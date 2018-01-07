Непарная обувь. Рождественская история о всплеске личного идиотизма

Предыдущее Рождество я встретил в чужой квартире — такой большой, что, пока я доходил от сортира до кухни, с непривычки начинал хромать.

Разумеется, это была романтическая ночь вдвоём: я и мой английский кокер Слай. На столе была бутылка каберне, бутерброды с красной икрой, ну и так — кое-что по мелочи. Для гостей. Я посмотрел фильм «Она» с Изабель Юппер. Довольно загадочный. Сосед насилует главную героиню, скрыв лицо под маской, а та всё это терпит. Думаю, сценариста завалили письмами: где, блин, найти такую чудесную соседку?..

В половине первого, в самый разгар рождественского шабаша, я выключил свет и задумался: с кем же, если верить приметам, я проведу весь год? Со Слаем? С Изабель?

Ну да, как же! Я провёл его с собственным идиотизмом.

Уход с высокооплачиваемой работы. Переезд в другой город — депрессивный, как Детройт в миниатюре. В общем, длинный перечень, который впору писать на бересте… Я умудрился подхватить сразу несколько штаммов этого назидательного вируса. И теперь готов признать: ничто не учит человека лучше и эффективнее, чем личный идиотизм!

Последний его пароксизм взял меня в конце-концов за горло. Я купил разные ботинки. Да, понимаю, инопланетяне и Санта-Клаус встречаются чаще, чем такое... Но можете мне поверить: это было как нисхождение Святого Духа на апостолов. Я имею в виду — по последствиям…

Как обычно, беды ничего не предвещало.

Я пришёл в магазин, который в нашем недоразвитом районе считается фирменным. Взял в консультанты брата, подполковника запаса, по совместительству — пижона. Примерил несколько моделей. Остановился на одной. Брат убедительно кивнул. Мол, всё в порядке, уважаю. Я голосом Мыколы Вересня сказал «окей!» Продавец пошёл за вторым ботинком. Принёс очень похожий, но на размер меньше. Мне пришлось указать ему на это лёгкое недоразумение. Он снова скрылся в подсобке, однако вскоре вернулся. Рыба, которую глушат динамитом, всплывает, как известно, животом кверху. Вот именно так он нёс очередной ботинок. Подошвой к потолку. На подошве был оттиск 42. Размер совпал! Я показал большой палец. Снова голосом Мыколы Вересня сказал «окей!» Продавец положил всё в коробку. Я отдал деньги. Мы пожали руки.

Пару дней обнова мирно дремала у меня под кроватью. Ранним утром, после бессонной ночи, чуть ли не на ощупь я натянул башмаки и отправился в Харьков на фестиваль Plan B. Меня туда пригласили в качестве спикера. Полутьма, такси, поезд…

Короче, несколько искажённую действительность на моих ногах я обнаружил уже после того, как в номере отеля принял душ и начал собираться на мероприятие. И тогда — точнее, в метро, под ироничными взглядами пассажиров — я задумался: а почему, собственно, всё так произошло? И обнаружил три причины.

Первая. Я пренебрёг мелочами. Я бы мог перевернуть второй ботинок и убедиться, что он другой модели. Но почему-то удовлетворился подошвой и сказал голосом брата-Вересня «окей!»

Второе. Я решил, что выбор «педалей» — как называл обувь тот замечательный продавец — это не круг моих интересов. Ну, не книги ж, в конце концов… Так, пустая формальность. Лишь бы тепло и практично. Поэтому можно к самому процессу отнестись вполне дежурно. Ну, так, как ты это делаешь, когда моешь посуду, например. Или пылесосишь. Чё тут напрягаться-то? И третье.

Я почему-то возомнил, что кто-то, кто профессионально занимается своим делом, может решить мою проблему за меня

Фактически без моего участия. Ну, он же продавец, правильно? Он на этом деле зубы съел. И так далее…

Это были три неверных посыла. Для жизни, для профессии, для социальных отношений. Для чего угодно. Потому что, как выясняется, мелочей не существует. Ну, то есть вообще! Иначе откуда б взяться поговорке «дьявол — в деталях»? Замыкаться в кругу своих интересов — небезопасно. А полностью доверяться экспертам и специалистам можно лишь в исключительных случаях. Скажем, вы летите в Лондон, да? Ну нет смысла врываться в кабину пилота с криком: «Дай порулить!»

Это всё очень простые вещи, разумеется. Но зачастую ты бываешь не в состоянии их достаточно глубоко почувствовать, пока не попадёшь в дурацкую ситуацию. Причём рукотворную. Ту, которую сам же и создал.

Тут-то и выясняется, что твой персональный идиотизм — куда более продвинутый педагог, чем твой успех. Он разговаривает с тобой напрямую. Он патологически не способен ко лжи. Почти как князь Мышкин у Достоевского. Или как прозелиты движения за радикальную честность, запущенного с лёгкой руки Брэда Блэнтона. Он говорит тебе не то, что ты хочешь услышать, а то, что может тебе помочь. Именно он сообщает забытую истину: частная жизнь меняет тебя сильнее, чем великие общественные катаклизмы. В конце концов, он делает тебя лучшей копией тебя самого. Потому что худшей ты уже был — до встречи с ним.

В общем, в качестве итога — не самый плохой результат. Как мне кажется. В том числе и для общества в целом, кстати! Всё-таки человек, обращающий внимание на мелочи, как ни крути, полезнее человека, который ими пренебрегает. Ему, по крайней мере, можно доверить сортировку ботинок. А может, и не только её...