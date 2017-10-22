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Главная » Мнения » Соль коррупции. Почему одни украинцы обналичивают украденное другими
Макс Бужанский
блогер
Макс Бужанский блогер

Соль коррупции. Почему одни украинцы обналичивают украденное другими

Соль коррупции. Почему одни украинцы обналичивают украденное другими
Иллюстративное фото

О "схеме", в которую вовлечены все

22.10.17 520
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Две запряженные с разных сторон лошади никогда не сдвинут телегу с места. 

Плечи натрут, а воз и ныне там. Мы всей страной в этой телеге, нервничаем, подгоняем, переживаем, что сбились с пути. А колёса все сильнее увязают в грязи. 

Бизнес протестует против коррупции. Искренне, яростно, убежденно. Но напомните хотя бы один случай, хотя бы один скандал, когда депутат не имевший никогда своего бизнеса, явился бы в салон дорогих часов, а его оттуда выставили? Погнали, попросив купить в другом месте, где не так щепетильны к деньгам. Не бывает такого. Невозможно такое. 

Я знаю достаточно много людей, о которых с уверенностью могу сказать, что они не начнут красть, попав во власть. Слишком гордые. Некоторые, в том числе поэтому и отказываются попадать. Не хотят работать за копейки, не хотят вертеться в схемах. Но это максимум! Максимум, который мы можем из себя выжать, и то, не все, далеко не все. 

Не украсть лично. А этого мало. Всегда украдёт другой, и будет прав. По-своему.

Ибо если это не сделает он, то это сделает третий, четвертый, пятый. Но остановить этих третьих и четвертых, и пятых, можно только одним образом. Не наживать с украденного. Мы сами отмываем им деньги. 

Да-да, именно мы. Мы превращаем вытащенные из-под матрасов украденные миллионы в дома, рестораны, яхты и отели, шубы и украшения, автомобили. «Выигранные в лотерею» или «подаренные родственниками», «купленные по случаю у незнакомца». По сходной цене. В этой то цене вся соль. Как только мы в ней сошлись, ловушка захлопнулась. Мы крадём вместе с ними. Обналичиваем украденное.

Но при этом мы против коррупции. Просто осталось три вечерних платья. Нераспроданных.

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