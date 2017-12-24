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Главная » Мнения » Девушки и подводник. Инструкция по выживанию в Марокко
Дмитрий Гозак
руководитель клуба активных путешественников PlanB
Дмитрий Гозак руководитель клуба активных путешественников PlanB

Девушки и подводник. Инструкция по выживанию в Марокко

Девушки и подводник. Инструкция по выживанию в Марокко
Фото: Дмитрий Гозак

Про джип, рыбацкую деревушку и арматуру на берегу океана

24.12.17 98
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Наш первый приезд в Марокко был, наверное, одним из самых ярких. За 11 дней мы проехали около 3400 км. Побывали в Сахаре. Настоящей, а не той, что предлагают на курортах. Примерно за три дня до окончания путешествия, объездив центральную часть страны, выбросились на океанское побережье. Атлантика, бесконечные пляжи, по 6–7 волн одновременно: красиво, элегантно и экзотично.

Решили, что хорошо бы нам рыбки съесть. И вскоре увидели двух марокканских дайверов, идущих по дороге и одетых в… гидрокостюмы. На ногах у них были не ласты (в них сложнее идти, если кто не знает), а прикрученные скотчем картонки, потому что асфальт горячий. У каждого на боку болтается по большой рыбине. Мы остановились, разговорились.

Выяснилось, что пока они охотились, их вещи поцупили. Им нужно было дойти до ближайшего посёлка. Смотрелось это, конечно, интересно. Мы сторговались, и их рыба стала нашей.

Решили продолжить по феншую: чтобы красивая рыба грилилась в красивом месте. С высоты обрыва увидели большой пляж. Проскочили рыбацкую деревушку, выбрались на него и пару километров ехали по хорошему такому песочному грунту, перемешанному с камнями.

Грунт держал хорошо, и мы ехали до тех пор, пока мой приятель, который рулил на «Ниссан Патроле», не решил, что называется, выпендриться. Он обогнал меня и газанул. Не успел я громко сказать «Не съезжай с грунта», как он съехал. Не успел я заорать «Только не газуй!», как он газанул. И тут же сел на все оси и закопался по самое днище.

Вся группа крякнула и спросила: «Дима, ну что мы будем делать?» Я с оптимизмом ответил: «Конечно, мы будем жарить рыбу!» И каждый занялся тем, что лучше всего умеет. Кто собирал дрова и жарил эту самую рыбу, кто ставил палатки, кто разливал первый дринк с тоником. Парни подошли к джипу и стали его осматривать (а он сел конкретно). Наш трос порядка 6 метров никак помочь не мог, потому что от хорошего места, где можно было зацепиться вторым джипом за грунт, до этого, севшего на пузо, было около 40 метров. Мы решили ехать в ближайшую рыбацкую деревушку. В Марокко говорят на арабском языке или французском. Всё же нам повезло найти местного эксперта, с которым удалось наладить английский диалог. На пальцах и в общедоступных выражениях объяснили свою задачу и пригласили его проехаться к джипу и подсказать, как нам быть дальше.

Главный вопрос, который нас волновал: утонет наш джип во время прилива или нет? Дело в том, что он застрял в зоне потенциального прилива. Океан не разбирается, что и сколько стоит, и очень даже запросто такой джип может утянуть к себе. (Кстати, такого рода события не страхуются страховыми компаниями, и тогда мы попадали бы на большие деньги). Марокканец походил вокруг джипа, потыкал пальцем в песок, посмотрел, подул на него и ответственно заявил нам, что джип не утонет. Мы сказали «Ок» и отвезли его обратно в село.

Смеркалось. Наступила ночь. Пора бы и спать. Но… Если вы не знаете, как гремит океан, то я вам изображу. Если море шуршит шш… шш…, то океан реально делает рр — рр, и ближе к 11 вечера он начал очень серьёзно рычать. Девчонки увидали волны, которые барашками неуклонно приближались к джипу.

И у всех практически одновременно возник вопрос: а вдруг наш марокканский эксперт ошибся?

Под напором собственных переживаний мы выпили дринка и рванули обратно в село в поисках чего-либо тянущего: троса, кабеля и т. д.

Рыбацкая деревушка мирно спала, и ей было наплевать на наши проблемы с джипом, песком и тросом. Но... Нам повезло, рядом светились огоньки. Мы рванули туда за помощью. Огоньками оказалась строительная организация. Визуально мы выяснили, что у  строителей имеется определённое количество 6-миллиметровой арматуры длинной метров 12. И мы можем из них можем сковать трос. Осталось вступить в тайный сговор с марокканским охранником, который не знал английского. На мигах, на пальцах мы с ним переговорили и организовали трос длиной 36 метров, просто сковав арматурины друг с другом. Дальше надо было вынести его через центральные ворота, но ночью это делать нельзя, всё видно — чистая кража. Охранник предложил просто перебросить это изделие через забор и помог нам совершить злодеяние. Мы подогнали машину, зацепили трос к фаркопу и, дав газу, поехали к нашему терпящему бедствие джипу. Думаю, что в этот момент от грохота проснулись не только рыбаки, но и рыба в океане.

Когда мы приблизились к стоянке, нам показалось, что «Ниссан» стоит ближе к берегу и, похоже, даже в безопасности. Так и оказалось. Мы выпили по дринку и выслушали историю его счастливого спасения.

Итак, с нами в группе был Аркадий, бывалый подводник, возраст 70 +, — человек с большим чувством юмора и не меньшим опытом. При помощи девушек и оставшихся парней мисочками, ложечками, котелками и всем остальным черпательно-копательным инвентарём они подрыли колёса джипа. Девушки, выстроившись в колонну, передавали камни и подкладывали их под колёса. Затем впряглись в тот трос, который у нас был. Джип газанул, девушки рванули, но с первого раза ничего не получилось. Вторая попытка оказалась успешной. Нам на руку сыграл и сам океан. Когда он подходит, песок уплотняется. Вот так песок, подводник, девушки, океан, камни и 6-метровый трос отодвинули джип на безопасное место. На радостях мы выпили дринк и поехали сдавать изделие нашему марокканскому подельнику. Проезжая мы разбудили рыбацкий посёлок в очередной раз. Подъехали к забору и аккуратненько перебросили.

Так замечательно закончилось это приключение в Марокко, которое было, конечно, не первым и не последним…

 

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