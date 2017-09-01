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Главная » Мнения » Сколько лет маме? Откуда есть пошла земля одесская
Вадим Голопёров
журналист, копирайтер, сценарист, одессит
Вадим Голопёров журналист, копирайтер, сценарист, одессит

Сколько лет маме? Откуда есть пошла земля одесская

Сколько лет маме? Откуда есть пошла земля одесская
Иллюстративное фото

Южная Пальмира живёт в своём времени

01.09.17 33
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2 сентября Одесса отмечает День города. Кое-кто шутит, что это ещё и день освобождения Одессы. От туристов. Ведь только теперь, с концом курортного сезона, одесситы могут вздохнуть полной грудью, пересчитать денежные знаки, которые они смогли заработать на «добавочном населении», наконец почувствовать себя хозяевами в родном городе и оттянуться по полной.

Но есть в этом городе любознательные и настырные люди, которые своими ненужными вопросами стремятся испортить гражданам праздник. Они предлагают не отмечать 2 сентября или хотя бы отмечать не 223-летие Одессы, а 602-летие. Вроде бы, какая разница, но на самом деле дата основания и вопрос возраста города имеют чёткую идеологическую подоплёку.

Обычно люди не спешат стареть. Официально или неофициально они не прочь скинуть себе пару-тройку лет. С городами ситуация иная, потому что авторитет города подчёркивается его возрастом. Однако в случае с Одессой это правило не работает. Как капризная красотка, Южная Пальмира пока отметает все попытки историков приписать себе лишних 400 лет. Дело в том, что сегодня львиная доля одесситов уверена, что их город был основан в 1794 году с подачи российской императрицы, но никак ни в 1415 с подачи литовского князя (или ещё ранее — греческими колонистами). А на все доводы историков настоящие, старые одесситы реагируют с юмором: «Какой там ещё Коцюбей-Хаджибей? Ещё скажите что ей 2 тысячи, а Иисус Христос был украинцем! 2 сентября 1794 года, указ императрицы Екатерины II, про это все знают».

"И Киев, и Москву разрушали и сжигали не раз, а их население разбегалось кто куда, но в плане возраста этих городов такие факты никого никогда не смущали"

Вопрос с возрастом Одессы всплыл на поверхность в связи с российской военной и информационной агрессией и наверняка является реакцией на все те исторические мифы, которые обрушились за эти несколько лет на нашу страну. Некоторые историки неожиданно вспомнили, что есть много причин по-иному вести летоисчисление Одессы. Ведь на её месте была турецкая крепость Хаджибей, а ещё ранее — литовская Коцюбеев. Работал порт, велась торговля, были соляные промыслы. Справедливости ради надо сказать, что город Одесса, в том виде, в котором он существует сегодня, действительно возник благодаря Российской империи. Отрицать это просто неразумно. Но вот почему мы по инерции должны верить, что этом месте раньше была голая степь, бегали дикие казаки, а за частоколом ютились какие-то хибары, лично я не понимаю.

Почему во всём мире летоисчисление даже завоёванных городов и крепостей не начинают с нуля? Возьмём хотя бы Мадрид (Маджирит), который был основан арабами в X веке и позже завоёван испанцами. Они почему-то не стали насильственно «омолаживать» эту небольшую тогда крепость. Или вспомним про другую европейскую столицу, Париж. Любой француз сегодня вам скажет, что Парижу более 2 тысяч лет, хотя в III веке до н. э. он возник как небольшое укрепление на острове Сены и назывался Лютеция. А основали его галлы, которые как бы не совсем французы, а скорее предки французов.

Ах да, Коцюбеев и Хаджибей не были городами. Тогда почему они были нанесены на многие средневековые карты Европы того времени? И вообще, что такое город? Даю справку: в мировой юридической практике не существует единых критериев определения города. В научной среде существует два основных принципа установления возраста города. Первый — по первому письменному упоминанию, второй — по дате первой археологической находки на месте поселения. Также признаками города можно считать городские стены, ограждающие поселение (собственно, отсюда и происходит русское слово «город»); мастерские ремесленников; признаки торговли; административное управление (печати и пломбы); гарнизон; усадьбы городской застройки. И если вы хоть немного поинтересуетесь историей крепостей северного Причерноморья, скорее всего, отыщите упоминания обо всех этих признаках города. Далее, есть ещё численность населения.

Весьма условный критерий, потому что до сих пор в разных странах городом признают поселение с очень разным количеством населения: от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч. И, наконец, ещё один критерий, к которому нередко апеллируют, — беспрерывность проживания. На самом деле он довольно противоречивый. Как нам сегодня определить эту беспрерывность? И Киев, и Москву разрушали и сжигали не раз, а их население разбегалось кто куда, но в плане возраста этих городов такие факты никого никогда не смущали. Получается, что на практике главный фактор для определения возраста города — это превалирующая точка зрения самих горожан, на которую, впрочем, довольно легко повлиять с помощью идеологии. Именно граждане должны сами решить, кто на самом деле основал их город и сколько ему на самом деле лет. Судя по всему, в этом смысле Екатерина II и 223 года одесситов вполне устраивают. Ну что ж, тогда не будем их расстраивать. И 2 сентября просто отдадимся праздному веселью.

 

 

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