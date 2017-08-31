Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Бунт Лукашенко. Белорусы в поисках исторической правды
Григорий Руденко
Григорий Руденко

Бунт Лукашенко. Белорусы в поисках исторической правды

Бунт Лукашенко. Белорусы в поисках исторической правды
Фото: Getty Images

О "ереси" и "здравом национализме"

31.08.17 1202
400

Завтра, 1 сентября белорусские дети пойдут в школу с новым учебником истории. И хотя с точки зрения исторической науки в нём нет ничего нового, иначе как сенсацией назвать этот факт нельзя. Причём сенсацией не образовательной, не научной, а политической. Потому что этим шагом президент Лукашенко идёт против увлечённого воскрешением имперских исторических мифов президента Путина. Учитывая, что де-юре Беларусь и Россия представляют собой "союзное государство", это выглядит достаточно пикантно, а кремлёвские идеологи и историки уже называют учебник истории Беларуси чуть ли не ересью.

Сформулировала эту "ересь", а вернее, создала учебник, профессор Ольга Лявко, и состоит "ересь" в том, что свою государственность белорусы ведут от Полоцкого княжества, а вовсе не от Москвы как правопреемницы Киевской Руси, запретного словосочетания, заменённого сейчас в России термином "Древнерусское государство". "Историки полностью игнорировали самостоятельность Полоцкого княжества, — заявила на презентации книги Ольга Лявко. — Исторические процессы на территории восточных славян трактовались не в пользу белорусских земель, что даёт некоторым основания говорить: "И не было этих белорусов! Им 25 лет! Не было у них никогда своего государства, своей территории, своей культуры и языка, они все — никто!"

Любопытно, что из официальных лиц РФ только сенатор от Пермского края Алексей Пушков допускал такие высказывания, и касались они отнюдь не белорусов: "Порошенко так увлёкся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет исторического места в составе европейских стран, так как такой страны до 1991-го не было!" Сказал он это в мае этого года. Предполагалось, что на данных словах вздрогнуть должны были все страны Прибалтики и бывшей Югославии, ибо их тоже не было. А вздрогнули белорусы. И первым — "батька" Лукашенко, лукавый в своей кажущейся простоте. Белорусский лидер, прочитав черновик учебника, сообщил, что в нём отражена достоверная картина становления белорусской государственности, и дал за него автору государственную премию. "Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый", — сказал он тогда, и вздрогнули уже в Кремле.

"Свою государственность белорусы ведут от Полоцкого княжества, а вовсе не от Москвы как правопреемницы Киевской Руси, запретного словосочетания, заменённого сейчас в России термином "Древнерусское государство"

Но Александр Григорьевич на этом не остановился и недавно в своём спиче на День независимости, главной ежегодной речи, заявил, что Полоцкое княжество — "наша историческая колыбель", жители которой "на народном вече выбирали вождей из числа самых мужественных и мудрых представителей своей земли. А ведь в то время ко многим народам государственность пришла вместе с варягами". Видимо, Лукашенко пропустил страницы, в которых описывалось правление Полоцком варягов Аскольда и Рогволода. Как и то, что дочь последнего была изнасилована киевским великим князем, викингом Владимиром, потомство которого затем и правило этой "колыбелью". Ну и, конечно, под избранием "самых мужественных и мудрых" он видел исторические параллели в своём лице. Но правда здесь есть. Полоцк — один из самых древних городов Восточной Европы. В западных хрониках город на Западной Двине упоминается уже в VI веке. В летописях — в 862 году. И белорусский этнос развивался самостоятельно от так называемых великороссов в составе Великого княжества Литовского, а затем — Речи Посполитой и в состав Российской империи окончательно вошёл только в 1772 году, после второго раздела Польши. "Не жаловали тогда белорусов. Через нашу землю, через сердца и души шли в разных направлениях полчища захватчиков. Мы оказывались в эпицентре жесточайших войн, которые им были совсем не нужны. Плетью выбивали желание людьми зваться". Не только плетью. Когда в Полоцке впервые появились войска Ивана Грозного, в Двине стрельцы утопили четыреста иудеев, отказавшихся отречься от своей веры и принять православие. После прихода армии Петра I солдаты громили белорусов-униатов, забив до смерти четырёх священников и несколько десятков горожан. На фоне приближающихся учений с РФ "Запад-2017", которых так опасаются не только в Европе, но, видимо, и в Минске, такие исторические аналогии уже больше, чем "ересь".

Кстати. У профессора Лявко есть и более радикально настроенные коллеги, например, автор капитального труда "История средневековой Европы V–XV веков" Олег Трусов, который давно заявил, что настоящими русскими являются белорусы: "Наше государство слово "русский" имеет уже в названии: Великое Княжество Литовское, Русское и позже уже Жемойтское. Мы — настоящие русские, а не те, что стали русскими в 1497 году. Они были татарами. Белорусы как нация старше россиян на 200 лет. А украинцы старше нас ещё на полстолетия". В Москве требовали примерно наказать Трусова за такое. Лукашенко не стал. А это значит, что учебники истории ещё пишутся.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Венгерские ученые призвали лишить Путина титула почетного доктораМакрон: Франция не позволит, чтобы Путину все сошло с рукУехал и не вернулся. Как украинец Павел Гриб попал в ловушку ФСБ

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 36307
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2200
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4070
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 879
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2663
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1114
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1428
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 12971 / 19279
  2. Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона 8300 / 11151
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 4209 / 36307
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 3232 / 3564
  5. "Киевстар" разъяснил отказ от ряда тарифов их непопулярностью 2912 / 3267
  6. Бывший заместитель Пшонки построил себе дворец под Киевом, – СМИ 2337 / 2574
  7. Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер 1907 / 2076
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 65 / 19279
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 47 / 36307
  3. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 39 / 2061
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 17 / 3564
  5. Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер 10 / 2076
  6. Женщина, которая играет. Как актриса Лариса Кадочникова держит удар 8 / 1868
  7. Польский пловец первым в мире переплыл Балтийское море 7 / 238
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.