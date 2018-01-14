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Главная » Мнения » Старты надежд. 2018 год будет очень жестоким к бизнесу
Станислав Мирошниченко
редактор раздела "Страна"
Станислав Мирошниченко редактор раздела "Страна"

Старты надежд. 2018 год будет очень жестоким к бизнесу

Старты надежд. 2018 год будет очень жестоким к бизнесу
Иллюстрация: WADE ARAVE

Почему увлечённость невозможно вызвать по указке: человек либо одержим своей идеей и верит в неё, либо нет

14.01.18 72
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Издавна подмечено, что вторая половина января — самая унылая часть года. Тотальной депрессии в эту пору подвержены не только отдельные люди, но и всякого рода компании и даже целые страны.

Посудите сами: новогодне-алкогольный туман окончательно развеялся, праздничные растраты компенсированы разве что пожеланиями безбедного нового года, США и КНДР на грани ядерной войны, а у нас снова холод и до весны ещё ох как далеко.

Руки опускаются сами. Но именно в такие дни становится совершенно очевидной разница между теми, кто действительно хочет перемен, и теми, кто всего боится. Вперёд сильные люди вырываются со старта. Они раньше выходят из отпуска, быстрее включаются в рабочий процесс. Большинство коллег обмениваются впечатлениями о каникулах, а они уже приготовили папку с новыми идеями.

Впрочем, новая волна предпринимателей, спешащих в фискальную службу закрыть своё дело, — красноречивое свидетельство того, что 2018 год будет очень жестоким к бизнесу. Особенно к тем, кто задумал начать что-то с нуля. Их ждут разочарование и ухмылки битых временем скептиков. Вот только побед у таких людей всегда больше. Просто потому, что они намного чаще пробуют.

И всё же одного энтузиазма и мощной энергии для воплощения в жизнь амбициозных проектов недостаточно.

Нужны деньги. Желающих с ними расстаться в условиях затянувшегося кризиса как в Украине, так и за её пределами — всё меньше

Вот тут-то, на этапе переговоров с потенциальными инвесторами, генераторы идей разделятся на стойких и нестойких. Дело в том, что в 2018-м отказов инвестировать в украинские проекты будет в разы больше, чем за все четыре года после победы Революции достоинства. Просто потому, что в страну, где частная собственность непозволительно слабо защищена государством, инвесторы не идут. И никакие предвыборные обещания власти изменить ситуацию не помогут.

На финишной прямой, где раздают награды сильным и стойким, окажутся те немногие, которые в процессе генерации идей и поиска источников их финансирования не забудут правила успешного переговорщика. Прежде всего — не выпускать из головы цель переговоров. Второе — никогда и ничего не просить. Третье — руководствоваться интересом инвестора. Но самое главное — действовать вдохновенно. Удивительно, но опыт большинства переговорщиков показывает, что труднее всего выполнить именно последний пункт. Потому что увлечённость невозможно вызвать по указке: человек либо одержим своей идеей и верит в неё, либо нет.

В итоге имеем рецепт посленовогоднего антидепрессанта, а с ним и рецепт успеха в предстоящем сложном году: сила, стойкость и увлечённость идеей. Если эти слова вызывают у вас прилив безудержной энергии и острое желание воплотить какую-то идею в жизнь, ещё совсем не поздно догнать тех, кто стартовал чуть раньше.

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