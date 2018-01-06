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Главная » Мнения » Свет Глевахи. Ночь, улица, фонарь...
Анна Петраускене
путешественник, гид, археолог
Анна Петраускене путешественник, гид, археолог

Свет Глевахи. Ночь, улица, фонарь...

Свет Глевахи. Ночь, улица, фонарь...

Кладбищенская и прочие истории, по которым я, наверное, буду скучать

06.01.18 90
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2017-й запомнился мне не безвизом, «победой» над ИГИЛ, Трампом, биткоином или ещё чем-то значимо-планетарным. 

Я навсегда его запомню тем, что мою Глеваху начали асфальтировать и осветлять. Расположенный всего в 15 минутах езды от столицы, этот посёлок известен в основном психиатрическим стационаром, сельхозинститутами и заводом им. Патона, на котором всегда что-то взрывают. Глеваха — это почти 9 тысяч населения, большинство которого живёт в частном секторе с разветвлённо-«шанхайской» системой улиц, улочек и переулков.

Днём тут всегда жизнь. Шумно играют дети, стучат копытцами козы и копытами лошади. По гладким новым дорогам идут жители, не быстро, но громко проезжают автолавки, торгующие цинковыми вёдрами, ситцевыми халатами и резиновыми тапками, несутся «газели», на ходу выкрикивая в громкоговоритель: «Покупаем аккумуляторы, холодильники и металлолом».

А ведь ещё полгода назад с приходом сумерек с улиц Глевахи уходила жизнь, плавно перетекая в жилища. В посёлке становилось не просто темно, а непредсказуемо темно.

Однажды я припозднилась домой, и где-то на тёмной длинной, выстланной крупным щебнем улице с оригинальным названием Лесная ко мне подошёл прохожий:

— Девушка, можно вас на минуту? 

— Нет, нельзя. Я занята, — сообщаю ему и прибавляю шагу. Мужчина немного прошёл за мной, а потом махнул рукой и удалился восвояси. Может, ему закурить надо было, а может еще что непредсказуемое.

Несколько недель спустя я опять шла тем же маршрутом. Было так же темно. Решаю срезать дорогу и иду вдоль кладбища. Мой путь освещают только звёзды. Их блеск виден на стройных рядах отполированных крестов и разнообразных объявлениях на сетчатом заборе: «Копаю недорого», «Ритуальные услуги, пенсионерам скидка».

Тут из ниоткуда, размахивая руками, на меня движется орущая и явно нетрезвая фигура. Причём орала она так, что перепугала кладбищенских собак. Они подняли такой лай , что фигура был вынуждена отступить куда-то за оградки. Продолжаю путь и замечаю в темноте посреди дороги двоих мужиков. Они почему-то лежат. Лежащие мужики у кладбища ночью - не очень предсказуемое зрелище, согласитесь.  Подхожу поближе. Вижу - живы.

— Помощь нужна? — спрашиваю.

— Не-е-ы-о!

Ну ладно, думаю, и иду мимо. Тут один из них хватает мою руку и произносит что-то вроде: «Девушка, е-е-е». Но напарник его быстро вразумил:

— Валера, ты шо исполняешь! Это же девушка, бл*, а не какая-то бл*! И после этих слов я как-то сразу успокоилась

А до массовой установки в 2017-м "лампочек Ильича" в Глевахе ещё одним непредсказуемым местом считался участок леса с грунтовкой к остановке электрички. Здесь высокие кроны деревьев смыкаются над неровной дорогой, где в тёмное время без опыта или хорошего фонарика не пройти.

Однажды вечером я шла с собакой по этой дороге к электричке. Фонарик я забыла дома. Зайдя в лес, недалеко от крайних домов в кустах мы услышали какой-то странный шум. Возня показалась мне странной, а Ягда начала рычать. Звуки прекратились, собака успокоилась, и мы продолжили путь. И через несколько метров я поняла, что же за шум я слышала из кустов и почему рычала Ягда. Оказалось, местный мужичок под покровом ночи пошёл в лес поколоть дров. Звуки, которые я слышала, были от ритмичного удара колуном по колоде и не менее ритмичного пускания воздуха. Мы с Ягдой хохотали всю прогулку. 

Сейчас это место освещают пять новых фонарей с хорошими, а не "ильичевскими" лампочками. Впрочем, асфальт тут так и не положили. Дорогу немного подровняли трактором и все. Но ничего. Ведь у нас будет ещё целый год. И мой поселок вновь изменится.

Но мне почему-то кажется, что я буду скучать по той, старой, доброй и темной Глевахе, которую я любила. В том числе и за ее непредсказуемость…

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