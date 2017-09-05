Гагарину повезло. Первый космонавт мог бы стать чучелом

Несмотря на войну и очевидность того, кто на нас напал, наши люди продолжают очень близко принимать к сердцу любые слова некогда своих кумиров с московской пропиской, высказанные ими в адрес Украины.

Последним отличился Владимир Меньшов. Режиссёр фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби», по-прежнему среди любимых в нашей стране. Дело не в том, что он с радостью воспринял аннексию Крыма. И даже не в том, что открыто признался в передаче замполиту донецких наёмников Прилепину своего миллиона рублей.

Дело в том, что в своих мыслях относительно нашей страны он пошёл дальше своего идола, президента Путина. На вопрос: «Что надо было делать после возвращения Крыма?» он спокойно ответил: «Надо было брать Донбасс. Тогда бы «Крым, Донбасс, Луганск» шли через запятую в претензиях к нам западного общества». То есть о нас, гражданах Украины, и наших «претензиях» вообще речь не идёт. Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное, — продолжил свои откровения режиссёр. — Для Запада Россия стала пугалом».

Три десятка лет Меньшов жаловался со слезами на глазах на то, что его не пустили негодяи из КГБ на враждебный Запад получать чуждый ему «Оскар», и вот — на тебе…

Вот это и есть знаменитая ментальность Совка. Но есть и другая ментальность. И проявляется она во всём. Я приведу один пример. Он о первых живых существах, побывавших в космосе. О космонавтах-собаках и об их коллеге с «враждебного Запада» астронавте-шимпанзе Хэме.

Белка и Стрелка были первыми собаками, которые вернулись из орбитального полёта живыми. До них отправляли Лайку, но программа полёта не предусматривала её возвращения на Землю. На смерть, говоря простыми словами, отправили. Умерла уже на четвёртом витке. Шок и перегрев. Аппарат с её телом ещё 2570 раз облетел Землю, пока не сгорел в атмосфере. Зато сигареты её именем назвали. Не путать с сигаретами «Друг». Эти — из «Берегись автомобиля» («Сигареты «Друг». Собака на этикетке, 30 копеек. Вообще-то я курю «Беломор», но «Беломора» не было). И судьбу Лайки рассекретили только в 1997 году, когда её имя появилось на мемориале в память о погибших космонавтах в Звёздном городке.

Предшественников Лайки, собак Дезика и Цыгана, первых, отправленных на ракете, рассекретили куда позже, только в 2008-м. Тут тоже трагедия. Дезика уже спустя неделю снова запихнули в ракету, и он погиб. А Цыган, благодаря тому, что получил травму при предыдущей посадке, участи камикадзе избежал. Был на излечении. Пёс, кстати, героический. Оторвал лампас пьяному генералу, инспектировавшему космодром. Тот его приказал чуть ли не расстрелять перед строем. Был спасён председателем геофизической госкомиссии Боголюбовым, который забрал Цыгана к себе домой.

В достатке встретили старость и Белка со Стрелкой. Белкин щенок по кличке Пушок был подарен Джону Кеннеди — и забыт. Его судьбой в СССР после этого не интересовались, сигареты в его честь не называли.

А другие в честь очередного этапа американско-советской космической дружбы назвали «Союз-Аполлон». А между тем кобель Пушок оказался сукой Пушинкой, которая от президентского пса ещё и принесла четырёх щенят. Потом, когда Белка и Стрелка умерли, товарищи из Москвы не придумали ничего лучшего, как сделать из них чучела. Их и сейчас рассматривают сопливые пионеры новой эпохи в Мемориальном музее космонавтики на ВДНХ. Мини-мавзолей устроили. Хоть и из собак, но всё же космонавтов! Ещё два чучела, тоже братьев меньших, побывавших в космосе, имевшим клички Отважная и Козявка (да-да, именно так), экспонируют в Центральном музее современной истории России.

И в голову закрадывается дурацкая и богохульная мысль: может, Гагарину повезло, что его тело так и не обнаружили? Кроме лоскутка кожи с родинкой.

Ведь никто не знает, что эти моральные уроды от науки и партийные жрецы захотели бы сделать с первым космонавтом. Например, мумию, как из Ленина. И водили бы экскурсии, чтобы на неё посмотреть.

А вот первую обезьяну, побывавшую в космосе, шимпанзе Хэма, похоронили с воинскими почестями на территории Международного космического зала славы в Аламогордо в 1983 году. Спустя 16 лет рядом с ним захоронили его подружку и дублёра по полёту Минни. Вот вам и разница ментальностей. И ведь это мы говорим, замечу, о животных.

Хотя мог бы вспомнить о том, как торжественно, стоя на коленях, хоронят у нас павших бойцов и как тайно прикапывают в номерных, безымянных, могилах в Донбассе их погибших солдат. И выбор здесь очевиден. Да мы его и так давно сделали. Исходя из своей собственной ментальности…