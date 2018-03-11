Точка невозврата. В Украине стало больше свободы

Если посмотреть на результаты соцопросов, заметно, что начиная с 2015 года доверие к политикам-реформаторам упало в разы. К примеру, как следует из данных социологической группы «Рейтинг», в мае 2014-го, в зените славы Петра Порошенко, ему доверяли 64% украинцев. Три года спустя, к маю 2017-го, таких осталось 16%.

Похожая ситуация и с другими «прогрессивными» жителями политического олимпа. В этом во многом виновата сама власть, на волне революционного подъёма пообещавшая за пару лет превратить погрязшую в коррупции и долгах страну чуть ли не в рай земной. Конечно, экономисты предупреждали, что разрыв экономических связей с РФ и переход с ручного регулирования на рыночное окажется болезненным. Но кто их тогда слушал.

Очевидно, что за четыре года измениться кардинально страна не могла. Но многое можно было сделать. Например, запустить реально работающие антикоррупционные ведомства, создать независимые регулирующие структуры, хотя бы прикрутить льющиеся через госкомпании потоки, нанять на госслужбу квалифицированных людей, стремящихся построить новую страну.

К сожалению, всё по большей части ограничилось пиаром. От повышений минимальной зарплаты, не связанных с экономическим ростом, до обещания проложить через Украину трассу Hyperloop. Из реальных достижений новой власти можно назвать разве что получение безвизового режима с ЕС, но чем дальше, тем чаще он оказывается под угрозой. Хотя бы из-за бездарно прошляпленных миллионов евро, которые европейская сторона выделила на модернизацию контрольно-пропускных пунктов на границе с ЕС.

Даже небольшие изменения наподобие начатых реформ силовых структур и регуляторных органов либо получились декоративными, либо стали на паузу. Бизнес, как и во времена Януковича, стонет от проверок фискалов, трудовой инспекции и пожарных, которые налагают многомиллионные штрафы, не смущаясь тем, что в подавляющем большинстве случаев предприниматели их успешно обжалуют в суде.

Но всё же… Какой бы плохой ни была нынешняя власть, она ничуть не хуже элиты, которая управляла страной до этого

Можем ли мы вспомнить хоть одну успешную реформу правительства Тимошенко? А рейтинг доверия к ней растёт. Да и по наглости построения «вертикали власти» Порошенко далеко до дважды «несудимого».

В нынешнем падении доверия к власти есть один субъективный фактор — в Украине за последние годы стало больше свободы. Именно свободному человеку присуще вечное бурчание в отношении власти. Лишь рабы способны боготворить человека за тарелку баланды.

Растущий в обществе градус недовольства ясно показывает, что тысячи жизней, которыми Украина заплатила за свою независимость, отданы не зря. Страна прошла точку невозврата. Да, маховик реформ движется очень медленно, но его подталкивает сила, которую не остановить. И пусть не мы, но наши дети или внуки будут жить в цивилизованной европейской стране.