Техники Порошенко. Президент Украины по форме и содержанию

Если бы пресс-конференция была соревнованием с журналистами по манипуляциям, то Петр Алексеевич победил бы с разгромным счетом

После просмотра президентской пресс-конференции осталось странное ощущение, что целью Петра Порошенко было не сказать что-то важное, а не сболтнуть чего-то лишнего.

Действительно, ну что такого революционно нового сказал президент? Что он ожидает от парламента ключевых кадровых назначений, от ООН – введения миротворческой миссии на Донбассе, от России – возврата заложников и вывода войск, от американских партнёров – поставок оружия, от скептиков – веры, что всё будет хорошо. Пётр Алексеевич зафиксировал свою позицию относительно Антикоррупционного суда (он должен быть) и электронных деклараций для гражданских активистов (их быть не должно).

Весь этот перечень вопросов настолько не нов, что ему вряд ли подошел бы и заголовок «Вызовы – 2017», не говоря уже о вызовах года 2018, как озаглавили тему-пресс-конференции в Администрации президента. Единственная новация в выступлении главы государства – идея «заякорить» европейский и евроатлантический курс Украины в Конституции.

Поскольку содержание пресс-конференции анализировать затруднительно в виду его крайней бедности, приходится анализировать форму. Тем более, что неожиданно употребленное президентом «заякорить» обещало интересные выводы.

Если Пётр Порошенко не яхтсмен (а мы об этом ничего не слышали), термин «якорение» означает только одно: наш президент имеет некоторое представление о нейролингвистическом программировании и о базовых техниках моделирования вербального и невербального поведения людей.

Если посмотреть на конференцию Петра Алексеевича под этим углом, в его речи, поведении и интеракциях явственно проступают следы работы психологов-консультантов. Следы тем более чёткие, чем меньше внимания наблюдателя забирает сам текст. Самой подходящей метафорой здесь будут нитки, скрепляющие ткань. Чем она прозрачнее, тем они виднее. Редкий случай, когда работу коллег удаётся рассмотреть так близко и подробно.

Надо сказать, что в целом это довольно крепкая работа. Пётр Порошенко производит впечатление искушенного мастера коммуникации, владеющего всеми необходимыми приёмами установления доверительного контакта, нейтрализации агрессивных сообщений, рефрейминга (ещё одно словечко из НЛП). Часть из них – вполне честные техники, часть же – откровенно манипулятивные. Думаю, имеет смысл разобраться где какие, с чем можно согласиться, а что категорически неприемлемо.

Начнем с честных техник. «Я уважаю ваше мнение». Это важные слова, которые, даже произнесённые механически и неискренне, открывают путь к углублению взаимодействия между людьми. К тому же, бихевиористы верят в то, что причинная связь поведения и эмоций одинаково хорошо работает в обе стороны. Если вести себя так, будто ты уважаешь собеседника, рано или поздно ты действительно почувствуешь к нему уважение.

Президент довольно активно использовал эту тактику, особенно отвечая на неприятные ему вопросы. Например, на вопрос о том, как чувствует себя президент-олигарх в стране, население которой в основном влачит довольно жалкое существование, Порошенко ответил: «Я уважаю ваше мнение, но поверьте, моя жизнь – не сахар». Удивительно, что на вопрос, являющийся копией вопроса, адресованного Януковичу на такой же пресс-конференции в 2011 году, действующий президент дал копию ответа. Тогдашний глава государства тоже пытался доказать журналистам, что завидовать там нечему, нет у него времени для наслаждений. Но поскольку Виктор Федорович был неискушённым оратором, у него получилось скомкано и непонятно. Порошенко же был искренен в своих чувствах.

Способность делиться с аудиторией своими чувствами крайне важна в общении. Это тоже честный приём управления коммуникацией, просто потому что чувства не врут.

Ещё один навык, который Пётр Порошенко освоил не полностью, но явно к этому идёт – это навык мы-коммуникации

Действующий президент принадлежит к типу людей с сильным Эго. Ему крайне важно, чтобы люди по достоинству ценили его заслуги. Отсюда его постоянные соскальзывания в зону «Я». Украинские реформы для Петра Порошенко – это «его» реформы. Важнейшие законы – это «его» законы. Успехи – это «его» успехи. Можно себе представить, сколько усилий могло потребоваться консультантам, чтобы убедить президента перестать говорить с людьми о себе. С людьми нужно говорить об их, а не своих, успехах, проблемах, радостях, ценностях. Тогда коммуникация имеет хоть какой-то смысл. Например, отвечая на вопрос «Украинской правды» о перспективах расследования убийства Павла Шеремета, Петр Алексеевич укорил журналиста, мол, нет у вашего издания монополии на скорбь по Павлу, это наша общая трагедия. Это, безусловно, шаг к мы-коммуникации. Но пока эта наука не очень даётся президенту, хотя за старание – плюс.

На этом, пожалуй, с честными методами всё. Нечестных больше.

В ходе пресс-конференции Пётр Порошенко, кажется, использовал весь свой арсенал манипулятивных приёмов. В какой-то момент раздражение аудитории достигло критической точки, и журналист Евгений Кузьменко даже специально уточнил, что ему нужен только ответ по существу, а не просто какой-то ответ.

Итак, какие манипуляции можно отследить в президентских ответах?

Во-первых, многочисленные вариации подмены понятий. Во вступительном слове президент очень эмоционально дискутировал с невидимыми оппонентами, которые хотят «накаркать» отмену безвиза или отказываются верить в передачу Украине летального вооружения. Будто именно эти темы составляют фокус критики, адресованной президенту, а не коррупция, смотрящие, саботаж реформ и так далее.

Совсем уж неприлично, хоть и классически, выглядел диалог президента с главным редактором «Левого берега» Соней Кошкиной о его намерении участвовать в выборах. «Конечно я собираюсь участвовать в выборах!» – с торжествующим выражением лица заявил Порошенко. И добавил: «В качестве избирателя». Главред поменялась в лице – такого дешёвого приёма даже она, видевшая многое, не ожидала.

Во-вторых, президент вполне виртуозно использовал технику рефрейминга, то есть переоформления проблемы в выгодную для себя сторону. Яркий пример – ответы на нападки журналистов по поводу январского отпуска на Мальдивах. Конечно, Порошенко был к ним готов (уже шаг вперед по сравнению с предшественниками). А не было никакого отпуска, говорит Пётр Алексеевич, поскольку по Конституции отпуск президенту не положен, и временно исполнять его обязанности никто не имеет права. Мальдивы были, отпуска не было. Рефрейминг!

В-третьих, президент беззастенчиво пользовался многословием журналистов и выдёргивал из их сложносочиненных ответов те фрагменты, которые создают более удобную почву для ответа. В некоторых случаях он лихо пресекал журналистские попытки задать манипулятивный вопрос, тем самым демонстрируя немалую искушенность в теме манипуляций. Например, вопрос Дмитрия Гордона об отношении президента к незаконным военизированным формированиям был сформулирован таким хитрым и сложным образом, что начни Пётр Алексеевич отвечать как есть, ему пришлось бы признать некоторые зашитые в вопрос нежелательные констатации. Но президент заметил расставленные журналистом ловушки и пошел в совершенно другую сторону, рассказав о том, как этим утром проведывал раненных накануне под Верховной Радой полицейских.

В общем, если бы пресс-конференция была соревнованием с журналистами по манипуляциям, то президент победил бы с разгромным счетом. Жаль только, что общественной пользы от этой победы никакой.

Лишь один момент во всём этом сеансе относительно честной коммуникации мог показаться интересным. Порошенко спросили об отношении к двум его самым активным критикам – Юлии Тимошенко и Михеилу Саакашвили. Про грузинского президента Порошенко говорил в вальяжном тоне, мол, Миша сам разрушил все мечты и надежды.

Но совершенно иначе отвечал на вопрос о возможном президентстве Тимошенко, отделавшись казённой фразой о том, что он занимается реформами, а не рейтингами, и даже не смог назвать её по имени. Из чего следует вывод, что проблему Саакашвили президент считает для себя решенной, а вот проблему Тимошенко – далеко нет. В этом, собственно, и состоит главный вызов-2018 для Порошенко.