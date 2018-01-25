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Главная » Мнения » Украина и МВФ. Всё может закончиться резкой девальвацией
Евгений Гордейчик
главный редактор журнала Фокус
Евгений Гордейчик главный редактор журнала Фокус

Украина и МВФ. Всё может закончиться резкой девальвацией

Украина и МВФ. Всё может закончиться резкой девальвацией
Фото: forbes.kz

Почему для Киева залезть в долги проще, чем выполнить требования по созданию Антикоррупционного суда

25.01.18 2816
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Первый месяц 2018-го оказался неспокойным. Президент Турции при молчаливом согласии России начал войну против сирийских курдов. В Афганистане боевики расстреляли отель. Китай для защиты от вооружённых исламистов строит ещё одну Великую стену. А вот январская Украина на фоне всего этого кажется одним из самых тихих мест на земле.

Однако это ощущение покоя во многом иллюзорное. В стране назревают процессы, которые рано или поздно обернутся сокрушительной бурей.

Уже сейчас только начавший выбираться из бедности средний класс шокирован долларом по 29, евро по 35 и резко прыгнувшими вверх ценами на импорт, в которые экспортёры поспешили заложить последующие курсовые риски. А ведь нынешнее ослабление курса гривны — вполне обычное проявление сезонности, связанное со вбросом в экономику большого количества гривны в конце года со счетов Госказначейства на фоне снижения поступлений валютной выручки. Но уже спустя несколько лет такие колебания могут показаться цветочками.

К примеру, министр финансов Александр Данилюк намерен разместить новые евробонды стоимостью в $2 млрд. Естественно, под рыночные проценты, которые несопоставимо выше символической ставки МВФ.

Для Киева залезть в дорогие долги проще, чем выполнить требования МВФ по созданию антикоррупционного суда.

А то, что уже сейчас понятно: расплачиваться за эти долги нечем, — не волнует особо никого. В итоге Украина имеет все шансы спустя пару лет превратиться в Грецию. Естественно, в плане внешнего долга. Только вот спасать нас ради сохранения стабильности евро никто не будет. Поэтому всё закончится включением печатного станка и резкой девальвацией.

Даже позитивные события в нашей стране имеют двойное дно. Например, в прошлом году впервые с 2012 года украинский экспорт прекратил падение и начал рост. Новость однозначно хорошая. Однако импорт растёт быстрее чем экспорт. И это означает, что за три года «затянутых поясов» мы так и не смогли развить импортозамещение и научиться выпускать высокотехнологичную продукцию: как и прежде фактически не делаем ничего сложнее пошива одежды на аутсорсе по западным лекалам или вручную скрученных кабелей для автомобилей.

Впрочем, надежда есть. Взять хотя бы всё ту же статистику по экспорту, демонстрирующую отличные показатели аграриев. Это практически единственная отрасль экономики, которая за последние годы стала выпускать больше продукции с высокой добавленной стоимостью, чем в годы «стабильности».

Одним словом, нынешняя тишина и покой — не более чем временное везение

Мы словно оказались в глазу бури — тихом месте - пустыне в самом центре бушующего вокруг урагана. Или же — на нижней точке маятника, который вот-вот начнёт свой цикл снова. И, если ничего вовремя не предпринять, на крайних точках его движения в тихой и сонной Украине может стать весьма горячо.

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