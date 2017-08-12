Эффект бабочки. Если бы Кшесинская стала женой Николая ІІ

Для начала напомню тем, кто забыл, или скажу тем, кто не знает: эффект бабочки — термин в естественных науках, обозначающий свойство некоторых хаотичных систем: незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия где-нибудь в другом месте и в другое время.

Под хаотичной системой будем понимать Россию конца XIX — начала XX века (странно, как этой системе удалось сохранить признак хаотичности до наших дней. Но речь не об этом). Под «незначительным влиянием» будем понимать следующее событие: влюблённый в балерину Матильду Феликсовну Кшесинскую, наследник престола и будущий император Николай II делает ей предложение, и она становится законной императрицей! А это значит, что принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская — внучка английской королевы Виктории не стала бы императрицей Александрой Фёдоровной и не передала бы наследнику российского престола гемофилию, носителями которой были некоторые дочери и внучки английской королевы. Николай II, зная, что его наследник здоров и ему предстоит править великой империей, не отрёкся бы от престола от своего имени и от имени сына в пользу брата Михаила. Заодно при дворе никогда бы не появился Старец — Григорий Распутин. Распутин любил деньги и женщин. Кшесинская тоже любила деньги и мужчин. Но мужчин исключительно с фамилией Романов и имеющих отношение к императорской семье. Втереться к ней в доверие у Распутина не было бы никаких шансов. А значит, и не было бы той ненависти, которую из-за близости с Распутиным навлекла на себя семья последнего русского царя. Конечно, стать императрицей Кшесинской могло бы помешать происхождение. Но была же на российском престоле крестьянка Марта Самуиловна Скавронская — Екатерина I. И ничего, трон устоял. Так что мы могли бы не отмечать в 2017-м столетие Октябрьской революции, а с помпой отметить в 2013 году четырёхсотлетие дома Романовых!

"Старик Фрейд легко бы разобрался в этой ситуации. Мол, ревнует девушка-прокурор балерину к императору, с кем не бывает"

Возвращаясь в сегодня, замечу, что некоторых прокуроров-киноманов коробит, что у наследника российского престола была любовница. Этот факт недостоин художественного осмысления и оскорбляет чувства верующих. Но тогда, говоря о Петре I, придётся не упоминать Анну Монс. Анна Иоановна останется без Бирона, Елизавета Петровна без Разумовского, Пётр III без Воронцовой, Екатерина II без Орлова… Чтобы не оскорблять чувства верующих, нужно переписать практически всю российскую историю. Такое даже доктору исторических наук Мединскому не под силу! Старик Фрейд легко бы разобрался в этой ситуации. Мол, ревнует девушка-прокурор балерину к императору, с кем не бывает. Но мы не будем, не имеем права упрощать — речь идёт как минимум о покушении на скрепы! Да ещё кем? Режиссёром с фамилией Учитель! И чему он может научить? Был бы режиссёр гражданином и патриотом, он бы снял фильм о трогательной любви последнего императора к жене. «Аликс» — чем не название? А ведь именно так называл любящий Николай свою верную супругу. И жили они счастливо, и умерли в один день. Но Учитель лёгких путей не ищет. То в фильме о балерине Спесивцевой («Мания Жизели») заставляет Ивана Охлобыстина сняться в роли… танцовщика Лыфаря. Кого?! Охлобыстина!!! Надежду и опору современной русской духовности!!! Заставить сыграть гомосексуала Сержа Лыфаря! Дальше — больше. Учитель снимает странную историю о любовных отношениях в семье Нобелевского лауреата И. А. Бунина («Дневник его жены»). Там то ли треугольник любовный, то ли пятиугольник.

Короче, фигура какая-то сложная, чуждая. Это я о Бунине… прокурорскими глазами. Жаль, нельзя его привлечь: гордость русской литературы захоронена в Париже на знаменитом кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Кстати, его могила находится недалеко от могилы красавицы Матильды Кшесинской.

Народный артист России, режиссёр Алексей Учитель как-то по-своему понимает право художника на свободное творчество. Даже если оно финансируется из госбюджета…

Согласитесь, интересно звучит: «Россия, свобода, творчество, госбюджет». Я бы даже сказал, артистично-хаотично.