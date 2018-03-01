Нафтогаз vs Газпром. Оборона россиян не выдержала атаки украинцев

Нафтогаз в лице Юрия Витренко объявил о своей победе в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.

Для тех, кто уже запутался, поясню относительно коротко.

До сих пор в арбитраже рассматривались иски, где Украина и Нафтогаз оборонялись. В конце декабря 2017 года арбитраж постановил, что Нафтогаз должен Газпрому примерно 2 млрд.долл. за поставки газа с 2014 года, по которым стороны разошлись в цене.

Мы оценивали кубометр с учетом скидок в $268.5, а россияне отменили черноморские скидки в связи с аннексией (нет ножек - нет шоколадки) и оценили газ в $485 за кубометр.