрипели. Совершенно незнакомые. "Гоу даун, Мозе-е-ес..." Или "Даун бай тзе риверсайд, даун бай тзе риверсайд...".

"Я — из ребра. Вернее, от любви, рождённой из рёбер. Чьих — не знаю"

И я поплыл по этой реке. Не зная исполнителей, просто на голос. Кстати, и сейчас не запоминаю имён и фамилий. Разве что тех, с кем посчастливилось встречаться, быть знакомым, работать на одной сцене. Их было много, но — мало. Все разные. Все гениальные. Все разъехались. Все возвращаются. Домой. В Днепр. Где начинали с рёбер. "О, вен тзе сеинтс шоу марчин" — когда святые маршируют. По рёбрам. У меня они маршировали по ушам соседей в старом дворе с акацией. Где окна в окна. Я их, соседей, радовал. Как мне тогда казалось. Они не все радовались, как я теперь понимаю. Потому что "Напиши мне письмо-о, хоть две строчки всего..." было понятнее и ближе. И "АББА", опять же. Кстати, и мне тоже. Это потом уже начнутся для меня как для любителя джаза (или думающего, что любителя) фестивали. С висением на люстрах и аплодисментами после удачного соло (особый кайф).

Но он, Джаз, не приезжает в гости. Он здесь живёт. На Днепре. Он здесь живёт. Иногда затихает, уезжает. Но всегда возвращается. И я иногда уезжал с ним. И возвращался. С ним. К нему. Это — как июльский зной. Улицы пусты, машины плывут по плавящемуся асфальту, город, кажется, пуст. И вдруг, внезапно. Откуда? Из каких подъездов, из-под каких кондиционеров сбегается, вальяжно сходится, плывёт эта толпа народа? На остров. На песок. И я сбегаюсь, мы сбегаемся. Как много лет назад! Даже когда Фест "отдыхал" — сбегались. В джаз- клуб. К Мишке Дубилету, одержимому джазом. Где хрипит, блямкает, постанывает, дышит настоящая живая музыка. Где Кейс ласкает клавиши. Где Юдык. Где кудрявая Роделя. Где Бука с тромбоном. И "Гамма". А раньше — Двоскин, Щерица, Кондаков. Где... Ой, я же никогда имён не запоминал. Забывал. А тут...

Рёбра не сохранились. И раздарены пластинки, купленные на гастролях с диксилендом, по сёлам, по Мухосранскам и Задрищенскам, в отделах уценённых товаров. Диззи Гилеспи, Оскар Питерсон, Элла Фитцджеральд, в выцветшем от лежания на витрине в сельпо конверте. И гибкий голубой миньончик Джонни Холлидея, оказавшегося дамой. Всё это было. Всё это есть. Потому-то пешком, через мостик, топаем на остров. К первой любви. К новым именам. И к старым друзьям. К тем самым, с пластинок и афиш молодости. К коллегам. И новым знакомцам. В многочасовой марафон. К звукам. К запахам реки. К маленьким катеркам, приплывшим на огонёк. С Джазом — в южную ночь. Вязкую и тёмную, как вишнёвое варенье. Где звучит музыка, где посреди зала уже танцует первый храбрый одиночка, раскачиваясь в ритм музыки. Я — тоже так. Только уже мысленно, внутри себя, но раскачиваюсь.

Джаз на Днепре. Он плывёт над рекой. Вместе с тусовкой из разных городов и стран. И я в общем потоке. Как много лет назад. Как всегда. В городе, где живу я. В городе, где живёт Джаз.

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  6. Wizz Air открывает два новых направления из Киева 5 / 1890
  7. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 5 / 3651
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