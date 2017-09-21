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Главная » Мнения » Страна чудес. Почему украинцы так хотят слышать обещания скорых побед
Милан Лелич
политический обозреватель Фокуса
Милан Лелич политический обозреватель Фокуса

Страна чудес. Почему украинцы так хотят слышать обещания скорых побед

Страна чудес. Почему украинцы так хотят слышать обещания скорых побед
Иллюстративное фото

О встрече в Ялте в следующем году, парадах в украинском Севастополе, и прочих "украинских прорывах"

21.09.17 20
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«В следующем году встретимся в Ялте», — сказал Пётр Порошенко участникам саммита Ялтинской европейской стратегии, который после оккупации полуострова проводится в Киеве.

Никаких лишних объяснений, как Украина собирается возвращать Крым, что для этого сделано, есть ли вообще стратегия деоккупации и реально ли добиться этой цели уже в следующем году, от главы государства традиционно не последовало.

Очень показательный эпизод поведения украинских политиков: сказать что-то громкое и красивое, сорвать аплодисменты и надеяться, что все об этом забудут. Летом 2014-го нечто похожее заявлял тогдашний министр обороны Валерий Гелетей, обещавший «парад победы в украинском Севастополе».

Прошло три с лишним года. Где украинские парады? В Киеве. В Севастополе до сих пор маршируют оккупанты, продолжающие стягивать на полуостров тяжёлое вооружение и репрессировать всех инакомыслящих. Да и Донбасс под каждый новый год обещали вернуть в 2015-м, 2016-м, 2017-м, пообещают и в 2018-м, несомненно.

Это вообще характерно для наших политиков: давать невыполнимые обещания даже тогда, когда никто их за язык не тянет. Вот зачем Порошенко обещал закончить АТО за несколько часов? Чтобы все поверили, что войне скоро конец? Но конца до сих пор не видно. А с десяток обещаний и даже гарантий о том, что безвиз с Евросоюзом уж точно будет к такому-то сроку? Да, получили в конце концов, но зачем было президенту подставляться под десятки саркастичных карикатур и роликов в YouTube на эту тему?

Нынешние оппоненты власти ничем не лучше: наобещать что-то громкое, выступить с заведомо нереалистичной инициативой и по-тихому «слиться».

У Юлии Тимошенко, например, хочется спросить, как поживает её идея 2014 года о проведении референдума о вступлении в НАТО? А что там с её же референдумом 2007-го о внесении изменений в Конституцию? Как реализуется тогдашняя же программа «Украинский прорыв»?

Напомнить бы и Олегу Ляшко, на днях начавшему джихад против «посипаки Януковича» Сергея Лёвочкина, о том, что тот же Лёвочкин и принадлежащий ему канала «Интер» каких-то три года назад обеспечивали главному радикалу страны всю возможную поддержку.

Конечно, напоминать есть кому. Этим ежедневно занимается армия журналистов, политологов, блогеров и прочих экспертов, как объективных, так и работающих в интересах одного из политических лагерей. Но почему-то это не особо срабатывает.

Ещё политики очень любят разглагольствовать о «мудром украинском народе». На самом деле народ, может, и мудрый, но уж очень забывчивый. Он не желает помнить и призывать к ответу за слова, разве что очень избирательно. Вместо этого он хочет слышать приятные обещания скорых побед. Хочет, чтобы всё изменилось, но меняться сам — ни в какую. Протесты против медреформы — яркий тому пример.

Короткая память и желание получить всё и сразу — основа для популизма, который наряду с коррупцией является главной внутренней проблемой страны, не считая, конечно, войну.

Ведь если бы кто-то вышел к избирателям и сказал всю правду: сейчас плохо, и ещё долго будет плохо, а чтобы стало хорошо, всем надо много работать и не мешать друг другу, то его рейтинг вряд ли бы превысил статистическую погрешность.

Кампания по выборам президента, которые состоятся весной 2019 года, уже стартовала. И обещающих превратить Украину в страну чудес с Донбассом, Крымом, мощной экономикой и высокими пенсиями в полку популистов прибавится. Имеющий уши эти обещания услышит, возрадуется, пойдёт на избирательный участок. Вот только чудес в политике не бывает, нигде и никаких. И никогда не будет.

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