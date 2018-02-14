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Главная » Мнения » Геннадий Труханов. Одесский рассказ о задержанном мэре
Вадим Голопёров
журналист, копирайтер, сценарист, одессит
Вадим Голопёров журналист, копирайтер, сценарист, одессит

Геннадий Труханов. Одесский рассказ о задержанном мэре

Геннадий Труханов. Одесский рассказ о задержанном мэре
Фото: УНИАН

Возможно, через энное количество лет про Геннадия Леонидовича будут писать рассказы или слагать легенды, как уже было с налётчиком Котовским или рэкетиром Япончиком

14.02.18 971
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Сегодня, 14 февраля, в аэропорту Борисполь арестовали мэра Одессы Геннадия Труханова. Личность он противоречивая, но интересная. Это я вам как одессит говорю.

Кто такой Труханов? Если для Киева это остров, то для Одессы это голова. Городской. С непростым прошлым. Бывший военный, который в лихие 90-е стал охранять уже не родину, а сомнительных личностей. И, говорят, после этого он «покатился». Впрочем, такая репутация в Одессе никогда никого не пугала.

Решительные люди здесь всегда были в почёте, и я не удивлюсь, если через энное количество лет про него будут писать рассказы или слагать легенды, как уже было с налётчиком Григорием Котовским, рэкетиром Мишкой Япончиком, авантюристом Остапом Шором (Остап Бендер) и многими другими. Пожалуй, сегодня Труханов - единственный бывший регионал и любитель георгиевских ленточек, который чудесным образом после 2014 года смог занять кресло мэра. Хотя ничего чудесного: просто лучшего тогда не было. Пришлый популист Саша Боровик и решительный Труханов из местных. Выбрали своего.

Что касается реакции Киева, сегодня каждая уважающая себя парикмахерша в Одессе знает, что «Порох и Фантомас договорились тут за мир»

Труханову оставалось только заручиться поддержкой горожан, и, надо признать, кое-чего в этом непростом деле он смог добиться. 

Труханов однозначно самый деятельный мэр за последние лет 30. Многие местные чиновники сразу почувствовали административно-командные методы работы Капитана. В результате и с вечной проблемой Одессы — внезапными зимними снегопадами — удавалось справляться, и центр города немного «причухать», и МАФы кое-где посносить. Но здесь возникает вопрос: это заслуга мэра и его команды из партии «Доверяй делам» или последствия децентрализации, в результате которой на город «свалились» деньги, значительная часть которых, кстати, так и не была освоена и отправилась в банк на депозит? Так что мнения разделились. Причём даже географически. 

Больше всего Труханова любят на посёлке Котовского. Потому что этому самому молодому и многоэтажному району Одессы мэрия в последние годы уделяет особое внимание. Стратегия, в принципе, понятна: на ПосКоте проживает значительная часть населения города, читай — избирателей. Причём избирателей не самых продвинутых в плане политической грамотности. Ещё недавно старые одесситы называли этот район города «Жлобоград», сегодня ситуация с ментальностью немного выровнялась, но как человек, успевший пожить в разных районах Одессы, скажу вам, что «контингент чувствуется». 

Гораздо меньше Труханова любят в центре города, где проблем у жителей больше и решить их сложнее. В центре, с его памятниками архитектуры, старым фондом, изношенными коммуникациями, нужен скрупулёзный и творческий подход, одним ремонтом тротуаров и магистралей симпатий жителей уже не добьёшься. Здесь нужно не просто создавать близкую к «отцам города» ремонтно-строительную компанию, которая выигрывает все тендеры, а заниматься совершенствованием ЖКХ, реставрацией зданий, что нудно и не так интересно с точки зрения быстрого обогащения. 

Опять же, болеющие за Одессу общественники и городская интеллигенция от нынешнего мэра тоже явно не в восторге. И дело тут даже не в том, что одесситы всегда с подозрением относились к «мелихе» — государству, власти. В ситуации с нынешней одесской «мелихой» причиной скорее служат незаконные стройки, сносы памятников архитектуры, манипуляции с городскими деньгами. 

Так что будет в Одессе, если Труханова «приберут» непонятные люди, просто инопланетяне какие-то с планеты НАБУ? Пожалеет ли кто-то? Думаю, вряд ли. Здесь жалеют только, что прошли времена Де Рибаса и Ришелье, людей, которые смотрели на город не как на бизнес, а как на любовь всей своей жизни...

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