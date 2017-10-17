Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Земледелие 10.0. Сможет ли Украина встроиться в сельское хозяйство будущего
Максим Мартынюк﻿
первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины
Максим Мартынюк﻿ первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины

Земледелие 10.0. Сможет ли Украина встроиться в сельское хозяйство будущего

Земледелие 10.0. Сможет ли Украина встроиться в сельское хозяйство будущего
Иллюстративное фото

О вертикальных фермах, урбанизации и социальном расслоеним по пищевому признаку

17.10.17 54
100

Прилежный фермер, встающий на заре, чтобы собственноручно обрабатывать своё поле, дающий клички сельхозживотным и производящий экологически чистую продукцию.

Эта пасторальная картинка — одно из самых неактуальных и устаревших клише, которое максимально не соответствует ближайшей исторической перспективе.

Возможно, сами фермеры и хотели бы остаться в рамках этой уютной модели, но глобальный технологический прогресс изменит такое положение вещей.

Надо признать, что сельское хозяйство долго оставалось оплотом традиций. Прогресс проникал в него точечно, в формате всё более сложной сельхозтехники, новых сортов растений, оптимизации состава удобрений и т. д.

В основе АПК оставался алгоритм, не менявшийся тысячелетиями: посеял — собрал — потребил, и далее по кругу.

Теперь эта пружина запоздалых инноваций разжимается, и трансформации в сельском хозяйстве происходят со стремительной и пугающей скоростью. Основные тренды, которые определят его формат на ближайшие 50 лет, очевидны уже сейчас. 

Вертикальные фермы

Бескрайние поля с колосящейся пшеницей, плантации ягод — все эти пейзажи станут анахронизмом, поскольку через 50 лет более привычным форматом поля будет небоскрёб.  

Автоматизированные системы, в которых растения созревают под ультрафиолетом, превосходя в скорости выращивания и, главное, прогнозируемости традиционное производство, ярусами уходят как высоко вверх, так и под землю. Такие фермы беспрецедентно экологичны, используют минимум воды, энергию солнца и ветра и перерабатывают углекислый газ.

Стартапы уже привлекают десятки миллионов долларов в проекты вертикальных ферм.

По мере набора критической массы таких производств и неизбежного удешевления выращенных в закрытых системах урожаев статус «лучших в мире чернозёмов» становится всё более немонетизируемым. 

Роботизация 

Дистанционно управляемая техника, дроны, системы big data, которые анализируют влияние внешних факторов на урожай и корректируют их, — всё это стартовый этап эры сельского хозяйства с нулевым физическим участием человека. Автоматизация работ и создание высокотехнологичных механизмов снижает процент брака, повышает эффективность агропроизводства, но оставляет без работы людей, которые менее совершенны, чем их железные конкуренты.

В рамках общемировой дискуссии предполагается, что налоги, которые будут платить работодатели роботов, направят на выплату безусловного дохода людям, ставшим невостребованными при новой конфигурации рынка труда. Социальные эксперименты с безусловным базовым доходом уже проводятся — в первую очередь, чтобы выяснить, не деградирует ли человечество, и не утратит ли работоспособность окончательно.   

Урбанизация

Два приведённых выше тренда разрушают ещё одну логическую связку: АПК и село. Термин «сельское хозяйство» может лишиться первого слова в названии как неактуального, так как производить сельхозпродукцию в закрытых системах можно где угодно, а роботизация сокращает в разы потребность в трудовых ресурсах. Как следствие, формат экономического и социального устройства сельских территорий будет меняться, сближаясь с городским. 

Биоинженерия

Один из мировых гигантов, компания Cargill, в 2017 году инвестировала $17 млн не в очередную ферму, а в стартап по выращиванию мяса из живых клеток животных, на собственном примере дав понять миру, что будущее за технологиями, а не за традициями. Ещё один ответ на запрос возросшего населения планеты на доступные продукты питания — усиление роли ГМО. 

Социальное расслоение по пищевому признаку

За натуральность продуктов питания нужно будет платить — и чем дальше, тем дороже. Содержание тарелки в части происхождения и способа производства продуктов станет таким же социальным индикатором, как сейчас марка автомобиля или брендовая одежда.

Украина неизбежно в большей или меньшей степени будет частью этих трансформаций, так как в глобальном мире государство в центре Европы не может остаться не вовлечённым в общие тенденции. Важно не оказаться в положении догоняющих и, не игнорируя достижения прогресса, сохранить за собой уникальную нишу на мировом рынке продовольствия.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Кабмин предлагает отмечать День фермераГройсман считает, что Украине срочно нужен День фермераВ Роттердаме появится первая в мире плавучая ферма

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 5046
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 18258
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 4653
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 2980
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 1480
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 1797
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2143
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2032
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2571
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3019
  1. Супервулкан в США может проснуться гораздо раньше, чем предполагалось, – ученые 3730 / 4248
  2. Китайская неуправляемая космическая станция падает на Землю 3065 / 3481
  3. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 2080 / 18258
  4. Националисты заявили, что взяли под свой контроль вертолетную площадку Януковича 1978 / 2194
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 1602 / 96597
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1479 / 69611
  7. В Киеве столкнулись маршрутка и пять автомобилей 1406 / 1569
  8. Протесты в Киеве: что сейчас происходит у здания Верховной Рады 1282 / 2247
  9. Расмуссен: Запад должен предоставить Украине оружие и разместить на Донбассе миротворцев 1272 / 1439
  10. Путин закрыл лицо руками после географических открытий своего министра 1192 / 4991
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 19 / 96597
  2. Простая арифметика. Как научить детей учиться 11 / 5750
  3. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 11 / 18258
  4. Украину избрали в Совет ООН по правам человека 7 / 1144
  5. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 6 / 1797
  6. Украина испытывает новые артиллерийские катера 6 / 432
  7. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 5 / 4082
  8. Российский офицер застрелил беременную жительницу Луганщины 4 / 790
  9. Китайская неуправляемая космическая станция падает на Землю 4 / 3481
  10. Расмуссен: Запад должен предоставить Украине оружие и разместить на Донбассе миротворцев 4 / 1439
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.