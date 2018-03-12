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Главная » Мнения » Не грози НБУ. Будут ли вносить должников банков в специальный список
Игорь Пугайко
юрист компании Hillmont Partners
Игорь Пугайко юрист компании Hillmont Partners

Не грози НБУ. Будут ли вносить должников банков в специальный список

Не грози НБУ. Будут ли вносить должников банков в специальный список
Фото: pravda-dolinsk.ru

Пока депутаты говорят, что закон направлен на снижение уровня кредитного риска, заемщики негодуют

12.03.18 1360
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Представьте себе, что человек взял кредит в банке. На крупную сумму. Но когда пришло платить, денег возвращать долг нет. Что он делает, дабы избежать постоянных звонков и даже угроз коллекторов? Идет в другой банк, и одалживает деньги, чтобы погасить кредит в первом. Вопреки тому, что метод довольно печальный и неэффективен, к нему довольно часто прибегают. 

Однако, вскоре такая система не будет работать.   А помешает ей недавно принятый Закон о создании и ведении кредитного реестра НБУ. Цель его очевидна - усовершенствовать процессы управления кредитными рисками банков. 

Пока депутаты-авторы говорят, что указанный закон направлен на снижение уровня кредитного риска и нацелен создать более эффективную защиту интересов вкладчиков, то заемщики (читайте - потенциальные должники) негодуют. 

Ведь, согласно новому закону, в реестр НБУ попадает список финансовых операций должника в пределах соответствующего кредитного договора. Сразу о главном.

В спецсписке теперь будет информация только о тех должниках, долг которых составляет 100 минимальных зарплат - то есть 320 000 грн 

Как это работает. Перед подписанием договора о кредите у человека должны спросить, дает ли он согласие на использование информации. Если он против - денег ему не видать. Однако учитывая правило о сумме кредита, такой договор подписывается, если кредит составляет 320 тыс. грн или больше. Если же клиент - юридическое лицо - информация о финансовых операциях передается Кредитному реестру без его согласия. 

Если человек уверен, что у него не было просрочки по отдельному платежу, а в реестре указано на уплату с просрочкой, можно спокойно требовать удаления или изменения такой информации. 

Впрочем, одним из самых хитрых и, по сути, главных пунктов нового закона является пункт о предоставлении информации по кредитному реестру третьим лицам. И передается она НБУ без согласия должника. Например, человек имеет кредит в банке Б, но информацию в реестр о ней внес банк А (в банке А у человека кредит 320+ тыс. грн, а в банке Б кредитная карта на 10 тыс. грн). Так вот, банк Б имеет право получить информацию из кредитного реестра. Или же человек обращается в банк Б за получением кредитной карты, то это финансовое учреждение имеет право получить информацию об этом клиенте. То есть, теперь переодолжить у другого банка крупную сумму денег не получится, ведь он сможет легко перепроверить, не должен ли часом человек кому-то другому. 

Однако, есть и хорошая новость. Информация в Кредитном регистре сохраняется лишь тот промежуток времени, пока длится кредит. В свою очередь, информация о выполненных обязательствах удаляется НБУ из реестра в течение 30 календарных дней после получения им сообщения о погашении кредита или прекращении договора. 

Наряду с тем, что новый закон по сути не повлечет за собой очевидных негативных последствий для должников, он позволит НБУ отслеживать ситуацию на рынке кредитных услуг и соответствующим образом реагировать на ее изменения, а отдельным банкам обеспечит возможность избегать заключения проблемных сделок заранее. И такие изменения как раз показывают подход, применяемый в странах с развитой и устойчивой экономикой. 

Конечно, немаловажно, как будут использоваться эти нововведения и насколько добросовестно будут пользоваться НБУ и другие банки новыми полномочиями, но это, как говорится, уже совсем другая история...

 

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