Нобель мира. Могут ли Путин и Порошенко претендовать на самую неоднозначную премию

72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась. Вопрос о миротворческой миссии в Украине в повестку дня включён. Осталось дождаться, когда усилия международной общественности принесут умиротворение на нашу многострадальную землю. А потом поощрить Нобелевской премией мира всех причастных.

В том числе и саму ООН. Второй раз. Потому что в 2001 году ей (и её тогдашнему генсеку Кофи Аннану) такую награду уже вручали. С формулировкой: «За вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всём мире».

Правда же, с тех пор стало как-то спокойнее? Ну да, неправда. Сам знаю. Потому что нобелевка «за мир» — самая сомнительная из всех, которые учредил изобретатель динамита. Недоумение, а то и скандал сопутствуют чуть ли не половине её номинантов.

В 1917 году не то правительство, не то рабочая партия Норвегии выступила с инициативой присуждения премии Ленину — за «Декрет о мире». Он выводил Советскую Россию из войны. Нобелевский комитет заявку отклонил (не вписалась по срокам), однако указал, что премия может быть присуждена в будущем. Если в большевистской России установится мир. Не сложилось.

В том же 1917-м, когда премию получил Международный комитет Красного Креста, одним из номинантов был кайзер Германии Вильгельм II. В следующем году он отречётся от престола и сбежит в Нидерланды. А годом позже появится текст Версальского договора, в котором будет требование выдачи последнего германского императора как главного военного преступника, виновного в нарушении мира и покоя в Европе. Королева Нидерландов откажется это сделать.

В 1935 году на премию номинировали Муссолини.

В 1939-м — Гитлера. Это был в некотором смысле сарказм члена шведского парламента Брандта, антифашиста. Он решил оттенить абсурдность других кандидатур, обсуждавшихся в Швеции. Например, Невилла Чемберлена, участника Мюнхенского сговора, по которому Третий рейх аннексировал Судеты. Язвительности Брандта никто не оценил, номинацию отозвали.

Сталин побывал в соискателях премии дважды. Первый раз, в 1945-м, его «прокатили на вороных» в неплохой компании, вместе Черчиллем и Рузвельтом.

А получил награду Корделл Халл — в знак признания его заслуг по утверждению мира в Западном полушарии, в укреплении торговли и становлении ООН. Но этот американец был известен и другим. В 1939-м он как госсекретарь запретил сотням еврейских беженцев из Европы сойти с корабля «Сент-Луис» в США. Несчастным пришлось вернуться в Европу, где большинство из них погибли в концлагерях.

В 1948-м премия могла достаться не только Сталину, но и Молотову, Трумэну или Махатме Ганди. Но последний, номинировавшийся до этого в 1937, 1938, 1939 и 1947 годах, был в январе убит, и Нобелевский комитет, не награждающий посмертно, решил вообще никому премию не вручать.

Уже за первые полвека своего существования (начиная с 1901 года) «трофей» заработал такую репутацию, что, когда в 1953-м Черчиллю сообщили о присуждении Нобелевской премии, он отреагировал иронично: «Надеюсь, не за мир».

Нет, не за мир. Он стал лауреатом в области литературы. Хотя номинировался на обе.

Самое скандальное — с налётом криминальной романтики — событие в истории Нобелевской премии мира произошло в 2000 году. Швейцарский парламентарий Марио Фер выдвинул в качестве кандидата Стэнли Уильямса по прозвищу Туки. Одного из основателей банды Crips в Лос-Анжелесе, на тот момент почти двадцать лет томившегося в ожидании исполнения смертного приговора в тюрьме «Сан-Квентин».

На Туки повесили четыре смерти, которые он не признал. Возможно, он так бы и ушёл из этого мира—– широко известным в узких кругах, но за решёткой он раскаялся в своих преступлениях и начал писать детские книги. Главной их темой оказалась борьба с уличным насилием. Плоды его вдохновенного труда стали бестселлерами, и писатель в робе заключённого получил даже премию президента США.

После инициативы Фера Туки ещё восемь раз выдвигали на нобелевку, четыре из которых — по литературе. В 2005 году губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отклонил прошение о помиловании убийцы. Не помогло даже то, что годом ранее на экраны вышел фильм «Искупление», в основу которого легла судьба Туки. 13 декабря 2005-го несостоявшийся нобелиат был казнён.

Гендерный принцип при вручении Нобелевской премии мира до сих пор не восторжествовал. Однако с 1970-х годов число женщин-лауреаток начало заметно расти (до этого времени их было только три). От сумятицы, скандалов и кривотолков Нобелевский комитет это не уберегло.

В 1979-м награду получила мать Тереза. При всей раскрученности данной фигуры сам выбор не казался безупречным. Поведение Агнес Гондже Боянджиу, как в миру звали знаменитую албанку, серьёзно и по делу критиковали. Например, за то, что лишь малая толика пожертвований, поступавшая ордену «Сёстры миссионерки любви», который она основала, шла на благотворительность. Мать Тереза призывала молиться за жертв землетрясений в Индии, однако никаких денег в помощь им не выделяла.

Уже в статусе нобелиатки она посетила на Гаити Жан-Клода Дювалье. Сказав пламенную речь о том, что «покорена любовью Дювалье к своему народу» и что «народ платит ему полной взаимностью», она получила от диктатора $2,5 млн и высшую награду страны — орден Легиона славы. Поступок, заставляющий усомниться в том, что мать Тереза действительно утверждала «мир в самой важной сфере, защищая неприкосновенность человеческого достоинства», как это записано в премиальном обосновании.

Страсти, разгоревшиеся вокруг Аун Сан Су Джи — лауреатки 1991 года, а ныне главы правительства Мьянмы, лишь доказывают, что угодить премией в истинного миротворца — задача не из простых.

Су Джу в своё время наградили за ненасильственную борьбу за демократию и права человека. Тогда она противостояла хунте, находилась под домашним арестом, и премию вместо неё получали сыновья. Сейчас на фоне жестоких мер, принимаемых ею в отношении мусульманского меньшинства рохинджа, всё чаще слышны голоса о том, что Су Джи следует лишить премии (раньше к подобному призывали в отношении Обамы).

Британская The Guardian сегодня задаётся вопросом: что случилось с иконой морали в Мьянме? Внятного ответа на это нет. Один из западных дипломатов говорит, что она лучшая и нужно разобраться, какие «ветры дуют против неё». А политический представитель рохинджа, не доискиваясь, правильно действует нынешний лидер страны или нет, просто надеется, что она «собирается сделать что-то хорошее».

Большой скандал вокруг Су Джи легко дополняется маленькими скандальчиками вокруг её «сестёр-нобелиаток». Кенийка Вангари Маатаи, помимо борьбы за демократию и мир, прославилась заявлением, что ВИЧ был изобретён западными учёными, чтобы уменьшить население Африки. Правозащитница из Йемена Тавакуль Карман «ненасильственно борется за права женщин», пребывая в одной партии с человеком, которого подозревают в причастности к финансированию терроризма. В общем, куда ни кинь…

Сегодняшний мир, кажется, и впрямь устроен слишком сложно, чтобы его можно было поделить на ангелов и демонов. И «эффект Люцифера», о котором писал Филипп Зимбардо, правит им в куда большей степени, чем принято считать. Даже белые и пушистые на поверку могут оказаться с «кровавым подбоем».

Судьба премии мира в какой-то мере отражает противоречие судьбы самого Альфреда Нобеля — торговца смертью, завещавшего бороться за общее благоденствие.

И если есть способ каким-то образом сохранить почти погубленный авторитет данной награды, он, должно быть, состоит в том, чтобы вручать её посмертно. Когда на жизненные скрижали уже нечего будет приписать. Ни хорошего, ни — самое главное — плохого.

Но, скорее всего, в ближайшее время нам не суждено дождаться от Нобелевского комитета подобного шага. Пляски с бубном вокруг премии мира продолжаются. И год от года число тех, кого выдвигают на эту награду, растёт. Если за первые 50 лет её существования количество соискателей редко переваливало за 40, то в минувшем году суммарное число номинантов — персон и организаций — достигло 376. И это, похоже, не предел. Благо, в отличие от других Нобелевских премий, здесь для выдвижения кандидата запрос от Нобелевского комитета не требуется. Если вы член парламента или правительства, либо профессор-гуманитарий, либо возглавляете какой-нибудь НИИ мира и внешней политики, то можете смело направлять организаторам письмо с предложением.

В прошлом году Фабьен Боссар, глава французского Центра политических и международных дел, так и сделал. Выдвинул «голубя мира» Владимира Путина. У парня на счету две войны — в Украине и в Сирии, но он, разумеется, невинен, аки младенец. Только и ждёт, кого бы спаси. От Боссара-то, конечно, чего и ожидать. В 2015-м этот предприимчивый человек наградил Рамзана Кадырова «за борьбу против терроризма». Но тут ведь важен принцип. Безразмерный круг инициаторов во многом обуславливает абсурдность самих инициатив.

Похоже, если вдруг в Донбассе таки произойдет что-то смахивающее на мирное урегулирование, вполне может статься, что Нобелевский комитет поощрит чету достойнейших — Путина и Порошенко.

Спародировав ситуацию 1994-го. Тогда наградили палестинского лидера Ясира Арафата и двух израильтян — Ицхака Рабина и Шимона Переса — премьер-министра и министра иностранных дел. С формулировкой: «За усилия по достижению мира на Ближнем Востоке».

Благодать не снизошла. Арабы и евреи продолжают убивать друг друга. А вся эта история с премией отдаёт абсурдом, как если бы трём врачам повесили на шеи медали за исцеление пациента, который после празднования этого знаменательного события впал в кому.