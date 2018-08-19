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Главная » Мнения » Государство Шрёдингера. Страна — это то, за что стоит бороться и побеждать
Денис Семёнов
главный редактор еженедельника Фокус
Денис Семёнов главный редактор еженедельника Фокус

Государство Шрёдингера. Страна — это то, за что стоит бороться и побеждать

Государство Шрёдингера. Страна — это то, за что стоит бороться и побеждать
Иллюстрация: Mopic/Shutterstock

Почему Украина ведёт себя в точности как тот самый кот

19.08.18 467
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Кот Шрёдингера известен даже тем, кто не имеет ни малейшего понятия о квантовой физике. Да-да, это тот самый кот, сидящий в ящике с «адской машинкой», который одновременно и жив, и мёртв. В каком он состоянии — понять нельзя, пока не откроешь ящик. На научном языке это называется «суперпозицией».

«Государство Шрёдингера» известно гораздо меньше. О нём молчат квантовые физики и квантовые механики. Но нам, украинцам, это не мешает жить в нём последние 26 лет. Если уж совсем точно, живём мы не в нём, а рядом с ним. Потому что наше государство — не путать со страной! — ведёт себя в точности как кот Шрёдингера. Оно и существует, и не существует одновременно.

«Государство — это хорошо обоснованная иллюзия»

 

Пьер Бурдьё

французский социолог

Вы тоже это заметили, да? Как только речь заходит о качественной медицине, современном образовании, о защите Крыма от аннексии, в конце концов, о концепции развития страны, — государства у нас как бы нет. Приходится самим искать нормальных врачей, заниматься самообразованием и через банковские карты собирать средства на тепловизоры и броники.

А как только нужно что-нибудь проконтролировать, проинспектировать, зарегулировать, — оно тут как тут. Выпрыгивает, словно кот из ящика, напоминая о своём существовании. И о том, что хочет от нас.

А хочет оно многого. Например, предписать нам, как лечить и как учить. Производить биткоины или не производить. На какую сумму покупать, на какую продавать. Как работать и сколько. Когда отдыхать и по каким поводам. Сколько человек можно нанять до прихода «трудового инспектора». На каком языке говорить и писать — до прихода, опять-таки, «мовного инспектора». Или — совсем свежая мысль — сколько именно нам тратить на питание, чтобы быть не хуже немцев. А то едим... ну не по средствам как-то.

"По большому счёту единственным оправданием существования этого государства является то, что оно всё-таки наше. Потому что другое государство под боком — ещё хуже"

То есть нельзя сказать, что государства в нашей жизни нет. Оно есть. Только вот когда оно начинает интересоваться нами, то поворачивается к нам не самым лучшим боком. Как та избушка из русской сказки.

По большому счёту единственным оправданием существования этого государства является то, что оно всё-таки наше. Потому что другое государство под боком — ещё хуже. Проходили мы это в своей истории, и не раз. А потому и держимся за своё, родное. Пытаемся улучшить, культивировать как-то. Поменять одних людей, олицетворяющих государство, на других.

Но мы не делаем главного. Не пытаемся решить для себя: зачем нам это государство нужно. Не по привычке («шоб було»). Не теоретически («а как же без него?»). А конкретно и чётко: затем-то и затем-то. Вот когда наконец-то соберёмся и решим — государство перестанет носить гордое имя Эрвина Шрёдингера. Рано или поздно это произойдёт. Конечно, лучше рано, чем поздно. Потому что у нас есть Украина. Она больше государства. И выше его. Страна — это то, за что стоит бороться и побеждать. Несмотря на всю квантовую физику и её странноватых котов. 

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