Бунт Лукашенко. Белорусы в поисках исторической правды

Завтра, 1 сентября белорусские дети пойдут в школу с новым учебником истории. И хотя с точки зрения исторической науки в нём нет ничего нового, иначе как сенсацией назвать этот факт нельзя. Причём сенсацией не образовательной, не научной, а политической. Потому что этим шагом президент Лукашенко идёт против увлечённого воскрешением имперских исторических мифов президента Путина. Учитывая, что де-юре Беларусь и Россия представляют собой "союзное государство", это выглядит достаточно пикантно, а кремлёвские идеологи и историки уже называют учебник истории Беларуси чуть ли не ересью.

Сформулировала эту "ересь", а вернее, создала учебник, профессор Ольга Лявко, и состоит "ересь" в том, что свою государственность белорусы ведут от Полоцкого княжества, а вовсе не от Москвы как правопреемницы Киевской Руси, запретного словосочетания, заменённого сейчас в России термином "Древнерусское государство". "Историки полностью игнорировали самостоятельность Полоцкого княжества, — заявила на презентации книги Ольга Лявко. — Исторические процессы на территории восточных славян трактовались не в пользу белорусских земель, что даёт некоторым основания говорить: "И не было этих белорусов! Им 25 лет! Не было у них никогда своего государства, своей территории, своей культуры и языка, они все — никто!"

Любопытно, что из официальных лиц РФ только сенатор от Пермского края Алексей Пушков допускал такие высказывания, и касались они отнюдь не белорусов: "Порошенко так увлёкся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет исторического места в составе европейских стран, так как такой страны до 1991-го не было!" Сказал он это в мае этого года. Предполагалось, что на данных словах вздрогнуть должны были все страны Прибалтики и бывшей Югославии, ибо их тоже не было. А вздрогнули белорусы. И первым — "батька" Лукашенко, лукавый в своей кажущейся простоте. Белорусский лидер, прочитав черновик учебника, сообщил, что в нём отражена достоверная картина становления белорусской государственности, и дал за него автору государственную премию. "Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый", — сказал он тогда, и вздрогнули уже в Кремле.

"Свою государственность белорусы ведут от Полоцкого княжества, а вовсе не от Москвы как правопреемницы Киевской Руси, запретного словосочетания, заменённого сейчас в России термином "Древнерусское государство"

Но Александр Григорьевич на этом не остановился и недавно в своём спиче на День независимости, главной ежегодной речи, заявил, что Полоцкое княжество — "наша историческая колыбель", жители которой "на народном вече выбирали вождей из числа самых мужественных и мудрых представителей своей земли. А ведь в то время ко многим народам государственность пришла вместе с варягами". Видимо, Лукашенко пропустил страницы, в которых описывалось правление Полоцком варягов Аскольда и Рогволода. Как и то, что дочь последнего была изнасилована киевским великим князем, викингом Владимиром, потомство которого затем и правило этой "колыбелью". Ну и, конечно, под избранием "самых мужественных и мудрых" он видел исторические параллели в своём лице. Но правда здесь есть. Полоцк — один из самых древних городов Восточной Европы. В западных хрониках город на Западной Двине упоминается уже в VI веке. В летописях — в 862 году. И белорусский этнос развивался самостоятельно от так называемых великороссов в составе Великого княжества Литовского, а затем — Речи Посполитой и в состав Российской империи окончательно вошёл только в 1772 году, после второго раздела Польши. "Не жаловали тогда белорусов. Через нашу землю, через сердца и души шли в разных направлениях полчища захватчиков. Мы оказывались в эпицентре жесточайших войн, которые им были совсем не нужны. Плетью выбивали желание людьми зваться". Не только плетью. Когда в Полоцке впервые появились войска Ивана Грозного, в Двине стрельцы утопили четыреста иудеев, отказавшихся отречься от своей веры и принять православие. После прихода армии Петра I солдаты громили белорусов-униатов, забив до смерти четырёх священников и несколько десятков горожан. На фоне приближающихся учений с РФ "Запад-2017", которых так опасаются не только в Европе, но, видимо, и в Минске, такие исторические аналогии уже больше, чем "ересь".

Кстати. У профессора Лявко есть и более радикально настроенные коллеги, например, автор капитального труда "История средневековой Европы V–XV веков" Олег Трусов, который давно заявил, что настоящими русскими являются белорусы: "Наше государство слово "русский" имеет уже в названии: Великое Княжество Литовское, Русское и позже уже Жемойтское. Мы — настоящие русские, а не те, что стали русскими в 1497 году. Они были татарами. Белорусы как нация старше россиян на 200 лет. А украинцы старше нас ещё на полстолетия". В Москве требовали примерно наказать Трусова за такое. Лукашенко не стал. А это значит, что учебники истории ещё пишутся.