Макаки Тон Сая. Инструкция по выживанию с обезьянами

За два месяца в Таиланде я поколотила восьмерых макак. Ещё одной удалось победить меня. Жизнь в джунглях очень быстро стирает тонкий слой цивилизованности и заставляет встраиваться в местную иерархию. Человек для тайской пригородной фауны источник двух вещей: еды и неприятностей. И нужно как можно раньше дать ей понять, что вы из вторых, даже если в глубине души умиляетесь этой наглой морде до щенячьего восторга.

Но про обезьян чуть ниже, сначала про дорогу. Путешествие по новой стране начинается обычно задолго до пересечения границы — с карты. Отмечаешь интересные места, составляешь примерный маршрут, узнаёшь, что там вообще ездит и где можно остановиться. С Таиландом вышло иначе. Решение лететь оформилось внезапно, билеты были куплены чуть ли не на послезавтра, и времени на подготовку не оказалось совсем. Так что погружение в среду получилось полным — сразу с головой и без спасательного круга.

Как оказалось, тайцы точно знают, чего может хотеть или искать белый человек. Попытки выяснить что-нибудь не из этого списка зачастую обречены. Из аэропорта Бангкока (Суратхани) ходит городская электричка в центр. Причём прямо с нижнего уровня воздушной гавани. Туристы её почему-то игнорируют, разъезжаясь на автобусах и такси. Я же попросту не заметила указателя «вниз», выскочила на улицу и принялась задавать вопросы. Но на все, включая «что?», «где?» и «когда?» получала радостный ответ «yes!». Меня пытались запихнуть в шатл-бас, идущий неведомо куда, подводили к стоянке тук-туков и даже предлагали подвезти в город бесплатно. При этом искренне недоумевали, зачем мне электричка. Диалоги всё больше напоминали Хармса, когда надо мной сжалился уборщик и показал дорогу.

Вот примерно так, приставными шагами, пытаясь сопоставить карту с реальностью, привыкнуть к левостороннему движению и тайскому английскому я и проехала 700 км на юг Таиланда. Там, на пляже Тон Сай, меня уже ждали друзья, прилетевшие на пару дней раньше.

Тон Сай и Рейлей — пляжи, отрезанные от мира сплошной скальной стеной. С запада на них можно приплыть на лодке. С востока при большом желании и упорстве в низкий отлив можно прийти пешком. Приезжают сюда в основном скалолазы, но есть и редкие пляжники и просто хиппи, или как там себя сейчас называют «дети солнца».

К атмосфере места подключаешься сразу. Сидишь, к примеру, под кокосовой пальмой, варишь чай. И думаешь, вон тот коричневый кокос, когда сорвётся, в горелку прилетит или в голову? Пересесть? Не, лень… А в 10 метрах на пляже красивая девушка тренируется крутить обручи. Одновременно на шее и на стопе, кувыркаясь и стоя на руках. Каждый вечер. Как и мы с чаем, как и парень с косичками в бороде и странным маленьким барабаном на коленях. Все здороваются друг с другом, никто не косится в недоумении.

Тем не менее мы для жизни выбираем место более закрытое — клочок джунглей и маленький пляж, доступный только в отлив. Утро начинается рассветом и лангурами.

Как только горизонт становится оранжевым, обезьяны приходят завтракать

Устраиваются на ветках прямо над прозрачной сетчатой палаткой. Жуют листья. Морды задумчивые, меланхоличные. Значит, пора вставать, готовить еду, собирать вещи.

Каждый день мы прячем следы своего пребывания здесь в рюкзаки и уносим поглубже в джунгли. Каждый вечер достаём обратно. В какой-то момент это становится рефлексом.

Так же рефлекторно закрываешь палатку в ту же секунду, как залез или вылез. Кажется, комары выстраиваются в шеренги у входа и ждут расстегивания молнии, как манны небесной. Но не комарами едиными…

Однажды внутрь неплотно закрытой сетки забралась сколопендра. После чего правило «осмотри палатку перед сном» перестало вызывать сомнения.

Тут не бывает тихо, даже ночью. Особенно ночью. Белки, крысы, вараны топают и громыхают бамбуком. Прилив погромыхивает, а натянутый между камнями в море слек на ветру издает звук, будто кто-то пилит лес. Спать это не мешает, но снится странное…

На нашем пляже нет макак, и это его главный плюс. Но каждый день мы ходим скалолазить на большую землю, и тут нужно быть готовым к войне. В контакте с цивилизацией макака понимает, что еду проще всего добывать грабежом. На Тон Сае обезьяний гоп-стоп начинается прямо с лодочной станции. Выходит из лодки человек с пакетом, две обезьяны отвлекают, одна прыгает — и хвать лапой прямо через полиэтилен. Новые туристы иногда пытаются что-то есть или пить на ходу, но во второй раз такой глупости не делает уже никто.