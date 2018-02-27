Си виднее. Как закончилось коллективное руководство в Китае

Ничего нового в этом, конечно, нет. Уже на 19 съезде Коммунистической партии Китая, который прошел в октябре, стало ясно, что председатель Си и не помышляет о преемнике. Партийная традиция, существующая с 80-х годов, обязывает в начале второго срока правления китайского лидера включить в число постоянного комитета Политбюро перспективного политика, который и подхватит рычаги правления после десяти лет пребывания предшественника у власти. По сути, за пять лет до смены руководителя Китай уже знает его имя. В этот раз ничего подобного не произошло, хотя нынешний лидер у власти уже с 2013 года.

Больше того, имя Си Цзиньпина попало в Устав партии, неслыханное дело, раньше той чести удостоились лишь Мао Цзэдун и Дэн Сяопин – основатель нынешнего Китая и его реформатор, причем Дэн – уже будучи не при власти. Си упоминается в документе как теоретик построения в стране "социализма с китайской спецификой". Совершенно понятно, что все это делалось не для того, чтобы в 2022 году отправить выдающегося лидера на пенсию.

Поэтому когда в воскресенье агентство Синьхуа распространило информацию о том, что Центральный комитет партии на своем пленуме обсудит поправки в Конституцию, среди которых отмена ограничения президенту и вице-президенту находиться на должности больше двух сроков, это стало логичным продолжением процесса закрепления, и как бы не пожизненного, 64-летнего руководителя у власти. Вариантов, что начавшийся 26 февраля пленум ЦК КПК это предложение отклонит, или что 5 марта оно не будет утверждено на сессии китайского парламента, не существует.

Должность вице-президента, также освобожденная от ограничений по сроку, вероятнее всего перейдет Ван Цишаню, старому другу и соратнику председателя Си. Во главе Центральной партийной комиссии по проверке дисциплины Ван Цишань под предлогом борьбы с коррупцией зачистил власть от всех, кто мог создать проблему единовластному правлению Си Циньпина. Съезд освободил ведущего антикоррупционера с этого важного поста, и вот теперь для него подготовлена новая площадка, которую он собой явно усилит.

"Си Цзиньпин, безусловно, не враг своей родине, однако единовластное правление опасно тем, что снимает многие предохранители и отключает важные индикаторы на панели управления"

Кому-то могут показаться скучными и незначительными эти китайские перемены, но для страны, которая пережила беды дикого культа личности и защитившейся от их рецидива непререкаемыми нормами коллективного руководства, сейчас происходит настоящая революция. Ну, или контрреволюция. Си в Китае уважают и побаиваются, у него давно прозвище "император", но во что может превратиться его бесконечное правление, представить мало кто может, включая его самого.

В Китае гордились, свысока посматривая на ошметки, оставшиеся от СССР, что сумели и ведущую роль Компартии сохранить, и не утратить общественной и экономической динамики. Сказочными темпами развивающаяся страна своим примером словно опровергала расхожий тезис, что стабильный прогресс – функция исключительно либеральных демократий. Си Цзиньпин, безусловно, не враг своей родине, и его амбиции заключаются в том, чтобы Китай и дальше, под его руководством, наращивал свою мощь. Однако единовластное правление опасно тем, что снимает многие предохранители и отключает важные индикаторы на панели управления.

Возрастает риск принятия ошибочных решений, поскольку они основываются на неполной или искаженной информации, альтернативных центров анализа и оценки не существует. И сказать о дурных последствиях некому,ведь никто не хочет огорчать вождя. Стабильность неизменного руководства иллюзорна: существует большое искушение занять его место и получить враз всё, всю власть. А значит, окружающие подозрительны. Паранойя становится главным содержанием политики.

Судя по реакции китайских социальных сетей, откуда государственным кибер-цензорам приходится вычищать издевательские изображения Винни Пуха в обнимку с банкой мёда, не всем нравится нынешнее развитие событий. Но в Китае и при коллективном руководстве не очень заморачивались общественным мнением, а сейчас и вовсе. Си виднее.