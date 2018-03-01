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Главная » Мнения » Нафтогаз vs Газпром. Оборона россиян не выдержала атаки украинцев
Вадим Фульмахт
блогер
Вадим Фульмахт блогер

Нафтогаз vs Газпром. Оборона россиян не выдержала атаки украинцев

Нафтогаз vs Газпром. Оборона россиян не выдержала атаки украинцев
Фото: Слово и Дело

Краткая история битвы

01.03.18 403
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Нафтогаз в лице Юрия Витренко объявил о своей победе в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.

Для тех, кто уже запутался, поясню относительно коротко.

До сих пор в арбитраже рассматривались иски, где Украина и Нафтогаз оборонялись. В конце декабря 2017 года арбитраж постановил, что Нафтогаз должен Газпрому примерно 2 млрд.долл. за поставки газа с 2014 года, по которым стороны разошлись в цене.

Мы оценивали кубометр с учетом скидок в $268.5, а россияне отменили черноморские скидки в связи с аннексией (нет ножек - нет шоколадки) и оценили газ в $485 за кубометр.

Арбитраж определил цену газа в $352 + пеня. Плюс мы должны были за поставки в конце 2013-го. 

Итого те самые 2 млрд - но мы все равно должны были за это заплатить, рано или поздно. Вот мой подробный пост на тему решения арбитража в декабре 2017 года: https://tyler78.livejournal.com/838269.html

В целом, решение арбитража в декабре 2017 было явно в нашу пользу, отбили большинство требований Газпрома, но россияне пытались утешать себя тем, что все равно мы им должны 2 млрд., деликатно забывая о своих изначальных хотелках, мол, так и было задумано.

Теперь же арбитраж рассматривал иск, где Нафтогаз атаковал, а Газпром оборонялся

Спорили по поводу транзита и Украина отсудила 4.63 млрд.

С учетом украинского долга по первому делу в 2 млрд., чистый выигрыш после взаимозачета - 2.56 млрд.

Когда молодцы, тогда молодцы! Разумеется, сейчас все политические фельдмаршалы начнут примазываться к этому успеху, но мы же понимаем, что реальная заслуга у Коболева и Витренко.

Если я в чем-то не прав, прошу меня поправить...

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