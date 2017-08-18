Дилемма Шабунина. Бывают ли принцы на белых конях

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин может сесть в тюрьму. Он ударил человека с достаточной силой, чтобы сбить с ног и, как теперь утверждает следствие, сломать челюсть.

Вроде бы смысл ситуации очевиден со всех сторон. Удар зафиксирован на камеру с разных ракурсов, и сам Виталий вину признаёт. Это с одной стороны. С другой — очевидна и предвзятость следствия. С медицинским освидетельствованием пострадавшего что-то не так, правовая квалификация проступка выглядит слишком серьёзной, особенно на фоне многочисленных и оставшихся совершенно безнаказанными эпизодов, в которых фигурируют люди из власти. Например, совсем недавно Генпрокуратура закрыла дело против народного депутата Сергея Пашинского, который ранил человека из пистолета.

Антикоррупционная деятельность в Украине сопряжена с риском лишиться репутации, здоровья, свободы и даже жизни. Так было, и так, к сожалению, есть. Коррупция причиняет колоссальный вред и интересам общества, и престижу государства, и экономическим перспективам. Это всё очевидные вещи.

"Переосмысление зла требует симметричного переосмысления добра. Оно тоже банально. Добро — это выбор, на который каждый из нас вполне способен"

И, тем не менее, в ситуации с Виталием Шабуниным общественности требуется внесение какой-то окончательной ясности в расстановку моральных акцентов. А Шабунин, он вообще кто? Что-то лицо у него хитрое, наглое. Он сам-то честный человек или так, грантоед? От армии уклоняется. Ему верить можно вообще? На героя не тянет, мелковат. Он вообще про правильную сторону истории? Иными словами, а Шабунин — хороший?

Потому что тем, кому Шабунин не нравится, важно, чтобы факт нанесения побоев получил надлежащую правовую оценку. Им необходимо убедиться: перед законом все равны или некоторые — познаменитее, понаглее и повлиятельнее — всё же равнее?

А для тех людей, которые для себя решили «хороший», вся эта история про то, что добро должно быть с кулаками. Таких провокаторов и подлецов, как Всеволод Филимоненко, бить не только можно, но и нужно. Просто за то, что они провокаторы и подлецы. Представители этого лагеря, возможно, были рады увидеть Виталия в суде в майке с принтом Jesus Coming — сразу видно, на чьей стороне правда.

Подобные вопросы, к счастью, занимают не только украинцев. Над их разрешением давно и небезуспешно бьётся моральная философия. Например, сформулировано более-менее удовлетворительное решение знаменитой «дилеммы вагонетки». Это когда перед человеком ставят умозрительный выбор — смириться с тем, что сорвавшаяся с рычага тяжеленная вагонетка вот-вот задавит пятерых человек, или перенаправить её на другой путь, на котором, правда, будет задавлен один человек.

"Миллионы людей идут на небольшой компромисс с совестью, поддаются давлению начальства, говорят себе "это просто работа" или "время было такое"

Это решение таково: действие лучше бездействия. Действие с негативными побочными эффектами лучше действия, умышленно причиняющего вред.

Ханна Арендт в нашумевшей книге «Банальность зла», Стивен Милграм и Филипп Зимбардо своими нашумевшими экспериментами заставили человечество иначе взглянуть на проблему добра и зла. Человечество долго отказывалось на это смотреть, но в итоге всё же признало: зло действительно банально.

В том смысле, что в определённых обстоятельствах самые обычные, нормальные люди способны совершать ужасающие жестокостью поступки. Так было в нацистской Германии, в сталинском СССР, тюрьме Абу-Грейб. Безусловно, среди людей встречаются настоящие чудовища, для которых зло — второе «я». Но не их деяниями заполнены самые чёрные страницы мировой истории, а тем, что миллионы людей идут на небольшой компромисс с совестью, поддаются давлению начальства, говорят себе «это просто работа» или «время было такое».

Справедливости ради нужно сказать, что психологи не бросили человечество один на один с этой страшной правдой. Напротив, их открытия дают надежду на то, что осознание банальности зла позволит людям по всему миру принимать правильные моральные решения в неоднозначных ситуациях. Не выполнять преступный приказ, не идти на компромисс, объединяться с единомышленниками и противостоять пагубному давлению обстоятельств.

Переосмысление зла требует симметричного переосмысления добра. Оно тоже банально. Добро — это выбор, на который каждый из нас вполне способен. Далеко не все этические дилеммы в нашей жизни столь же сложны, как «дилемма вагонетки». Как правило, всё гораздо проще. Коррупция недопустима, и ей нужно противостоять. Любое действие в этом направлении достойно поощрения, бездействие — зло. Нам не нужно ждать принца на белом коне и в сияющих новизной доспехах, который поборет в последнем решительном бою и коррупцию, и другие кошмарные проявления нашего государства. У меня к вам плохая новость — не будет принца. Его не бывает.

Хорошая новость в том, как говорит Зимбардо, что принц живёт в каждом из нас. Нужно просто быть готовыми в любой момент сделать правильный выбор. Действие предпочесть бездействию. Принять возможный побочный ущерб и необходимость ответить за него. И всё ради того, чтобы помешать кому-то действительно злому остаться безнаказанным за сознательно нанесённый вред. Вот и вся дилемма Шабунина. Хотя лицо у него действительно наглое.