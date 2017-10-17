Земледелие 10.0. Сможет ли Украина встроиться в сельское хозяйство будущего

Прилежный фермер, встающий на заре, чтобы собственноручно обрабатывать своё поле, дающий клички сельхозживотным и производящий экологически чистую продукцию.

Эта пасторальная картинка — одно из самых неактуальных и устаревших клише, которое максимально не соответствует ближайшей исторической перспективе.

Возможно, сами фермеры и хотели бы остаться в рамках этой уютной модели, но глобальный технологический прогресс изменит такое положение вещей.

Надо признать, что сельское хозяйство долго оставалось оплотом традиций. Прогресс проникал в него точечно, в формате всё более сложной сельхозтехники, новых сортов растений, оптимизации состава удобрений и т. д.

В основе АПК оставался алгоритм, не менявшийся тысячелетиями: посеял — собрал — потребил, и далее по кругу.

Теперь эта пружина запоздалых инноваций разжимается, и трансформации в сельском хозяйстве происходят со стремительной и пугающей скоростью. Основные тренды, которые определят его формат на ближайшие 50 лет, очевидны уже сейчас.

Вертикальные фермы

Бескрайние поля с колосящейся пшеницей, плантации ягод — все эти пейзажи станут анахронизмом, поскольку через 50 лет более привычным форматом поля будет небоскрёб.

Автоматизированные системы, в которых растения созревают под ультрафиолетом, превосходя в скорости выращивания и, главное, прогнозируемости традиционное производство, ярусами уходят как высоко вверх, так и под землю. Такие фермы беспрецедентно экологичны, используют минимум воды, энергию солнца и ветра и перерабатывают углекислый газ.

Стартапы уже привлекают десятки миллионов долларов в проекты вертикальных ферм.

По мере набора критической массы таких производств и неизбежного удешевления выращенных в закрытых системах урожаев статус «лучших в мире чернозёмов» становится всё более немонетизируемым.

Роботизация

Дистанционно управляемая техника, дроны, системы big data, которые анализируют влияние внешних факторов на урожай и корректируют их, — всё это стартовый этап эры сельского хозяйства с нулевым физическим участием человека. Автоматизация работ и создание высокотехнологичных механизмов снижает процент брака, повышает эффективность агропроизводства, но оставляет без работы людей, которые менее совершенны, чем их железные конкуренты.

В рамках общемировой дискуссии предполагается, что налоги, которые будут платить работодатели роботов, направят на выплату безусловного дохода людям, ставшим невостребованными при новой конфигурации рынка труда. Социальные эксперименты с безусловным базовым доходом уже проводятся — в первую очередь, чтобы выяснить, не деградирует ли человечество, и не утратит ли работоспособность окончательно.

Урбанизация

Два приведённых выше тренда разрушают ещё одну логическую связку: АПК и село. Термин «сельское хозяйство» может лишиться первого слова в названии как неактуального, так как производить сельхозпродукцию в закрытых системах можно где угодно, а роботизация сокращает в разы потребность в трудовых ресурсах. Как следствие, формат экономического и социального устройства сельских территорий будет меняться, сближаясь с городским.

Биоинженерия

Один из мировых гигантов, компания Cargill, в 2017 году инвестировала $17 млн не в очередную ферму, а в стартап по выращиванию мяса из живых клеток животных, на собственном примере дав понять миру, что будущее за технологиями, а не за традициями. Ещё один ответ на запрос возросшего населения планеты на доступные продукты питания — усиление роли ГМО.

Социальное расслоение по пищевому признаку

За натуральность продуктов питания нужно будет платить — и чем дальше, тем дороже. Содержание тарелки в части происхождения и способа производства продуктов станет таким же социальным индикатором, как сейчас марка автомобиля или брендовая одежда.

Украина неизбежно в большей или меньшей степени будет частью этих трансформаций, так как в глобальном мире государство в центре Европы не может остаться не вовлечённым в общие тенденции. Важно не оказаться в положении догоняющих и, не игнорируя достижения прогресса, сохранить за собой уникальную нишу на мировом рынке продовольствия.