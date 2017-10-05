Страна грёз. Почему Украина обречена стоять на месте

Создаётся впечатление, что основа экономической стратегии украинских властей — это повышение любой ценой позиции в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Спору нет, если судить о реформах по этому показателю, они более чем удались. С 2013 года Украина поднялась в рейтинге на 57 позиций, до 80-го места. И, как уверяет Пётр Порошенко, в этом году мы поднимемся ещё на 10 пунктов.

Единственный вопрос — что означает повышение позиции страны в Doing Business не для "сферического инвестора в вакууме", а для реального бизнесмена. Будь то акционер глобальной корпорации, присматривающийся к Одесскому припортовому заводу, будь то ФЛП, решивший открыть лоток с шаурмой.

Для них оно не означает ровным счётом ничего. Поскольку люди оценивают не рейтинги, а реальное положение дел в стране. Когда дело доходит до замыливания глаз, украинские чиновники творят чудеса. Они умудряются громко пресечь деятельность одного источника коррупции и вместо него создать с десяток других. Простой пример — в последние месяцы фискалы стали прессовать бизнес гораздо меньше, чем раньшеНо на их место пришло СБУ. Теперь из компании в любой момент могут вынести всю технику по подозрению в использовании незаконного ПО.

Подобных примеров — масса. Какими бы ни были рейтинги страны, любой инвестор понимает, что для покупки стратегического актива ему необходимо парламентское лобби. Так же, как предприниматель осознаёт, что "заносить" ему всё равно придётся.

"В ближайшее время всё останется как есть. Украина в ближайшие годы останется страной, грезящей о НАТО и объединённой Европе, стремительно повышающей своё место в международных рейтингах, но малоинтересной для прагматичного бизнесмена"

Украина по-прежнему остаётся сырьевой страной, и любое падение профильных рынков грозит нам катастрофическим обвалом гривны. Принадлежащие олигархам вертикально интегрированные холдинги оптимизируют прибыль, в то время как с предпринимателей "снимают" по полной. Темпы роста украинской экономики ниже среднемировых и не позволяют нам не то что "догнать и перегнать", но продолжают увеличивать разрыв в благосостоянии с соседними странами. Не решены и такие проблемы, как инфляция и кризис неплатежей в ЖКХ.

Одним словом, хоть позиции в рейтингах растут, ключевые события на отечественном M&A рынке в этом году ограничивались вложениями западных компаний в аграрные активы и перетасовкой собственности между отечественными олигархами.

Как снизить основные риски украинской экономики и увеличить инвестиционную привлекательность страны, в целом ясно. Можно пойти по западному пути — распродать на прозрачных аукционах являющуюся главным источником "потоков" госсобственность, разрешить свободную продажу земли, провести либеральные медицинскую, судебную и пенсионную реформы. Можно пойти по пути восточному — нещадно преследовать коррупционеров всех рангов и надолго сажать их в тюрьму.

Одним словом, варианты есть. Другой вопрос, что реальные реформы означают потерю элитами "потоков" и рычагов влияния на страну. А значит, они им невыгодны, особенно в преддверии предстоящих выборов. И в ближайшее время всё останется как есть.

Украина в ближайшие годы останется страной, грезящей о НАТО и объединённой Европе, стремительно повышающей своё место в международных рейтингах, но малоинтересной для прагматичного бизнесмена.