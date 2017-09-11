Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Пражские крысарики. Почему киевском Майдане крысы начали теснить людей
Михаил Пиевский
журналист
Михаил Пиевский журналист

Пражские крысарики. Почему киевском Майдане крысы начали теснить людей

Пражские крысарики. Почему киевском Майдане крысы начали теснить людей

Мы должны держать оборону и не давать им захватывать наши площади и города

11.09.17 15
000

Я запомню этот недавний вечер на всю жизнь. Пройдут годы, я начну забывать события, даты, имена. Это нормально, и я этого не боюсь. Но то, что увидел тогда вечером на Майдане, буду помнить всегда.

Я шёл на Малую Житомирскую и обогнул почтамт. Накануне прошли дожди, люди радовались прохладе и фонтанам, было много детей. Играла патриотическая музыка, и все были счастливы.

А я шёл и почему-то смотрел на стену почтамта, а не на фонтаны. Со мной всегда такая беда: я смотрю в «неправильную» сторону.

И вдруг в том месте, где заканчивается почтамт и начинается здание, выходящее на улицу Гринченко, я увидел огромных крыс. Я ошалел и посмотрел по сторонам. И развернулся к фонтанам. Там было весело и празднично. Я опять развернулся на 180 градусов, но крысы не пропали. Их было шестеро, размером со среднюю кошку, с длинными хвостами. И они с удовольствием пожирали помои. Там в углу было много пищевых отходов. Всем хватало. Я сперва хотел закричать: «Люди! Смотрите! Там крысы!» Но передумал. Во-первых, испугаются женщины и дети, а во-вторых… Я не знал, что во-вторых.

Я так и прокрутился на этом месте минут 30, наблюдая за счастливыми людьми и не менее счастливыми крысами. Я не позвал полицию, не позвонил в мэрию и не стал собирать отряды народной самообороны. Просто пошёл домой, выпил чаю и заснул.

А утром я проснулся и начал думать о людях. Может быть, они не знают о крысах? Может, никто не посмотрел в ту сторону? А возможно, они делают вид, что не знают. Нас же не очень волнуют проблемы соседей, других людей, других стран. Зачем смотреть куда не надо?

На следующий вечер я снова пошёл к крысам. Уже и рестораны закрылись, и фонтаны выключили. И на моём пути возникали редкие прохожие, преимущественно пьяные и молодые.

Во второй вечер я наблюдал за крысами примерно 30-40 минут. Их поведение изменилось. Молодые крысы стаями начали двигаться в сторону мусорных баков почти у самого центра площади, им не хватало еды, и они были вынуждены рисковать. Опытные старики наелись в углу и пошли спать. А голодная энергичная крысиная молодёжь пошла в атаку и не боялась людей.

А люди делали вид, что ничего не происходит. Никто не испугался. Все шли спокойно, а некоторые даже смеялись. А один молодой человек бросил в крысу пивную бутылку, и она с грохотом разбилась о гранитный бордюр.

В этом была какая-то жуткая символика.

В том месте, где произошла Революция достоинства, крысы начали теснить людей. А может быть, это бывшие люди устали бороться, потеряли достоинство и превратились в крыс. 

Я пошёл домой. Теперь я уже не думал о людях. Я вспоминал всё, что знаю о крысах.

Один мой знакомый служил в советские времена на флоте. У них на корабле давали отпуск за 10 убитых крыс. Матросы отрубали им хвосты и предъявляли начальству в качестве доказательства. 10 хвостов в пакете — отпуск. Но беременную крысу никто не трогал — ни командиры, ни матросы. Ей уступали дорогу. Она была гарантом гармонии, она несла в себе новые отпуска.

Потом я вспомнил легенду о Гамельнском крысолове — это не про коррумпированного бургомистра и магистрат (мы-то знаем им цену). Это про то, что нельзя окончательно победить зло, иначе непонятно, что есть добро. Всё должно находиться в равновесии: белое и чёрное, гражданское общество и власть, люди и крысы.

Победить крыс невозможно. Они будут жить ровно столько, сколько будет существовать человечество. Так устроен мир — крыса нападает, человек защищается. Он ограничивает сферу её проникновения, пытается загнать в тёмные подвалы, между человеком и крысой существует некий баланс. Попытка решить вопрос окончательно заканчивается катастрофой.

И всё же мы должны держать оборону и не давать им захватывать наши площади и города, проникая в наши души и в наши головы. У меня есть решение — пражские крысарики. 

Это — одна из самых маленьких собак в мире. Этой породе уже более 1000 лет. Крысарики великолепно зарекомендовали себя сначала в Чехии, а в конце ХХ века стали появляться и в других странах.

Крысарик бесстрашно уничтожает крыс и любит людей. Он весит всего 2,5 кг. Надо завозить крысариков из Чехии. Эксперимент следует начать с Майдана. Каждый владелец пищевого бизнеса берёт себе одного-двух крысариков. Крысарики ставятся на довольствие. Они должны быть государственными чиновниками и получать корм, ветпомощь и обмундирование из госбюджета. Дело в том, что у крысариков очень короткая шерсть, и зимой им понадобятся специальные попоны, на которых будет висеть жетон со служебным номером и званием.

Новую породу чиновников мы назовём украинскими крысоловами. Мы отвоюем Майдан, в этом нет сомнений. И вырастим новый тип госслужащих, которые не берут взяток и дружелюбны к людям.

Представьте себе украинского чиновника, который при появлении рядового гражданина весело машет хвостом. Кстати, крысарика можно приучить к лотку, что крайне важно в условиях работы в большом городе.

Но главное — крысарик дарит вам любовь и уважение. А вы, безусловно, будете платить ему тем же.

На Майдане, а затем в стране возникнет гармония, и люди будут брать пример с крысариков. И наконец-то всё у нас образуется. Я надеюсь. Я всё-таки надеюсь. Я всё ещё надеюсь. 

P.S. Самое главное забыл. Крысарик понимает все языки мира, в том числе и «собачу мову». Но команды исполняет только на национальном языке.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Киеве на Грушевского стерли революционные граффитиЧиновникам рекомендуют не выступать на школьных линейкахПоверить в себя. Свобода начинается не с революции

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 10089
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 9618
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4618
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3320
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 2530
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 7987
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1164
  1. Из Кореи в Корею. В Сеуле и Пхеньяне по-разному понимают, что такое счастье 3069 / 3286
  2. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 2958 / 3106
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2584 / 62169
  4. Рецепт счастья. 4 привычки, которые украсят вашу жизнь 1807 / 7555
  5. На нашей звезде произошло мощное "солнцетрясение" 1459 / 6939
  6. Поезд с Саакашвили на борту не поедет, - проводник 1389 / 1569
  7. В оккупированный Крым приехали французские депутаты 1270 / 1404
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 34 / 62169
  2. Из Кореи в Корею. В Сеуле и Пхеньяне по-разному понимают, что такое счастье 12 / 3286
  3. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 6 / 12755
  4. Поезд с Саакашвили на борту не поедет, - проводник 6 / 1569
  5. Алкоголь в Украине с сегодняшнего дня стал дороже 6 / 1042
  6. Рецепт счастья. 4 привычки, которые украсят вашу жизнь 6 / 7555
  7. На нашей звезде произошло мощное "солнцетрясение" 5 / 6939
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.