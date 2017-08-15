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Главная » Мнения » Двигатель регресса. Южмаш против The New York Times
Ян Авсеюшкин
обозреватель
Ян Авсеюшкин обозреватель

Двигатель регресса. Южмаш против The New York Times

Двигатель регресса. Южмаш против The New York Times
Иллюстративное фото

Киеву срочно нужно отбивать информационную атаку из США

15.08.17 1158
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Крупнейшее американское издание The New York Times (NYT) опубликовало материал, в котором обвинило Украину в передаче ракетных технологий Северной Корее, что привело к появлению у режима Ким Чен Ына межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-14», способных достичь побережья США.

Журналисты издания ссылаются на исследование специалиста по ракетному разоружению Майкла Эллена, который пришёл к выводу, что прорыв корейской ракетной программы связан с использованием советского двигателя РД-250 или его копий. Технологии производства, сами двигатели и комплектующие к ним могли находиться только на двух предприятиях — украинском «Южмаше» и на российском «Энергомаше».

В первоначальном исследовании эксперт соблюдает паритет и предполагает, что в этом может быть замешана как российская, так и украинская сторона. Но NYT резко меняет тональность и убеждает своих читателей в том, что двигатели поставила всё-таки Украина. Дескать, после начала войны с РФ предприятие оказалось в бедственном положении и его работники могли без ведома руководства контрабандно передать двигатели и технологии в Северную Корею. Вот такая история.

"Пока вся реакция украинской стороны сводится к двум опровержениям: собственно от «Южмаша» и секретаря РНБО Александра Турчинова"

До неё события последнего месяца в украинско-американской повестке складывались для нас весьма удачно: Трамп подписал документ о новом пакете санкций против России. В общем, прогресс был налицо.

Информация о передаче технологий производства носителей ядерного оружия самому одиозному режиму на планете может не только поставить крест на военной помощи из США, на которую так рассчитывает ВСУ, но и привести к введению санкций, что определит место Украины в компании стран-изгоев — той самой КНДР и России.

Репутация Киева в подобных оружейных историях работает не в его пользу  — похожая ситуация сложилась 15 лет назад с обвинением в поставках станций радиотехнической разведки «Кольчуга» Ираку в обход санкций. Несмотря на то, что сами «Кольчуги» в Ираке так и не нашли, тогда администрация президента Кучмы не смогла оперативно доказать Вашингтону голословность этих обвинений. Репутации Украины был нанесён большой урон, и последствия «кольчужной» истории сказываются и сейчас.

Тем более что Украина успела попасть и в другие скандальные сделки, связанные с продажей оружия. Например, захват сомалийскими пиратами судна «Фаина», перевозившего 32 танка Т-72. Мнения о получателе смертоносного груза тогда разделились: по официальной версии военная техника предназначалась Кении. По неофициальной — повстанцам Южного Судана, где шла гражданская война. Тогда скандалом воспользовалась премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в борьбе против президента Виктора Ющенко, обвинив его в препятствовании проверок в сфере торговли оружием. Эту же карту Тимошенко разыгрывает и сегодня — она обвинила в сложившейся ситуации «непрофессионализм и преступность» президента  Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.

При этом надо учитывать напряжённую ситуацию во взаимоотношениях КНДР и США. Дональд Трамп пообещал Ким Чен Ыну ответить «огнём и яростью, которой мир никогда не видел». А северокорейский лидер в ответ заявил, что «хочет ещё немного посмотреть на безрассудные и глупые поступки янки».

Пока вся реакция украинской стороны сводится к двум опровержениям: собственно от «Южмаша» и секретаря РНБО Александра Турчинова. «Южмаш» говорит, что ракеты военного назначения в годы независимости Украины предприятием вообще не производились, а в РФ ракетные двигатели не поставляются. Александр Турчинов в свою очередь обвинил российские спецслужбы в провокации для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах.

Эта версия звучит  правдоподобно, учитывая, что автор исследования Майкл Эллен шесть лет возглавлял программу сокращения ракетных вооружений в России.

Несмотря на то, что расследование аналитика скорее выглядит как явный вброс, это очень серьёзное обвинение, грозящее перерасти в большие проблемы. Хотя в материале отдельно оговаривается, что ситуация могла произойти без участия правительства, это сильнейший информационный удар по Украине. Властям, чтобы спасти репутацию, надо работать на опережение — организовать прозрачное независимое расследование или искать доказательства причастности РФ. В этот раз отмолчаться, как это вошло в привычку, уже не получится.

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