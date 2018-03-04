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Юрий Божич
публицист, журналист
Юрий Божич публицист, журналист

Мультик Путина. Как превратить страну в изгоя

Мультик Путина. Как превратить страну в изгоя
Скриншот видео

Патриотический угар внутри РФ поддерживать уже нечем. Кроме войны...

04.03.18 3651
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Председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев недавно сообщил, что Гаагский международный уголовный суд подтвердил: иск против Путина примут. 

Одно из российских оппозиционных медиа сразу возликовало, заявив, что теперь Путин якобы не может баллотироваться в президенты. Но эти выводы чересчур поспешны. Даже сам Закаев понимает: «ни завтра, ни послезавтра арестовывать Путина никто не будет». Но важно, что процесс запущен. Из российского президента всё интенсивнее делают изгоя, точно так, как он чередой своих действий превратил в страну-изгоя саму Россию.

Скандал вокруг российских спортсменов накануне и во время Олимпиады в Пхёнчхане, расстрел «вагнеровцев» в Сирии, привлечение к ответственности 13 друзей Путина (в том числе его «повара» Пригожина) за вмешательство в выборы президента США, суд над «русской мафией» в Испании, кокаиновый скандал в посольстве РФ в Аргентине, и, наконец, анимационные страшилки во время послания Федеральному собранию — такой плотности событий, выбивающих табурет из-под хозяина Кремля, мир, кажется, никогда не видел. Неслучайно, что на фоне этих неприятностей Путин подхватил «дипломатический насморк». И фактически до своего эпохального появления перед Федеральным собранием перестал появляться на публике

Как саркастически написал Виктор Шендерович, он «сидит тихонько под плинтусом в обнимку со своим высоким рейтингом».

Путин всегда залегал на дно, когда происходили неприятные для страны эксцессы. Его ставили в ступор даже события, которые можно назвать внутренними и отдельными (гибель подлодки «Курск», теракт на Дубровке, бойня в Беслане). Что уж тут говорить о ситуации, когда на твою голову обрушиваются удары международного уровня. Не один, не два, а целая серия — как в боксёрском поединке, где один панчер на голову выше другого. Может, Путин бы и выполз из норы на свет божий после расстрела вагнеровцев. Но тут из Аргентины подоспели 400 кило кокаина.

При таких раскладах предстать перед народом в позе римского триумфатора — нелепость, пожалуй, ещё большая, чем молчание

Особенно с учётом того, что у тебя нет достойного ответа на откровенные унижения, которым тебя подвергли как руководителя государства. Но Путин предстал. Со  своими оружейными мультиками. И его верные плебеи рукоплескали ему. И он чувствовал себя императором-мультипликатором. Но не перестал быть изгоем. И "империя" его тоже. 

Сам термин «страна-изгой» появился в 1990-е годы. Он был «переплавлен» из другого — blacklash states, «мракобесные государства», — который США применяли для тех, кто находился «вне круга» демократии и представлял угрозу для тех, кто пребывал внутри этого круга. Билл Клинтон в 1994 году, выступая в Брюсселе, впервые употребил rogue states, «государства-изгои», по отношению к Ирану и Ливии.

О России в подобной терминологии заговорили лишь в начале XXI века. Тогда западные медиа пестрели красноречивыми заголовками: «Паранойя Владимира Путина изолирует Россию» (США), «Поражение Путина, надежда для России» (Франция), «Никогда не доверяй бывшему агенту КГБ» (Великобритания) и т. п. Это можно было назвать цветочками, потому что и путинский режим ещё не показал себя во всей красе.

Изощрённое отравление майо­ра Литвиненко плутонием стало первой «ягодкой», действительно напугавшей Запад и показавшей истинное лицо путинизма. Потом была мюнхенская речь российского правителя, по поводу которой сенатор США Линдси Грэм заметил, что этим Путин «сделал больше для объединения США и Европы, чем мы сами смогли бы сделать за десятилетие». Тогда все почувствовали острый привкус новой холодной войны. Однако окончательно в изгоя Путин превратил Россию тогда, когда аннексировал Крым и затеял горячую войну на Донбассе.

Да, он сумел создать для своих граждан «окно Овертона» в отношении Запада, то есть сформировать образ внешнего врага. И одновременно внушить им мысль об  особом пути, «скрепах» и прочих невротических комплексах. Но сегодня выясняется, что эти победы были пирровыми. Как пишет российский Forbes, «ирония судьбы Путина в том, что, кажется, именно конфликт между великодержавными амбициями России и экономическими задачами становится основным содержанием нашего времени. То, что вся первая сотня российского списка Forbes угодила в «кремлёвский доклад» Минфина США, свидетельствует именно об этом».

Ну что сказать, итоги блестящи. Цивилизованный мир считается с Россией всё меньше. Патриотический угар внутри страны хорошо бы поддерживать, да уже, кроме войны, нечем. Это ли не успех, достойный подражания? Это ли не сюжет для мультипликационного фильма? В котором Путин сам себе режиссер, сценарист и продюсер. И, конечно, главный герой.

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