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Главная » Мнения » Дилемма Шабунина. Бывают ли принцы на белых конях
Светлана Чунихина
политический психолог
Светлана Чунихина политический психолог

Дилемма Шабунина. Бывают ли принцы на белых конях

Дилемма Шабунина. Бывают ли принцы на белых конях

О добре и зле, о лютой ненависти и святой любви

18.08.17 309
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Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин может сесть в тюрьму. Он ударил человека с достаточной силой, чтобы сбить с ног и, как теперь утверждает следствие, сломать челюсть. 

Вроде бы смысл ситуации очевиден со всех сторон. Удар зафиксирован на камеру с разных ракурсов, и сам Виталий вину признаёт. Это с одной стороны. С другой — очевидна и предвзятость следствия. С медицинским освидетельствованием пострадавшего что-то не так, правовая квалификация проступка выглядит слишком серьёзной, особенно на фоне многочисленных и оставшихся совершенно безнаказанными эпизодов, в которых фигурируют люди из власти. Например, совсем недавно Генпрокуратура закрыла дело против народного депутата Сергея Пашинского, который ранил человека из пистолета. 

Антикоррупционная деятельность в Украине сопряжена с риском лишиться репутации, здоровья, свободы и даже жизни. Так было, и так, к сожалению, есть. Коррупция причиняет колоссальный вред и интересам общества, и престижу государства, и экономическим перспективам. Это всё очевидные вещи. 

"Переосмысление зла требует симметричного переосмысления добра. Оно тоже банально. Добро — это выбор, на который каждый из нас вполне способен"

И, тем не менее, в ситуации с Виталием Шабуниным общественности требуется внесение какой-то окончательной ясности в расстановку моральных акцентов. А Шабунин, он вообще кто? Что-то лицо у него хитрое, наглое. Он сам-то честный человек или так, грантоед? От армии уклоняется. Ему верить можно вообще? На героя не тянет, мелковат. Он вообще про правильную сторону истории? Иными словами, а Шабунин — хороший? 

Потому что тем, кому Шабунин не нравится, важно, чтобы факт нанесения побоев получил надлежащую правовую оценку. Им необходимо убедиться: перед законом все равны или некоторые — познаменитее, понаглее и повлиятельнее — всё же равнее? 

А для тех людей, которые для себя решили «хороший», вся эта история про то, что добро должно быть с кулаками. Таких провокаторов и подлецов, как Всеволод Филимоненко, бить не только можно, но и нужно. Просто за то, что они провокаторы и подлецы. Представители этого лагеря, возможно, были рады увидеть Виталия в суде в майке с принтом Jesus Coming — сразу видно, на чьей стороне правда. 

Подобные вопросы, к счастью, занимают не только украинцев. Над их разрешением давно и небезуспешно бьётся моральная философия. Например, сформулировано более-менее удовлетворительное решение знаменитой «дилеммы вагонетки». Это когда перед человеком ставят умозрительный выбор — смириться с тем, что сорвавшаяся с рычага тяжеленная вагонетка вот-вот задавит пятерых человек, или перенаправить её на другой путь, на котором, правда, будет задавлен один человек. 

"Миллионы людей идут на небольшой компромисс с совестью, поддаются давлению начальства, говорят себе "это просто работа" или "время было такое"

Это решение таково: действие лучше бездействия. Действие с негативными побочными эффектами лучше действия, умышленно причиняющего вред. 

Ханна Арендт в нашумевшей книге «Банальность зла», Стивен Милграм и Филипп Зимбардо своими нашумевшими экспериментами заставили человечество иначе взглянуть на проблему добра и зла. Человечество долго отказывалось на это смотреть, но в итоге всё же признало: зло действительно банально. 

В том смысле, что в определённых обстоятельствах самые обычные, нормальные люди способны совершать ужасающие жестокостью поступки. Так было в нацистской Германии, в сталинском СССР, тюрьме Абу-Грейб. Безусловно, среди людей встречаются настоящие чудовища, для которых зло — второе «я». Но не их деяниями заполнены самые чёрные страницы мировой истории, а тем, что миллионы людей идут на небольшой компромисс с совестью, поддаются давлению начальства, говорят себе «это просто работа» или «время было такое». 

Справедливости ради нужно сказать, что психологи не бросили человечество один на один с этой страшной правдой. Напротив, их открытия дают надежду на то, что осознание банальности зла позволит людям по всему миру принимать правильные моральные решения в неоднозначных ситуациях. Не выполнять преступный приказ, не идти на компромисс, объединяться с единомышленниками и противостоять пагубному давлению обстоятельств. 

Переосмысление зла требует симметричного переосмысления добра. Оно тоже банально. Добро — это выбор, на который каждый из нас вполне способен. Далеко не все этические дилеммы в нашей жизни столь же сложны, как «дилемма вагонетки». Как правило, всё гораздо проще. Коррупция недопустима, и ей нужно противостоять. Любое действие в этом направлении достойно поощрения, бездействие — зло. Нам не нужно ждать принца на белом коне и в сияющих новизной доспехах, который поборет в последнем решительном бою и коррупцию, и другие кошмарные проявления нашего государства. У меня к вам плохая новость — не будет принца. Его не бывает. 

Хорошая новость в том, как говорит Зимбардо, что принц живёт в каждом из нас. Нужно просто быть готовыми в любой момент сделать правильный выбор. Действие предпочесть бездействию. Принять возможный побочный ущерб и необходимость ответить за него. И всё ради того, чтобы помешать кому-то действительно злому остаться безнаказанным за сознательно нанесённый вред. Вот и вся дилемма Шабунина. Хотя лицо у него действительно наглое.

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