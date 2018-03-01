Яичница на Вечном огне. Почему решение ЕСПЧ - хороший знак для украинской судебной системы

Прелесть страсбургского решения в отношении Анны Синьковой в том, что ситуация, когда бюрократические проволочки воруют время у участников процесса, официально признана неприемлемой

«Нельзя сажать в тюрьму протестующую молодежь, без нее европейские города станут смертельно скучными», - говорил Жан-Люк Годар, один из самых ярких режиссеров ХХ столетия. Мэтру сейчас 87, и он больше не снимает, а жаль – история нашей соотечественницы Анны Синьковой вполне могла бы его заинтересовать. Она как раз во вкусе Годара: хрупкая блондинка, поэтесса, журналистка, активистка нескольких молодежных артобъединений и постоянная участница всевозможных протестных акций.

В соответствии с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенным 27 февраля этого года, государство Украина должно выплатить Анне 4 тысячи евро в качестве компенсации за незаконное содержание под стражей.

Речь о событиях семилетней давности. В 2011-м ей предъявили обвинение в хулиганстве и осквернении могил, за то, что она вместе с несколькими единомышленниками жарила яичницу на Вечном огне у киевского мемориала Неизвестного солдата. Это была акция протеста против расточительного расходования природного газа и невнимания властей к проблемам ветеранов Великой Отечественной.

Символическое приготовление яичницы сняли на видео и выложили в сеть. За этим последовал арест, по оценке ЕСПЧ, вполне законный.

С решением киевского суда, по которому обвиняемая получила три года условно, в Страсбурге согласились. Возражение вызвало то, что до суда активистке пришлось провести в СИЗО три месяца

То есть почти на месяц дольше, чем предполагало постановление об аресте. Юридически для продления предварительного заключения требуется особое судебное решение. Зная, что киевские суды катастрофически перегружены, и рассмотрения дела в них порой приходится ждать месяцами, можно догадаться, почему такое решение не было получено в срок.

Учитывая прозрачность обстоятельств дела, в длительном следствии нужды явно не было. И если слушание почему-то откладывалось, происходило это, скорее всего, из-за той же банальной нехватки судей. До недавнего времени мучительно долгое ожидание суда, отложенного по организационным причинам, считалось как бы личной проблемой фигурантов дела. А точнее тех из них, кто заинтересован в скорейшем рассмотрении.

И вот, наконец, ЕСПЧ сделал это проблемой государства. Прелесть страсбургского решения в отношении Анны Синьковой в том и состоит, что ситуация, когда судебные и бюрократические проволочки воруют время у участников процесса, официально признана неприемлемой. И, оказывается, при этом, совершенно не важно, идет ли речь о законопослушных и добропорядочных гражданах или о правонарушителях.

Воздержимся от заключений о том, оскорбила ли Синькова память погибших, пожарив яичницу на мемориале. Отметим только, что, например, в Измаиле Вечный огонь то и дело используют как гриль уже давно. Сотрудники коммунальных служб не раз счищали с мемориала остатки выплавленного животного жира и находили обгоревшие сосиски. Об этом сообщали в новостях, однако срока, даже условного, за это так никто и не получил.

Банальное пренебрежение значением памятника почему-то оказалось менее серьезным проступком, чем организация по сути мирной политической акции. К слову, если бы Анна устроила публичный протест против нерационального использования природного газа не в 2011 году, а сейчас, при нынешних тарифах на газоснабжение, история могла бы закончиться совершенно иначе. Вполне возможно, ветераны Великой Отечественной, которым по каким-то причинам не удалось оформить субсидию на оплату коммунальных услуг, вышли бы жарить яичницу вместе с ней.