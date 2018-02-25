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Дмитрий Гозак
руководитель клуба активных путешественников PlanB
Дмитрий Гозак руководитель клуба активных путешественников PlanB

Пароль: обнимашки. Отзыв: Дмитрий Гозак

Пароль: обнимашки. Отзыв: Дмитрий Гозак
Фото: Максим Горпенюк

Как выжить в холоде при +10 и поймать тайменя, не замочив ног

25.02.18 1673
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В горах люди иногда мерзнут. Так бывает. Как-то раз вёл я группу. День держатся, второй. После второй ночёвки набираются смелости и подходят ко мне как к руководителю группы: «Мы мёрзнем!».

А температура днем +24, ночью — +10. Замёрзнуть, конечно, можно, но для этого нужно очень постараться. Решил выяснить, что у них не так со снаряжением. Вроде всё хорошо: спальники приличные, одежда тоже. А в палатке спят по двое. Говорю: показывайте, черти, как вы спите друг с другом. Показали. Выглядело это примерно так. Каждый натягивает на себя всё, что у него есть, залазит в спальник, застёгивается и отворачивается, уткнувшись в свою стенку. «Ну, кто ж так делает? «Раздевайтесь, — говорю, — господа, раздевайтесь! И обнимайтесь!». И провожу инструкторско-методическое занятие по обнимашкам, и как это нужно делать в горно-мерзлых условиях.

Сначала мои малознакомые друг с другом девушки и парни пожимали плечами. Но холод — не тётка. В итоге таки решили последовать моему совету. Мало того, что поход в дальнейшем прошёл в тёплой и дружественной обстановке, так ещё и парочка одна поженилась потом. Живут вместе, детишками обзавелись и меня добрым словом вспоминают. Это даже не слово, а фраза. «Пароль: «Обнимашки». Отзыв: «Дмитрий Гозак». Приятно вспомнить.

Вообще, тот алтайский поход замечательным получился. Во всех смыслах.

В путешествие, где есть реки, я всегда беру сетку. Обычно их тащат с собой в байдарочные походы, и они помогают наслаждаться жизнью, но в горные путешествия их, ясное дело, никто не берёт. Незачем просто. Но в связи с тем, что путешествие по Алтаю было несложное, у нас было много низин, а там могли быть реки, я взял старую дырявую китайскую сетку, прошедшую со мной до этого четыре Карелии. Весила она всего полкило, так что особой тяжести не испытываешь, а пригодиться может.

Таки пригодилась. На Кучурле. Это такое озеро высоко в горах Алтая, куда приезжают распальцованные ребята и ловят рыбу таймень

Она достигает в длину метр-полтора, это практически пресноводная акула. И вот у нас там была дневка (день отдыха) на берегу, и сеточку я поставил.

Хотя, надо сказать, что ставить сетку в холодную воду, раздеваясь до не могу, мероприятие ещё то. Озеро, видимо, не признало в нас своих, и потому подарило нам всего трёх маленьких несчастных хариусов. Жарить их было нельзя, сварили уху. Сказочную. Ладно. Дальше поход продолжился, и подошли мы к озеру, которое располагалось повыше. Не буду говорить его названия, оно заповедное. И располагалось озеро на высоте более 2000 м. Я так понимаю, что рыбу там никто не ловил по одной простой причине: думали, что её там нет. Ну и далеко туда топать.

Обычно, если озеро промерзает за зиму до дна, то хорошая рыба там не выживает. Мы пришли на это озеро, и у нас снова образовалась дневочка, поход ведь относительно простой. У нас в походе никто уже не мёрзнет, все знают, как обниматься, как со спальниками обращаться.

Ставим сетку. Лезть в воду при +10 мне категорически не хотелось. Включили IQ, привязали к концам сетки наши основные горные верёвки, метров по 50 с каждого края, и аккуратно занесли её в воду, идя по берегу и отгородив таким образом бухточку. Поставили. Поели. Обнялись. Переночевали. На следующее утро снимаемся и уходим. Вспоминаем, что забыли верёвки. Возвращаемся. Тянем — и каково же было наше удивление, когда в моей карельской сетке оказалось две форели граммов по 800 и таймень. Группа смотрит на меня такими удивлёнными и голодными глазами и радостно вопит: «Отзыв Дима Гозак!». Просто так мы эту рыбу есть не стали. Мы её жарили, из спинок форели делали стейки, солили, варили уху. И тут закончилась соль. На другом краю озера, за протокой, стояла другая группа. Когда они увидали, что мы при помощи сетки вытягиваем таких «кабанчиков», то ровно через 15 минут они сидели с удочками и усилено что-то ловили.

По-моему, ничего не поймали, но усилия приложили. Мы проорали — нет ли у них соли, и соль была переброшена через речку. Рыба оказалась вкусной. Потом мы её ещё доедали на второй день, свежий посол. Ясное дело, что после такого яркого успеха мы сетку ставили во всех озёрах, но поскольку они были повыше и промерзали, в сетку так ничего не зашло.

Но опыт по установке сетки в озёрах, не намочив ног, у нас уже был. С тех пор я в большом восторге от китайских сеток.

 

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