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Главная » Мнения » Порох Давоса. Как превратить антикоррупционный суд в транш от МВФ
Юрий Божич
публицист, журналист
Юрий Божич публицист, журналист
На полях Давоса

Порох Давоса. Как превратить антикоррупционный суд в транш от МВФ

Порох Давоса. Как превратить антикоррупционный суд в транш от МВФ
Фото: пресс-служба президента Украины

Миллионерам подают лучше, чем нищим

26.01.18 1338
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Американский видеоблогер Коди в минувшем году провёл эксперимент на улицах Лас-Вегаса. Он надел приличный костюм. Опустился на корточки и рядом пристроил табличку с легендой: он — миллионер, у которого остался последний миллион. Поэтому он вынужден заняться попрошайничеством.

Некоторым из прохожих он объяснял, что он бы здесь не сидел, но пришло время платить взнос за феррари, а ему бы не хотелось тратиться. Через полчаса в его коробке было $3,57. Немного, но всё-таки. Когда же Коди сменил одежду и притворился нищим, у которого в кармане лишь доллар, даже маленький успех от него ускользнул. Жертвователей не нашлось. Более того, к нему подошли дюжие вежливые люди и сказали: «Дружище, здесь этим заниматься нельзя». Из чего Коди сделал вывод, что мир несправедлив и богатым подают лучше, чем бедным.

Вряд ли президенту Петру Порошенко что-либо известно о Коди, но его главная миссия на экономическом форуме в Давосе — встретиться с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и договориться об очередном транше для Украины — вполне может быть обоснована умозаключениями обаятельного социального экспериментатора из США. Пётр Алексеевич не просто ведь отправился на знаменитый горнолыжный курорт в Швейцарии, который с 1971 года стал Меккой всемирных толстосумов. Он и сам попал в их число, заняв девятое место в топ-10 самых богатых спикеров Давоса-2018. Ему, конечно, далеко до Билла Гейтса с $72,5 млрд или Джека Ма с $47,2 млрд, занимающих первую и вторую строчки этого своеобразного «хит-парада». Но он с его $1,6 млрд всё-таки не слишком отстал о Дональда Трампа. Глава Белого дома, расположившийся на шестом месте, всего втрое богаче президента Украины: $4,9 млрд.

Если кто-то решит, что такая сравнительная арифметика — не в пользу Порошенко, он ошибётся. Ещё как в пользу! Во-первых, украинский лидер на 19 лет моложе своего американского коллеги. И если даже состояние Петра Алексеевича будет прирастать в той же динамике, какая наблюдалась в период его президентства, то, добравшись до возраста, в котором ныне пребывает мистер Трамп, Порошенко по богатству существенно к нему приблизится. Смотрим цифры. В 2014-м, согласно данным Forbes, у хозяина Банковой было $1,3 млрд. То есть с тех пор в среднем он становился богаче на $100 млн ежегодно. Получается, 19 лет кропотливой работы — и у тебя в кармане дополнительные $1,9 млрд. После этого до заокеанского любителя черкануть что-то эпатажное в твиттере — буквально рукой подать!

Но главный цимес даже не в этом. По информации МВФ за 2016 год (последние данные), величина ВВП США, рассчитанного по паритету покупательной способности, превышала аналогичный показатель Украины почти в 53 раза. В 53, Пётр! А состояния правителей двух государств — очень богатого и довольно бедного — разнятся всего втрое. Что это, если не экономическое чудо!

По сравнению с ПорошенкоТрамп кажется совершенным болваном, не научившимся делать деньги, используя ресурс страны

Вдобавок не способным взять на вооружение открытие видеоблогера Коди: миллионерам подают лучше, чем нищим. А миллиардерам, надо полагать, — ещё лучше, чем миллионерам.

Встреча президента-миллиардера-просителя Порошенко с госпожой Лагард обросла слухами и предположениями задолго до того, как состоялась. Московские гаруспики, с глуповатым и преждевременным потиранием рук, грозили Киеву апокалипсисом. Мол, МВФ денег не даст, поскольку недоволен тем, как в стране, находящейся, по данным за 2016 год, на 135-м месте из 176 по индексу восприятия коррупции (между Россией и Гватемалой), продвигается создание антикоррупционного суда. А это чревато дефолтом со всеми вытекающими последствиями.

В Нацбанке Украины тут же озвучили сумму долгов МВФ: $12,1 млрд. Эксперты на пальцах принялись объяснять, почему нам не прожить без денег этого всемирного донора. Одно из обоснований привёл Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера: если отношения с МВФ разрываются, то тебе не только не видать кредитов от него и прочих международных финансовых институтов, «ты не сможешь получить деньги самостоятельно на внешнем рынке заимствования капитала — доступ туда тебе будет закрыт». А это уже полный абзац!

Иными словами, особого выбора у Порошенко не было: в деле создания антикоррупционного суда он должен был пойти на уступки. И он на них пошёл. Даже так, что Кристин Лагард назвала давосскую встречу с ним и членами его команды «приятной и конструктивной». А сам Порошенко после переговоров заявил: «Вероятно, — «скрещиваю пальцы» — до апреля у нас будет миссия и следующий транш».

Победа ли это украинского президента? Да. Но в некотором смысле — пиррова. Поскольку в схватке по искоренению украинской коррупции МВФ, похоже, удалось окончательно похоронить милую сердцу Киева формулу: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Как бы не так! Протокольная улыбка Лагард не должна вводить в заблуждение. Авгуры тоже улыбались. Важно не это, а реальная степень доверия к украинской власти. Она не слишком велика. Именно поэтому МВФ свои надежды на успех в борьбе с раблезианским украинским взяточничеством возлагает на «внешнее управление». Он требует выполнить рекомендацию Венецианской комиссии и предоставить международным донорам Украины по антикоррупционным вопросам право блокировать назначение недобропорядочных судей. А кроме того, настаивает на включении в состав общественного Совета международных экспертов не только иностранных организаций, но и представителей зарубежных доноров. Без выполнения этих (и ряда других) условий проект соответствующего закона одобрен МВФ не будет, и никаких денег он не даст.

Выполнять требования фонда придётся. Это для Порошенко досадный нокдаун, однако не разгром. В его пороховнице есть и хорошая новость. Антикоррупционный суд, благодаря нынешним проволочкам, заработает фактически только после президентских выборов 2019 года. А значит, каких-то серьёзных коррупционных разоблачений в высших эшелонах власти во время избирательной кампании ожидать не стоит. И Пётр Алексеевич если и не на белом коне, то всё-таки с горделивой осанкой спасителя Отечества может прошествовать к своему втором президентском сроку. Ну чтобы проводить реформы. Поднимать страну. А заодно не терять динамику роста собственного благосостояния. Деньги ведь, как продемонстрировал видеоблогер Коди, они же к деньгам.

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