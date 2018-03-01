Нафтогаз vs Газпром. Оборона россиян не выдержала атаки украинцев

Нафтогаз в лице Юрия Витренко объявил о своей победе в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.
Для тех, кто уже запутался, поясню относительно коротко.
До сих пор в арбитраже рассматривались иски, где Украина и Нафтогаз оборонялись. В конце декабря 2017 года арбитраж постановил, что Нафтогаз должен Газпрому примерно 2 млрд.долл. за поставки газа с 2014 года, по которым стороны разошлись в цене.
Мы оценивали кубометр с учетом скидок в $268.5, а россияне отменили черноморские скидки в связи с аннексией (нет ножек - нет шоколадки) и оценили газ в $485 за кубометр.
Арбитраж определил цену газа в $352 + пеня. Плюс мы должны были за поставки в конце 2013-го.
Итого те самые 2 млрд - но мы все равно должны были за это заплатить, рано или поздно. Вот мой подробный пост на тему решения арбитража в декабре 2017 года: https://tyler78.livejournal.com/838269.html
В целом, решение арбитража в декабре 2017 было явно в нашу пользу, отбили большинство требований Газпрома, но россияне пытались утешать себя тем, что все равно мы им должны 2 млрд., деликатно забывая о своих изначальных хотелках, мол, так и было задумано.
Теперь же арбитраж рассматривал иск, где Нафтогаз атаковал, а Газпром оборонялся
Спорили по поводу транзита и Украина отсудила 4.63 млрд.
С учетом украинского долга по первому делу в 2 млрд., чистый выигрыш после взаимозачета - 2.56 млрд.
Когда молодцы, тогда молодцы! Разумеется, сейчас все политические фельдмаршалы начнут примазываться к этому успеху, но мы же понимаем, что реальная заслуга у Коболева и Витренко.
Если я в чем-то не прав, прошу меня поправить...