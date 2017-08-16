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Главная » Мнения » Зомби среди нас. Невменяемые и взаимозаменяемые
Ян Валетов
писатель
Ян Валетов писатель

Зомби среди нас. Невменяемые и взаимозаменяемые

Зомби среди нас. Невменяемые и взаимозаменяемые
Иллюстрация: Пикабу

Нет хуже разочарования, чем разочарование в человеческом разуме

16.08.17 215
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Я больше всего устал не от сложностей послемайданного периода. Не от ощущения затяжной войны без политических и территориальных перспектив — есть задачи, у которых нет сиюминутных решений, и тут ничего не поделаешь, надо уметь ждать и создавать перспективы. 

Я устал от разочарований в людях как в разумных существах. Большинство из них не просто безнадёжно глупы и не способны к анализу, они ещё и гордятся своей глупостью, внушаемостью, управляемостью и примитивностью мышления. И тут не помогает ни высшее образование, ни дипломы кандидатов и профессоров, ни любые другие маркеры успеха и продвинутости. И деньги не помогают. 

Совершенно инфернальное чувство, когда видишь толпу зомби, повторяющую мантры пропагандонов, и узнаёшь в них вчерашних живых людей, которых читал, уважал, с которыми общался, с которыми вместе учился...

"С нашей стороны приток оголтелых тоже не иссякает. Можно оправдать это иммунитетом против агрессии рашистской империи, но уж больно нехороши антитела"

 И флаг, в который завёрнуты зомби, не играет особой роли — хоть наш, жёлто-голубой, хоть «аквафреш». Эти люди легко взаимозаменяемы: просто перемести их с одной стороны на другую — и не увидишь разницы. Шапочки поменяются, а вот суть — нет.

Пять-десять процентов вменяемых на фоне орд невменяшек. Пять-десять процентов договороспособных — это катастрофически мало. 
С той стороны просто не с кем договариваться: нормальные в этих плясках не участвуют, сидят по кухням и по бложикам, разоблачают преступный режим. Зато активные идиоты бегают толпами — берут Киев, идут к Ла-Маншу мыть сапоги и могут повторить!

С нашей стороны приток оголтелых тоже не иссякает. Можно оправдать это иммунитетом против агрессии рашистской империи, но уж больно нехороши антитела.

Реально устал объяснять, призывать к лучшим качествам — не воспринимается. Любой, кто сомневается в простых решениях, — враг, и хоть кол на голове теши! 

А сейчас не время для простых решений. Нужна консолидация, нужно умение привлекать союзников, нужно мыслить тонко, а не лозунгами и прокламациями. Если, конечно, нужна победа, а не бессмысленная смерть ради символичности происходящего. Лучше воткнуть флаг в могилу врага, чем самим лечь в могилу, но зато с народной песней на устах.

Нет хуже разочарования, чем разочарование в человеческом разуме, а, значит, в человеке...

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