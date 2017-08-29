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Главная » Мнения » Палка для дирижёра. Почему Валерий Гергиев оказался своим среди чужих
Игорь Чернобельский
Игорь Чернобельский

Палка для дирижёра. Почему Валерий Гергиев оказался своим среди чужих

Палка для дирижёра. Почему Валерий Гергиев оказался своим среди чужих
Фото: globallookpress.com

О «болезненных диссонансах» знаменитого маэстро

29.08.17 29
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«Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать»,— восклицал испытывающий постоянную нужду в деньгах Пушкин. К сожалению, поэт не оставил в назидание потомкам инструкцию по продаже, точнее, не объяснил, где находится та тонкая грань, которая отделяет продажу рукописи от продажи вдохновения.

Вот деятели российской культуры постоянно и спотыкаются. Например, режиссёр Никита Михалков так увлёкся процессом продажи, что с молотка ушли и вдохновение, и талант. Правда, у него случай особый — тяжёлая наследственность.

Впрочем, речь пойдёт не о нём, а о другом не менее известном продавце-артисте — о маэстро Гергиеве.

Взаимоотношения художника и власти всегда сложные. Конечно, при условии, что художник — Художник. Николай I после гибели Пушкина оплатил его долги (по разным источникам, от 60 тыс. до 120 тыс. золотых рублей) и позаботился о семье. А при жизни они общались, мягко говоря, не очень.

Людвиг Ван Бетховен посвятил свою третью симфонию (известную сейчас под названием «Героическая») Наполеону, однако после его коронации и провозглашения самого себя императором убрал посвящение из партитуры.

У Валерия Гергиева с властью всё хорошо. Он был в авангарде тех, кто поддержал российскую экспансию в Крыму и на юго-востоке Украины. Он дирижировал на развалинах Пальмиры. Власть в долгу не осталась — звезда Героя труда в 2013-м, премия правительства РФ в 2015-м, третья Государственная премия в 2016-м. А ещё 22 млрд рублей, потраченных Гергиевым на строительство концертного зала Мариинского театра вместо предусмотренных сметой 11 млрд.

"Помните, как в «Драконе» Евгения Шварца: "Меня так учили!" — "Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?"

Наверное, жить в современной России, быть деятелем культуры и заниматься любимым делом, полностью дистанцировавшись от власти, невозможно. Но ведь всемирно известному кинорежиссёру Александру Сокурову, ходящему с маэстро по одним и тем же берегам Невы, как-то удаётся.

Помните, как в «Драконе» Евгения Шварца: «Меня так учили!» — «Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?»

Поэтому и собирается группа энтузиастов у памятника свободолюбивому Бетховену в Бонне с требованием провести знаменитый фестиваль без «путинских друзей».

Отмечу, Бетховеновский фестиваль академической музыки регулярно проводится с 1999 года и считается одним из крупнейших событий в музыкальной жизни Европы. Украшением фестиваля является участие в нём таких выдающихся музыкантов, как Альфред Брендель, Курт Мазур, Лорин Маазель, Зубин Мета, Гидон Кремер, Марек Яновский, Инго Метцмахер, Андраш Шифф и многие другие. Достоин ли Гергиев пополнить этот уважаемый ряд?

Немцы в 2015 году уже пытались не допустить последнего возглавить Мюнхенский филармонический оркестр. И только публикация открытого покаянно-объяснительного письма к баварцам позволила найти консенсус — не надо смешивать искусство и политику. Не надо, маэстро! Не надо! И медаль «За освобождение Пальмиры» тоже получать не стоило, носить заставят!

Выдающийся австрийский дирижёр Герберт фон Караян был членом нацистской партии и любимцем Геббельса. Несмотря на то, что он после войны успешно прошёл процедуру денацификации, знаменитые скрипачи Исаак Штерн и Ицхак Перлман отказывались с ним «играть на одном гектаре».

Заключительный аккорд в нашей пьеске звучит минорно. Из письма Гергиева: «…проблемы реальной политики могут вносить и часто неожиданно вносят болезненные диссонансы в нашу совместную культурную работу, в наше сотрудничество».

То, что маэстро называет «болезненными диссонансами», министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд считает (речь идёт о выступлении Гергиева  в Пальмире) «безвкусной попыткой отвлечь внимание от продолжающихся страданий миллионов сирийцев». А англичане хорошо разбираются в вопросах чести. Надеюсь, немцы тоже…

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