Соль коррупции. Почему одни украинцы обналичивают украденное другими

Две запряженные с разных сторон лошади никогда не сдвинут телегу с места.

Плечи натрут, а воз и ныне там. Мы всей страной в этой телеге, нервничаем, подгоняем, переживаем, что сбились с пути. А колёса все сильнее увязают в грязи.

Бизнес протестует против коррупции. Искренне, яростно, убежденно. Но напомните хотя бы один случай, хотя бы один скандал, когда депутат не имевший никогда своего бизнеса, явился бы в салон дорогих часов, а его оттуда выставили? Погнали, попросив купить в другом месте, где не так щепетильны к деньгам. Не бывает такого. Невозможно такое.

Я знаю достаточно много людей, о которых с уверенностью могу сказать, что они не начнут красть, попав во власть. Слишком гордые. Некоторые, в том числе поэтому и отказываются попадать. Не хотят работать за копейки, не хотят вертеться в схемах. Но это максимум! Максимум, который мы можем из себя выжать, и то, не все, далеко не все.

Не украсть лично. А этого мало. Всегда украдёт другой, и будет прав. По-своему.

Ибо если это не сделает он, то это сделает третий, четвертый, пятый. Но остановить этих третьих и четвертых, и пятых, можно только одним образом. Не наживать с украденного. Мы сами отмываем им деньги.

Да-да, именно мы. Мы превращаем вытащенные из-под матрасов украденные миллионы в дома, рестораны, яхты и отели, шубы и украшения, автомобили. «Выигранные в лотерею» или «подаренные родственниками», «купленные по случаю у незнакомца». По сходной цене. В этой то цене вся соль. Как только мы в ней сошлись, ловушка захлопнулась. Мы крадём вместе с ними. Обналичиваем украденное.

Но при этом мы против коррупции. Просто осталось три вечерних платья. Нераспроданных.