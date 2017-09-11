Пражские крысарики. Почему киевском Майдане крысы начали теснить людей

Мы должны держать оборону и не давать им захватывать наши площади и города

Я запомню этот недавний вечер на всю жизнь. Пройдут годы, я начну забывать события, даты, имена. Это нормально, и я этого не боюсь. Но то, что увидел тогда вечером на Майдане, буду помнить всегда.

Я шёл на Малую Житомирскую и обогнул почтамт. Накануне прошли дожди, люди радовались прохладе и фонтанам, было много детей. Играла патриотическая музыка, и все были счастливы.

А я шёл и почему-то смотрел на стену почтамта, а не на фонтаны. Со мной всегда такая беда: я смотрю в «неправильную» сторону.

И вдруг в том месте, где заканчивается почтамт и начинается здание, выходящее на улицу Гринченко, я увидел огромных крыс. Я ошалел и посмотрел по сторонам. И развернулся к фонтанам. Там было весело и празднично. Я опять развернулся на 180 градусов, но крысы не пропали. Их было шестеро, размером со среднюю кошку, с длинными хвостами. И они с удовольствием пожирали помои. Там в углу было много пищевых отходов. Всем хватало. Я сперва хотел закричать: «Люди! Смотрите! Там крысы!» Но передумал. Во-первых, испугаются женщины и дети, а во-вторых… Я не знал, что во-вторых.

Я так и прокрутился на этом месте минут 30, наблюдая за счастливыми людьми и не менее счастливыми крысами. Я не позвал полицию, не позвонил в мэрию и не стал собирать отряды народной самообороны. Просто пошёл домой, выпил чаю и заснул.

А утром я проснулся и начал думать о людях. Может быть, они не знают о крысах? Может, никто не посмотрел в ту сторону? А возможно, они делают вид, что не знают. Нас же не очень волнуют проблемы соседей, других людей, других стран. Зачем смотреть куда не надо?

На следующий вечер я снова пошёл к крысам. Уже и рестораны закрылись, и фонтаны выключили. И на моём пути возникали редкие прохожие, преимущественно пьяные и молодые.

Во второй вечер я наблюдал за крысами примерно 30-40 минут. Их поведение изменилось. Молодые крысы стаями начали двигаться в сторону мусорных баков почти у самого центра площади, им не хватало еды, и они были вынуждены рисковать. Опытные старики наелись в углу и пошли спать. А голодная энергичная крысиная молодёжь пошла в атаку и не боялась людей.

А люди делали вид, что ничего не происходит. Никто не испугался. Все шли спокойно, а некоторые даже смеялись. А один молодой человек бросил в крысу пивную бутылку, и она с грохотом разбилась о гранитный бордюр.

В этом была какая-то жуткая символика.

В том месте, где произошла Революция достоинства, крысы начали теснить людей. А может быть, это бывшие люди устали бороться, потеряли достоинство и превратились в крыс.

Я пошёл домой. Теперь я уже не думал о людях. Я вспоминал всё, что знаю о крысах.

Один мой знакомый служил в советские времена на флоте. У них на корабле давали отпуск за 10 убитых крыс. Матросы отрубали им хвосты и предъявляли начальству в качестве доказательства. 10 хвостов в пакете — отпуск. Но беременную крысу никто не трогал — ни командиры, ни матросы. Ей уступали дорогу. Она была гарантом гармонии, она несла в себе новые отпуска.

Потом я вспомнил легенду о Гамельнском крысолове — это не про коррумпированного бургомистра и магистрат (мы-то знаем им цену). Это про то, что нельзя окончательно победить зло, иначе непонятно, что есть добро. Всё должно находиться в равновесии: белое и чёрное, гражданское общество и власть, люди и крысы.

Победить крыс невозможно. Они будут жить ровно столько, сколько будет существовать человечество. Так устроен мир — крыса нападает, человек защищается. Он ограничивает сферу её проникновения, пытается загнать в тёмные подвалы, между человеком и крысой существует некий баланс. Попытка решить вопрос окончательно заканчивается катастрофой.

И всё же мы должны держать оборону и не давать им захватывать наши площади и города, проникая в наши души и в наши головы. У меня есть решение — пражские крысарики.

Это — одна из самых маленьких собак в мире. Этой породе уже более 1000 лет. Крысарики великолепно зарекомендовали себя сначала в Чехии, а в конце ХХ века стали появляться и в других странах.

Крысарик бесстрашно уничтожает крыс и любит людей. Он весит всего 2,5 кг. Надо завозить крысариков из Чехии. Эксперимент следует начать с Майдана. Каждый владелец пищевого бизнеса берёт себе одного-двух крысариков. Крысарики ставятся на довольствие. Они должны быть государственными чиновниками и получать корм, ветпомощь и обмундирование из госбюджета. Дело в том, что у крысариков очень короткая шерсть, и зимой им понадобятся специальные попоны, на которых будет висеть жетон со служебным номером и званием.

Новую породу чиновников мы назовём украинскими крысоловами. Мы отвоюем Майдан, в этом нет сомнений. И вырастим новый тип госслужащих, которые не берут взяток и дружелюбны к людям.

Представьте себе украинского чиновника, который при появлении рядового гражданина весело машет хвостом. Кстати, крысарика можно приучить к лотку, что крайне важно в условиях работы в большом городе.

Но главное — крысарик дарит вам любовь и уважение. А вы, безусловно, будете платить ему тем же.

На Майдане, а затем в стране возникнет гармония, и люди будут брать пример с крысариков. И наконец-то всё у нас образуется. Я надеюсь. Я всё-таки надеюсь. Я всё ещё надеюсь.

P.S. Самое главное забыл. Крысарик понимает все языки мира, в том числе и «собачу мову». Но команды исполняет только на национальном языке.