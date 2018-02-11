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Главная » Мнения » Рай на Тае. Инструкция по выживанию с китайцами
Дмитрий Гозак
руководитель клуба активных путешественников PlanB
Дмитрий Гозак руководитель клуба активных путешественников PlanB

Рай на Тае. Инструкция по выживанию с китайцами

Рай на Тае. Инструкция по выживанию с китайцами
Фото: Дмитрий Гозак

О грехах и желаниях, улетающих в небо Таиланда

11.02.18 42
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Таиланд — это далеко. Очень далеко. И собираться в путешествие нужно заранее.

Если мониторить билетные сайты, можно найти по $250, но в среднем это $550–700 туда и обратно. Но в честь праздника (а летели мы под Новый год) билеты в Тай обошлись по $900. В Паттайю мы не поехали. Она, конечно, славится заведениями для взрослых, но мы ведь взрослые люди и потому её откинули. Гневно. Решили двинуть по югу страны. А началось всё с Бангкока.

Он не большой. Он громадный. Конечно, вы можете взять такси из аэропорта до центра, заплатив примерно $40, а можете добраться на метро, расположенное на нижних этажах аэровокзала. Бангкок — город-пробка, поэтому подземка, которая плавно переходит в наземку, решает всё. Если хочется чего-то экзотического, рекомендую мотоциклетное такси (не тук-туки), но оно стоит дороже.

В первые несколько дней после прилёта в Таиланд можно ничего серьёзного не планировать, разница во времени с Киевом 5 часов, перелёт 8–9 тыс. км и температурный перепад градусов 30, это нужно учесть. Признаюсь, сейчас ловлю себя на мысли, что посещение Бангкока было лишним. Нам потом очень не хватало времени на острова.

Южная часть Таиланда омывается Андаманским морем, которое входит в Индийский океан. А на его пляжах в основном китайцы. Входят и выходят. Входят и выходят. Их реально много.

Китайская Народная Республика регулярно вбрасывает большое количество своего народа в Таиланд.

У китайцев появились деньги, и теперь они ездят везде. Они строятся по свистку, ходят колонами и ведут себя, как пионеры в советские времена

С той лишь разницей, что пионеры были повежливее.

На пляже одного из островов мы постелили свои коврики-карематы, положили вещи. Ушли купаться. Вернулись. На ковриках, причём на всех, лежат китайцы. На моём уютно расположилась полная китаянка. На протестные движения отреагировала просто — пожала плечами и аккуратно подвинулась, уступив меньшую часть моего же коврика, мол, ладно, ложись рядом. Не знаю, может, у них так принято, но я не был готов валяться на тайском песке с неизвестной мне китаянкой, которая к тому же не отвечала моим представлениям о женской красоте.

В общем, заставил я её таки встать, забрал коврик и ушёл. Мои друзья поступили так же. Но если вы думаете, что всё на этом закончилось, то ошибаетесь. Андаманское море солонее нашего Чёрного. И нужно периодически эту соль с себя смывать. Для этих целей на пляже расположены многочисленные душевые кабинки. Ещё раз повторю: многочисленные.

И когда одна из наших девушек под одним из душев смывала с себя соль, к ней под струю влезла китаянка и начала, как бы помягче выразиться, подстраиваться. И когда «подстройка» зашла слишком далеко, наша Маша (назовем её так) попробовала на смеси французского с нижегородским объяснить, что давай, мол, как-то в следующий раз, у меня голова сегодня болит и т. д. И смех и грех. (Но о грехах чуть ниже). Не знаю, может, у них действительно так принято, но с нашими пуританскими представлениями (в Паттайю мы же не поехали) это как-то не вязалось. В общем, китайцы под нашим натиском отступили. Но ненадолго.

В следующий раз они нас поймали на Симиланских островах. Попасть на них просто так нельзя, вы обязаны купить экскурсию. Китайцы в основном тусят на Пхукете, и везде их катают на прогулки, в том числе на Симиланы. Китайская экскурсия длится примерно 8 часов. Три часа они едут в одну сторону, три назад и два — проводят среди себе подобных на пляжах Симиланов. Это их отдых. Обычный. У нас же были забронированы палатки, и когда китайцы уплыли в 15:30, остров оказался полностью в нашем распоряжении. Остались только рейнджеры, которые берут оплату за посещение заповедника (примерно 400 бат), и обслуживающий персонал.

Как только китайцы уехали, он всё вычистил до кристальной чистоты. Ночью взошла луна. Полная, как та китаянка с моего каремата. Пустынный остров, длинный пляж, песочек белый чистый, море тёплое и фосфоресцирующее, рыбки плавают, коктейль... Находясь во всём этом, понимаешь, что ты если не в раю, то где-то очень рядом.

На Новый год все на пляже запускали фонарики. Китайские. Двух видов. Одни — с грехами, другие — с желаниями. Мы решили, что не очень грешили в 2017-м, и купили один на всех. Он оказался с дыркой к тому же намокшим. Коллективными усилиями с помощью резинки для волос нашей Маши мы его отремонтировали и таки запустили в небо. И грехи наши, хоть и с трудом, но благополучно улетели.

С желаниями оказалось проще. Стоящие рядом тайцы сразу же предложили купить у них фонарики, целые и сухие. Наши желания весело и разноцветно поднялись в небо. Я помахал своему рукой и, глянув на стоящих рядом китайцев, загадал желание. Я хочу вернуться в тайский рай. И бог с ними, с китайцами. Куда без них. Даже в раю.

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