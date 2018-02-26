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Главная » Мнения » Эликсир бессмертия. Почему Украине важно создать хорошие условия для инноваторов
Андрей Фарисей
Андрей Фарисей

Эликсир бессмертия. Почему Украине важно создать хорошие условия для инноваторов

Эликсир бессмертия. Почему Украине важно создать хорошие условия для инноваторов
Фото: rg.ru

Сегодня большинство украинских инноваторов занимаются своим делом не благодаря, а вопреки

26.02.18 354
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Бессмертие возможно. На первый взгляд, очень спорное утверждение, не правда ли? Но для того, чтобы жить вечно, не нужны новейшие технологии, философский камень или реинкарнация. Всё намного проще. Когда-то писатель Рей Брэдбери сказал: каждый должен что-то оставить после себя. И не важно, что это будет: книга, картина или же просто кирпичная стена. «Люди будут смотреть на взращённое тобой, и в эту минуту ты будешь жив», — говорил он.

Истории украинских инноваторов подтверждают слова Брэдбери. Кто эти люди? К примеру, Василий Каразин — человек, который первым в мире предложил повсеместно следить за метеорологической ситуацией с целью предсказания погоды. Или Иван Пулюй: именно он, а не Конрад Рентген впервые продемонстрировал работу Х-лучей. А ещё это современные украинские школьники, чьи имена пока мало о чём кому-то говорят, но, вероятно, скажут в будущем. Ведь эти ребята сейчас пытаются создавать инновации для того, чтобы изменить мир к лучшему.

Но, увы, — именно пытаются, ведь условий для их исследований, как и для плодотворной работы взрослых украинцев-инноваторов, у нас не так-то много. И сегодня одна из главных задач для властей — создать хороший бизнес-климат и удержать умы в стране. А сделать это с каждым годом всё труднее.

По данным Bloomberg, с 2015 года Украину покинуло примерно 7% её рабочей силы

По информации Международной организации по миграции, это число превышает 12%. А эксперты ООН прогнозируют, что уже к 2050 году население нашей страны сократится до 36 млн.

Тем временем ЮНЕСКО приводит статистику, что за последние 20 лет количество научных сотрудников в Евросоюзе увеличилось на 20%. В Украине же ситуация обратная: отток квалифицированных кадров, в частности среди научных сотрудников, продолжается уже не первый год. И неудивительно, если учесть ситуацию с финансированием науки. Так, например, в 2016 году на науку и проведение исследований в нашей стране было потрачено не более 0,3% ВВП. Это даже меньше, чем в Уганде (0,41%) и Сенегале (0,37%).

Или взять IT-бизнес — инновационную отрасль, вписывающую Украину в актуальный мировой контекст информационного общества. Почему-то именно IT последние несколько лет активно кошмарили обысками. От предпринимателей из этой сферы часто можно услышать: нам не нужна помощь государства, просто пусть не мешают работать.

Сегодня большинство украинских инноваторов занимаются своим делом не благодаря, а вопреки. Создаётся впечатление, что власти просто боятся людей, которые активно пытаются создать этот самый эликсир бессмертия — не только личного, но и бессмертия страны. А ведь из их имён и трудов можно и нужно создавать фундамент успешного государства.  

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