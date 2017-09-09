Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии

На завтра, 10 сентября лишённый гражданства Михеил Саакашвили анонсировал своё возвращение в Украину. Чем заставил вспомнить о двух знаменитых исторических сюжетах в тему. Оба триумфальные.

В первом сюжете Наполеон в марте 1815 года менее чем за месяц добирается от острова Эльбы — места своей ссылки — до Парижа и входит в него без единого выстрела. По дороге число его сторонников растёт, а заголовки в прессе претерпевают чудесные метаморфозы. «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан». «Людоед идет к Грассу». «Узурпатор вошёл в Гренобль». «Бонапарт занял Лион». И наконец: «Его императорское величество ожидается сегодня в своём верном Париже».

Во втором эпизоде Ленин в апреле 1917-го в пломбированном вагоне отбывает из Цюриха, чтобы вскоре сойти на перрон Финляндского вокзала в Петрограде. День спустя он выступает со своими «Апрельскими тезисами». Что произошло дальше — известно.

Я прямо вижу, как на ваших лицах появляются саркастические улыбки: мол, где Наполеон с Лениным, а где Саакашвили! Согласен. Но речь, однако, не о сравнительном масштабе личностей. А о том, каким непредсказуемым может оказаться само развитие сюжета о возвращении.

Французский и российский эпизоды были для современников «чёрными лебедями». При этом обе авантюрные развязки зрели в недрах ситуаций, созданных тогдашними властителями

Теми, кто в Европе начала XIX века перемежал Венский конгресс венским вальсом. И теми, кто в России начала XX века принимал временные решения в составе Временного правительства.

Во что для Украины выльется намеченный на завтра переход бывшего одесского губернатора через пункт пропуска «Краковец», пока неясно.

Но нынешняя власть, похоже, делает всё возможное, чтобы «изгнание Саакашвили из рая» превратить в циничный балаган, а его самого — в символ борьбы с коррумпированной системой.

Пока, правда, она может записать себе в актив создание антирейтинга партии экс-президента Грузии. Последние соцопросы свидетельствуют, что популярность «Движения новых сил» не превышает 2%. И случись парламентские выборы сегодня, соратники Михеила Николозовича остались бы вне стен Верховной Рады.

Но, во-первых, если всё обойдётся без форс-мажора, то к избирательным урнам мы пойдём лишь в 2019-м. А к тому времени много политической воды утечёт. В апреле минувшего года, к примеру, по данным Социологической группы «Рейтинг», политсила Саакашвили входила в тройку лидеров — вместе с «Батькивщиной» и Оппозиционным блоком. И что? Кому сегодня интересен этот экзотический промежуточный финиш?

А во-вторых, в своём свирепом усердии «закопать» Саакашвили власть превратилась в чокнутого бармена, решившего соорудить коктейль из всего, что подвернётся под руку. Виски, скипидар, крысиные хвосты, птичий помёт — сгодится что угодно. Лишь бы одновременно. Лишь бы в одном стакане.

Насыщенность санкционированных событий зашкаливает. Доверие к их организаторам гаснет. Зато есть буквально всё!

Например, инцидент с братом политика Давидом, которого ловят восемь полисменов, дабы «обеспечить доставку» в органы миграционной службы. Вот ни раньше, ни позже, а именно сейчас, накануне возвращения. Как мило и глубоко морально!

Внезапная активность в Facebook внучатого племянника президента Грузии Шеварднадзе, Георгия, по стечению обстоятельств работающего в ведомстве Авакова. Потом его интервью в разных украинских медиа. Заявление о «вымогателе Саакашвили». Какой-то документ, якобы подтверждающий, что Михо в период своего президентства собирал дань в фонд «Развития силовых структур», в том числе с отца Георгия, ежемесячно платившего $200 тысяч. Почему не миллион?

Появление телепрограмм в жанре журналистских "расследований", в которых Саакашвили предстаёт расхитителем государственных денег и любителем немецкой массажистки по вызову.

Заявление экс-советника главы МВД Ильи Кивы о том, что он будет «расстреливать на месте всех этих бл…дей, кто будет причастен к нарушению государственной границы», во время приезда Саакашвили. И это, между прочим, уже после того, как нардеп Каплин обнародовал доказательства шизофрении скандального лысого парня, ныне возглавляющего Соцпартию Украины.

Наконец, иски к Саакашвили. Аваков, Насиров, Иванчук и Пашинский жаждут защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию. Ну что сказать — неплохая компания для защиты. Особенно чести.

Единственное, чего недостает в этом разыгравшемся государственном шабаше, так это сюжета про мальчика, лично распятого Михеилом Николозовичем

И тогда бы Банковую можно было назвать достойной преемницей Кремля. Там ведь именно так создают врагов, рушат репутации, развязывают войны и борются с оппозицией. В РФ это проходит. Похоже, Пётр Порошенко полагает, что в Украине это тоже проканает. Посмотрим. Вдруг он всё же ошибается?..