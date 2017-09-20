Тому Крузу приготовиться. Кого после Вуйчича привезут в Украину, чтобы убедить нас, что жить стало лучше

Недавнее широкоформатное празднование 500-летия Реформации в Киеве было не просто ивентом с полумиллионной аудиторией. Это было послание. Во что нам следует веровать и на что уповать.

Для этого, собственно, и был призван в Украину Ник Вуйчич, всемирно известный спикер, человек без рук и ног, живущий тем не менее полноценной жизнью, в которой есть место даже серфингу. Он отец двоих детей, чья супруга в скором времени должна разрешиться двойней. Вдохновитель и мотиватор для всех, кого жизнь выбросила (или пытается выбросить) на обочину.

В отличие от многих православных иерархов, не уважать протестанта Вуйчича нельзя. Он почти буквальное воплощение формулы: Царство Божие внутри нас. Он доказал: возможно все. Если есть вера и помощь. Так что утри сопли, голубчик! Виждь, внемли, постигай. And follow me!

Вуйчич был гвоздем программы. Именно он, а не инициированное воспоминание о «95 тезисах» Лютера, собрал этот «Майдан надежды». Какое-то время спустя большинство из тех, кто на нем присутствовал, скорее всего забудут, под каким соусом на Крещатик стеклось столько народу. Но они будут помнить, что слышали маленького Большого человека из Австралии, бросившего вызов судьбе-Прокрусту. Подобно тому, как сегодня многие воскрешают в памяти концерт Элтона Джона и группы Queen летом 2012-го, никак не связывая его с борьбой против СПИДа, которой он был посвящен.

Как любая звезда, Вуйчич перетянул на себя смысловое поле этого с размахом подготовленного шоу.

Евангелие от Ника звучало так: украинцы «стали более счастливыми, подбодренными. За страну начали молиться больше людей».

И еще: «Не думай о том, что ты можешь получить, а думай о том, что ты можешь сделать. Любовь - наша валюта. Изменения придут, когда украинцы начнут помогать украинцам».

Замечательные сами по себе тирады. Вызывающие, правда, вопрос: а откуда харизматичному Нику известно об увеличении числа молящихся за Украину? И слегка напоминающие бред одного из пастырей, который прозвучал в воскресенье со сцены: «26 лет независимости мы живем лучше с каждым днем благодаря великому Господу и власти страны». Но это, впрочем, уже другой разговор. Про чувство меры и про то, что дьявол - в деталях. Оптимизм идиотов и их дерзания – это вообще не по ведомству Вуйчича.

Создавать странные и комические коннотации – атрибут власти. Такой же, как красный нос у клоуна. Особенно, когда она, власть, хочет отвлечься от своих прямых обязанностей и поговорить о духовности, о скрепах и т.п., использовав в своих целях звезду (вспомните хотя бы казус Путина и Оливера Стоуна). Знал ли Порошенко, подписывая указ «О праздновании в Украине 500-летия Реформации» в августе прошлого года, что Вуйчич будет здесь персоной грата, сказать трудно.

Но второе пришествие проповедника в Украину минувшей осенью уже было отмечено попыткой власти вписать его в свой антураж. Точнее – наоборот: создать из него некий моральный фон.

Парламентарии и министры, по предложению Вуйчича молящиеся на коленях в Верховной Раде, зрелище фальшивое до печеночных колик.

Но тогда, в сентябре 2016-го, они ж, бедолаги, молились – истово, с самоотречением и торжественностью на лицах! Загадкой остается, почему Вуйчичу не пришло в голову прогнать эту братию по Крещатику. В таком же коленопреклоненном виде. Бог бы наверняка не оставил подобное усердие без последствий и чем-то всех нас за это уже вознаградил.

Вуйчич, хоть это и звучит оксюмороном, - Юпитер. Его гравитационное поле огромно. Колоссальный магнит, притягивающий людей. Вай-фай, передающий небесные послания (примерно так отозвался о нем Ицхак Пинтусевич, тоже тренер личностного роста). После него непонятно: кого же еще наша власть должна к нам транспортировать, чтоб мы все со слов этого другого убедились, что жить в Украине становится все лучше и лучше?

У Пола Вишера – неплохого кандидата на эту роль - есть великолепная проповедь «Это война!». Со словами: «Мужи, мы не были созданы, чтобы жить, как большинство людей. Мы были созданы для битвы!» В тему, как говорится. В яблочко нашего громыхающего сегодня. Но это все же другое. Призыв к массам, но не проникновенная вуйчичевская интроспекция. Вдобавок довольно знаменитый в мире Вишер у нас не слишком котируется. Поэтому об аншлаге и многотысячных кивках в унисон («да-да, жизнь налаживается») придется забыть.

Я уж, честно сказать, совсем отчаялся подыскать новую заморскую фигуру для запуска очередного всеукраинского пробуждения. Отчаялся помочь высоким организаторам восторгов в их нелегком деле. Как вдруг вспомнил о Томе Крузе. Господи ты ж, Боже! Голливудский сайентолог. Мегазвезда. «Последний самурай». В его фигуре сошлось все! Во-первых, если верить Крузу, бессмертное учение Рона Хаббарда излечило его дислексию (и этот опыт может помочь, по крайней мере, Арсену Авакову в деле освоения украинского языка). Во-вторых, в России сайентологов вовсю прессуют (как раз сейчас судят их питерского лидера Ивана Мацицкого), а самому Крузу давно присвоили звание «Геббельс от сайентологии». Ну? На такое-то свинство да не ответить?

Дело за малым: оплатить приезд. Тут - да, есть нюанс. Если гонорар Вуйчича за выступление, по слухам, составляет $50 тыс., то Круз за участие в фильме «Миссия невыполнима 6», который выйдет в прокат в 2018 году, запросил $75 млн. И ему пошли навстречу. Да, сумма внушительная, не спорю. Но у нас же не фильм, слава Богу. Так, эпизодик с выступлением.

Чуть ужаться по проценту коррупции – и финансовый резерв для Круза точно отыщется. А главное – для дела ж полезно. Для духовности. Для указания пути.

Ну, а повод, чего это он вдруг к нам, найдем. День благодарения с Вуйчичем как-то же обосновали. Пусть едет в ознаменование круглой 29-й годовщины выхода на экран фильма «Рожденный 4 июля». Там Круз играет Рона Ковика – участника войны во Вьетнаме, который вернулся оттуда инвалидом-колясочником, после чего стал активистом антивоенного движения. По-моему, это более изящный аргумент, чем тот, который был использован в истории, маркированной как «Украина – Вуйчич – Реформация».

Слушайте, а может все-таки нам лучше Дарона Аджемоглу пригласить? Американского профессора экономики, написавшего знаменитую книгу «Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты»? Не, не катит? Не соберет Майдан? Не убедит?