Белые мыши. Творческая не элита России

О нерукопожатости барской ручки и ее целовании

Всякая театральная и прочая братия, по недоразумению известная в России в качестве "творческой элиты", так потрясена арестом Серебренникова, что внезапно прозрела: ей открылось, что Путин нерукопожатен.

Чуть ли не на двадцатом году путинской власти.

Когда пришли за нацболами - я.... нет, я не молчал, я выступал доверенным лицом Путина на выборах.

Когда пришли... когда убили... когда сожгли... когда разбомбили...

А я в это время принимал премии и ордена



А тут - прямо-таки обращение Савла. На пути в Дамаск, ага.



А если бы вы всей компанией заявили что Путин нерукопожатен еще в 2000 году?



Я понимаю, по крайней мере, работяг. Им 90-е казались каким-то трагическим недоразумением, и они ждали от Путина возрождения профсоюзных путевок и бесплатных пионерлагерей.

Артисты крепостных театров привыкли прикладываться к барской ручке и получать на водку. До тех пор пока обезумевший барин не начал их пороть

Но творческая-то интеллигенция - она жизненно заинтересована именно в расширении пространства свободы. Это ее корпоративный интерес, такой же, как у рабочих - расширение производства. Они должны быть теми самыми белыми мышами, которые первые сигналят об уменьшении кислорода в воздухе.

Но это не про холуйскую совковую интеллигенцию. Артисты крепостных театров привыкли прикладываться к барской ручке и получать на водку.

До тех пор пока обезумевший барин не начал их пороть...

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