Шевченко выжил. Спасибо исландцам

…Июль 2018 года. Москва. Лужники. Идёт 88-я минута финального матча чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные России и Украины. Наши бьют штрафной. Мяч установлен на «точке Шевченко», — той самой, с которой он забил легендарный гол Филимонову 9 октября 1999 года.

Штрафной назначен за снос нашего нападающего Романа Зозули — того самого, который поддерживает «карателей» в Донбассе. А снёс его полузащитник российской сборной Дмитрий Тарасов, — тот самый, который любит показывать на матчах футболку с изображением Путина.

Гул на стадионе нарастает. Шевченко что-то шепчет на ухо Зозуле. Удар! И…

И ничего этого, конечно, не будет. Ни в футбольном смысле (особенно после поражения в Исландии), ни в политическом. И, кажется, даже больше исландцев, поражению нашей футбольной сборной обрадовалась… наша власть.

Сборная Украины фактически потеряла шанс пробиться в финальную часть чемпионата мира, который в следующем году пройдёт в России. А значит, уже не стоит ломать голову, отправлять на территорию «страны-агрессора» Шевченко и К° или нет.

В случае победы над исландцами наши имели бы отличные возможности для того, чтобы занять в итоге второе место и сыграть в плей-офф. А если бы звёзды сошлись, то можно было и на первое замахнуться, которое даёт право напрямую, без стыковых матчей ехать в Россию. Но...

Звёзды не сошлись, Шевченко проиграл, власть может вздохнуть спокойно. Всё сложилось как надо. И никаких футбольно-политических решений в духе решений партии и правительства от 1973 года принимать не надо

Тогда, напомню, сборная СССР провела в Москве первый матч к такому же финальному турниру такого же чемпионата мира с чилийцами. В Москве сыграли 0:0. Всё должно было решиться в ответной игре в Чили, где к власти пришёл «диктатор и палач Пиночет» (в советской печати его называли только так и не иначе).

Но сборная СССР по решению «партии и правительства» отказалась играть на Национальном стадионе в Сантьяго, аргументируя тем, что там был концлагерь, куда Пиночет согнал всех инакомыслящих во главе с Виктором Харой. ФИФА послала комиссию, которая посетила стадион и дала добро на проведение на нём игры. В СССР упёрлись. В ФИФА тоже. В итоге нашу сборную, за которую тогда играл Блохин, Фоменко, Мунтян и другие киевские динамовцы, послали подальше.

Эта история вполне могла бы повториться и сейчас, выиграй Шевченко у исландцев, а дальше удачно сыграв с хорватами и косоварами.

На прямые вопросы журналистов: что будем делать, если наша сборная таки пробьётся на чемпионат мира, чиновники всех мастей (в том числе футбольных) отвечали исключительно в духе «Всё будет решаться на высшем уровне».

Назло кондуктору купить билет и пойти пешком, — ведь это так по-нашему. По-гордому. По-украински. По-нескоренному

Коммунизм, с остатками которого нынешняя Украина так по-коммунистически борется, никуда не делся, друзья мои. Послать на «Евровидение» сразу после Оранжевой революции «Гринджол» выглядит так же "креативно", как вообще никого не послать — сразу после Евромайдана.

Это также "креативно" как сначала носить на руках Саакашвили, а потом пинками изгонять этого грузинского "дьявола" из Украины. Креатива нет. Революции тоже. А "креативная" революционная целесообразность всё ещё пожирает своих детишек. На всех уровнях. Культурном. Политическом.

Следующим таким «дитём» вполне могло стать спортивное. В лице Андрея Шевченко. Но повезло ему. Исландцы не дали его сожрать украинскому революционному «высшему уровню».

Иначе, мне сложно было бы представить реакцию Шевы, когда он вышел бы на чемпионат мира в Россию, а ему бы запретили в нее ехать. Да и я бы расстроился. Ведь так хотелось бы увидеть июль 2018 года, Москву, Лужники. И ту самую 88-я минуту финального матча...