Палка для дирижёра. Почему Валерий Гергиев оказался своим среди чужих

«Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать»,— восклицал испытывающий постоянную нужду в деньгах Пушкин. К сожалению, поэт не оставил в назидание потомкам инструкцию по продаже, точнее, не объяснил, где находится та тонкая грань, которая отделяет продажу рукописи от продажи вдохновения.

Вот деятели российской культуры постоянно и спотыкаются. Например, режиссёр Никита Михалков так увлёкся процессом продажи, что с молотка ушли и вдохновение, и талант. Правда, у него случай особый — тяжёлая наследственность.

Впрочем, речь пойдёт не о нём, а о другом не менее известном продавце-артисте — о маэстро Гергиеве.

Взаимоотношения художника и власти всегда сложные. Конечно, при условии, что художник — Художник. Николай I после гибели Пушкина оплатил его долги (по разным источникам, от 60 тыс. до 120 тыс. золотых рублей) и позаботился о семье. А при жизни они общались, мягко говоря, не очень.

Людвиг Ван Бетховен посвятил свою третью симфонию (известную сейчас под названием «Героическая») Наполеону, однако после его коронации и провозглашения самого себя императором убрал посвящение из партитуры.

У Валерия Гергиева с властью всё хорошо. Он был в авангарде тех, кто поддержал российскую экспансию в Крыму и на юго-востоке Украины. Он дирижировал на развалинах Пальмиры. Власть в долгу не осталась — звезда Героя труда в 2013-м, премия правительства РФ в 2015-м, третья Государственная премия в 2016-м. А ещё 22 млрд рублей, потраченных Гергиевым на строительство концертного зала Мариинского театра вместо предусмотренных сметой 11 млрд.

"Помните, как в «Драконе» Евгения Шварца: "Меня так учили!" — "Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?"

Наверное, жить в современной России, быть деятелем культуры и заниматься любимым делом, полностью дистанцировавшись от власти, невозможно. Но ведь всемирно известному кинорежиссёру Александру Сокурову, ходящему с маэстро по одним и тем же берегам Невы, как-то удаётся.

Помните, как в «Драконе» Евгения Шварца: «Меня так учили!» — «Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?»

Поэтому и собирается группа энтузиастов у памятника свободолюбивому Бетховену в Бонне с требованием провести знаменитый фестиваль без «путинских друзей».

Отмечу, Бетховеновский фестиваль академической музыки регулярно проводится с 1999 года и считается одним из крупнейших событий в музыкальной жизни Европы. Украшением фестиваля является участие в нём таких выдающихся музыкантов, как Альфред Брендель, Курт Мазур, Лорин Маазель, Зубин Мета, Гидон Кремер, Марек Яновский, Инго Метцмахер, Андраш Шифф и многие другие. Достоин ли Гергиев пополнить этот уважаемый ряд?

Немцы в 2015 году уже пытались не допустить последнего возглавить Мюнхенский филармонический оркестр. И только публикация открытого покаянно-объяснительного письма к баварцам позволила найти консенсус — не надо смешивать искусство и политику. Не надо, маэстро! Не надо! И медаль «За освобождение Пальмиры» тоже получать не стоило, носить заставят!

Выдающийся австрийский дирижёр Герберт фон Караян был членом нацистской партии и любимцем Геббельса. Несмотря на то, что он после войны успешно прошёл процедуру денацификации, знаменитые скрипачи Исаак Штерн и Ицхак Перлман отказывались с ним «играть на одном гектаре».

Заключительный аккорд в нашей пьеске звучит минорно. Из письма Гергиева: «…проблемы реальной политики могут вносить и часто неожиданно вносят болезненные диссонансы в нашу совместную культурную работу, в наше сотрудничество».

То, что маэстро называет «болезненными диссонансами», министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд считает (речь идёт о выступлении Гергиева в Пальмире) «безвкусной попыткой отвлечь внимание от продолжающихся страданий миллионов сирийцев». А англичане хорошо разбираются в вопросах чести. Надеюсь, немцы тоже…