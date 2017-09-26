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Главная » Мнения » Адмиралы Небраски. Что означает быть политиком в Украине
Денис Семёнов
Денис Семёнов

Адмиралы Небраски. Что означает быть политиком в Украине

Адмиралы Небраски. Что означает быть политиком в Украине
Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке"

О двоечниках -депутатах и«острословном» правительстве

26.09.17 43
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Президент США Рональд Рейган как-то сказал: «Политика — не плохая профессия. Если у вас получится, вас ждёт множество наград. Если вы опозоритесь — всегда сможете написать книгу».

О книгах как-нибудь потом, а пока о дипломах. Американских.

В штате Небраска существует очень интересная услуга. Любой желающий, независимо от возраста, образования и национальности, экзаменов, зачётов и производственной практики, может получить там за небольшую плату диплом адмирала. Самый что ни на есть настоящий — с печатями и подписями. Документ от имени штата разрешает владельцу командовать морскими флотами любой численности. Но… только на территории Небраски.

Если вы посмотрите на карту США, вам нетрудно будет понять, что морем (а уж тем более океаном) в этом штате и не пахло никогда. То есть для владельца диплом бесполезный, для американских флотов, гражданских или военных — безопасный. Но повод для гордости есть. И туристы такие дипломы охотно покупают. В лучшем случае — просто на память. В худшем — подшутить над знакомыми, у которых с географией не сложилось ещё со школы.

К чему я это? У меня такое ощущение, что в Украине пора выдавать аналогичные дипломы. Только выдавать дипломы политиков. Точно такие же бесполезные для владельцев и точно такие же безопасные для других стран.

С политикой в Украине ситуация чуть-чуть лучше, чем в Небраске, — с выходом к морю. То есть формально у нас она, конечно же, есть. Но в реальности…

Достаточно вспомнить о сотнях депутатов, которые неспособны принять законопроекты о действительно масштабных реформах — пенсионной, образовательной, земельной. Они не уложились в сроки на летней сессии парламента. Отложили на осень, как переэкзаменовку для двоечников. Но что-то мне подсказывает, что и осенью провалят — по крайней мере проголосуют не всё. Хотелось бы ошибаться, конечно.

Достаточно вспомнить правительство, которое в последние месяцы только и делает, что упражняется в острословии. То украинцы слишком много едят, то чересчур стремятся к высшему образованию. Лично у меня уже сформировался рефлекс. Как только я вижу исполнительную власть на публичной трибуне, готовлюсь узнать, что со мной (и со всеми нами) в очередной раз не так.

Достаточно вспомнить наши спецслужбы, которые гоняются за родственниками бывшего губернатора, у которого рейтинг партии едва достигает 2%, в то время как с российской агентурой покончено ещё не полностью. И это мягко говоря.

Достаточно вспомнить хотя бы вот это, чтобы понять: пора выдавать дипломы. Потому что быть политиком в Украине — дело нехитрое, им может быть практически каждый. Независимо от возраста, образования и личных качеств.

Кстати, а может, это как раз и выход? Ведь если политикой начнёт заниматься каждый, исчезнет монополия тех, кто ею занимается годами и десятилетиями, воспроизводя всё те же коррупционные, вредные и просто глупые решения, принятые от имени и по воле каждого из нас.

В республиках прошлого — от Рима древности до средневековой Флоренции — кстати, так и было. Каждый не просто мог, но и был обязан заниматься политикой. А те, кто управляли, находились не «при власти», а «на службе». Сроки полномочий были меньше, возможности снять неугодного шире. Благодаря современным технологиям привлечь к принятию решений в режиме онлайн можно каждого — было бы его желание.

Так что, чувствую, пора переквалифицироваться. И начать печатать дипломы. С подписями и печатями. Как в штате Небраска. Хуже точно не будет.

 

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