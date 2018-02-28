ИГО снято. В Киеве всё идёт по Генплану, которого нет

Застройщикам больше не нужно готовить историко-градостроительное обоснование (ИГО), прежде чем возводить здание. Кабмин решил отменить институт ИГО со следующего года. Но если в городе утверждён историко-архитектурный план, ничего не обосновывать можно уже сейчас.

В группах защитников Киева в соцсетях тут же поднялся крик на тему людоедской застройки центра. Мол, как же так, и без того ваяют монстров на Подоле, так теперь можно и взяток никому за это не давать? Но юмор в том, что к столице правительственное нововведение (к сожалению) будет иметь отношение в последнюю очередь. А взяток не давать нельзя, все об этом знают…

Для начала определимся с понятиями. ИГО — это научно-проектная документация, «учитывающая первостепенность исторических объектов при проектировании зданий и сооружений». Как именно учитывается эта самая первостепенность, мы видим каждый день своими глазами. Историко-архитектурный опорный план (ИАОП) — это часть Генплана. В нём определены границы и режим использования каждого участка земли в городе в контексте исторической и культурной ценности.

Так вот, в Киеве до сих пор не утверждён новый Генплан, поскольку ИАОП лежит в Минкульте. Понятно, что это формальная отговорка. Понятно, что концептуально утверждённый ещё в 2010 году Генплан сложно назвать новым и мурыжат его не просто так. Каждый чиновник, так или иначе причастный к теме градостроения, положа руку на сердце, будет говорить о необходимости «чётких правил игры» и открытого Генплана. Но виноватым в том, что его восьмой год не могут принять и обнародовать, обязательно назовёт какой-нибудь другой орган. КГГА, Киевсовет, Минкульт, Институт памятникоохранных исследований…

Предыдущий Генплан тоже разрабатывался и принимался не день и не два: с 1997-го по 2002-й. Впрочем, его принятие городу не помогло.

То, как Киев выглядит сегодня, имеет мало общего с тем, каким он должен был быть по «плану»

Глава «Киевгенплана» Сергей Броневицкий считает, что новый документ всё-таки будет выполняться лучше старого. План существует в электронном виде, контролировать соответствие реальной стройки формальным нормам проще. Особенно если эти правила общедоступны. Вот только где они?

Понять, кому выгодно отсутствие Генплана, очень просто, достаточно сравнить алгоритмы появления в городе нового объекта по правилам и без. В норме всё начинается с землеотвода, затем — получение разрешения на строительство, потом — введение в эксплуатацию. В реальности землеотвод по старым, не соответствующим действительности детальным планам территорий проблемный. Разрешения на разработку проекта землеустройства даёт местный совет.

И тут застройщик либо «договаривается» сразу, либо ваяет самострой, который планирует потом узаконить через суд. Местный совет согласовывает ходатайство о землеотводе с органами по вопросам земельных ресурсов, градостроительства и архитектуры, охранами культурного наследия, природоохраны и санитарно-эпидемиологического контроля. И всем этим многочисленным инстанциям очень здорово от того, что нет безальтернативных нормативов. А значит, можно и так, и эдак. Эта трясина затягивает в себя чёрный нал, исторгая 48-этажные здания рядом с Лаврой.

С этапом разрешения на строительство всё тоже очень весело, но основная часть кормящихся на теме всё-таки сидит на землеотводе. И по мере сил не даёт новому Генплану быть утверждённым.

Например, Броневицкий надеялся, что Институт памятникоохранных исследований Минкульта доделает опорный план до конца февраля 2016 года (за переделку он взялся в 2014-м). Но прошло два года, а Минкульт считает, что в этом документе ещё не всё идеально. И предъявить министерству нечего, попробуй докажи злонамеренный саботаж…

В марте прошлого года во время встречи с президентом Международного совета по охране памятников и исторических мест Томашем Феджерди мэр Виталий Кличко обещал, что многострадальный опорный план, а за ним и весь Генплан будет утверждён в 2017-м. В «Киевгенплане», в отличие от мэра, гарантирующего то, что от него не зависит, менее радикальны в высказываниях. Они планируют передать проект документа на рассмотрение Киевсовета в конце 2018-го. Это если Минкульт вернёт к тому времени историко-архитектурный опорный план.

И вот на фоне всего этого «базара» отмена ИГО — удивительно здравое решение. Оно как бы намекает, что рано или поздно кормушка всё равно прикроется. Пусть в 2019-м, пусть ещё через год или два, но однажды согласовать строительство высотки, разрушающей фундамент древней крепости, станет невозможно. Остаётся надеяться, что крепость достоит.