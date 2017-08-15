Двигатель регресса. Южмаш против The New York Times

Крупнейшее американское издание The New York Times (NYT) опубликовало материал, в котором обвинило Украину в передаче ракетных технологий Северной Корее, что привело к появлению у режима Ким Чен Ына межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-14», способных достичь побережья США.

Журналисты издания ссылаются на исследование специалиста по ракетному разоружению Майкла Эллена, который пришёл к выводу, что прорыв корейской ракетной программы связан с использованием советского двигателя РД-250 или его копий. Технологии производства, сами двигатели и комплектующие к ним могли находиться только на двух предприятиях — украинском «Южмаше» и на российском «Энергомаше».

В первоначальном исследовании эксперт соблюдает паритет и предполагает, что в этом может быть замешана как российская, так и украинская сторона. Но NYT резко меняет тональность и убеждает своих читателей в том, что двигатели поставила всё-таки Украина. Дескать, после начала войны с РФ предприятие оказалось в бедственном положении и его работники могли без ведома руководства контрабандно передать двигатели и технологии в Северную Корею. Вот такая история.

"Пока вся реакция украинской стороны сводится к двум опровержениям: собственно от «Южмаша» и секретаря РНБО Александра Турчинова"

До неё события последнего месяца в украинско-американской повестке складывались для нас весьма удачно: Трамп подписал документ о новом пакете санкций против России. В общем, прогресс был налицо.

Информация о передаче технологий производства носителей ядерного оружия самому одиозному режиму на планете может не только поставить крест на военной помощи из США, на которую так рассчитывает ВСУ, но и привести к введению санкций, что определит место Украины в компании стран-изгоев — той самой КНДР и России.

Репутация Киева в подобных оружейных историях работает не в его пользу — похожая ситуация сложилась 15 лет назад с обвинением в поставках станций радиотехнической разведки «Кольчуга» Ираку в обход санкций. Несмотря на то, что сами «Кольчуги» в Ираке так и не нашли, тогда администрация президента Кучмы не смогла оперативно доказать Вашингтону голословность этих обвинений. Репутации Украины был нанесён большой урон, и последствия «кольчужной» истории сказываются и сейчас.

Тем более что Украина успела попасть и в другие скандальные сделки, связанные с продажей оружия. Например, захват сомалийскими пиратами судна «Фаина», перевозившего 32 танка Т-72. Мнения о получателе смертоносного груза тогда разделились: по официальной версии военная техника предназначалась Кении. По неофициальной — повстанцам Южного Судана, где шла гражданская война. Тогда скандалом воспользовалась премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в борьбе против президента Виктора Ющенко, обвинив его в препятствовании проверок в сфере торговли оружием. Эту же карту Тимошенко разыгрывает и сегодня — она обвинила в сложившейся ситуации «непрофессионализм и преступность» президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.

При этом надо учитывать напряжённую ситуацию во взаимоотношениях КНДР и США. Дональд Трамп пообещал Ким Чен Ыну ответить «огнём и яростью, которой мир никогда не видел». А северокорейский лидер в ответ заявил, что «хочет ещё немного посмотреть на безрассудные и глупые поступки янки».

Пока вся реакция украинской стороны сводится к двум опровержениям: собственно от «Южмаша» и секретаря РНБО Александра Турчинова. «Южмаш» говорит, что ракеты военного назначения в годы независимости Украины предприятием вообще не производились, а в РФ ракетные двигатели не поставляются. Александр Турчинов в свою очередь обвинил российские спецслужбы в провокации для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах.

Эта версия звучит правдоподобно, учитывая, что автор исследования Майкл Эллен шесть лет возглавлял программу сокращения ракетных вооружений в России.

Несмотря на то, что расследование аналитика скорее выглядит как явный вброс, это очень серьёзное обвинение, грозящее перерасти в большие проблемы. Хотя в материале отдельно оговаривается, что ситуация могла произойти без участия правительства, это сильнейший информационный удар по Украине. Властям, чтобы спасти репутацию, надо работать на опережение — организовать прозрачное независимое расследование или искать доказательства причастности РФ. В этот раз отмолчаться, как это вошло в привычку, уже не получится.