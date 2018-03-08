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Главная » Мнения » Женское дело. Почему 8 Марта лучше оставить в покое
Елена Розвадовская
журналист
Елена Розвадовская журналист

Женское дело. Почему 8 Марта лучше оставить в покое

Женское дело. Почему 8 Марта лучше оставить в покое
Фото: chemodur - LiveJournal

День яжедевочек, или Что Клара имела в виду

08.03.18 2642
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Все знают, как 8 Марта стало международным и женским. Ну хотя бы какие-то версии этого события. Но в какой момент этот день стал «праздником весны и женственности», понять сложно.

Я не представляю, что именно у Клары Цеткин было связано с 8 марта и почему она так отстаивала именно эту дату (идею привязки к празднику Пурим оставим любителям теории семитского заговора). Но иногда кажется, утвердись этот праздник, скажем, в ноябре, не вышло бы никакой путаницы.

Или же это самообман. И само слово «женский» автоматически подтягивает список прилагательных, соответствующих общественным представлениям о бинарной природе человека. А в ноябре мужчины просто носились бы не с тюльпанами, а с поздними хризантемами…

Ведь именно так произошло в своё время с 23 февраля. Поздравлять полагалось всех мужчин, независимо от их причастности к армии. А провозглашая тосты, восхвалять сильный пол за качества, не имеющие прямого отношения к защите отечества. Такой себе мужской день в пару к женскому.

И не важно, что в теории оба дня не про то. Важно другое — массовые праздники отражают верования этих самых масс (куда уж тут без терминологии Клары и Карла). И если искусственно назначенный праздник декларирует какие-то несвойственные им ценности, со временем прогнутся не верования, а праздник. Был о равных правах, станет «оставайтесь такими же нежными».

Возмущаться этим фактом довольно глупо. Для того чтобы понятие женственности утратило однозначность, не нужно насильно возвращать праздник к теме солидарности трудящихся женщин. Тем более что нет тут никакой солидарности. Уже довольно давно главные враги феминисток принадлежат к тому же полу.

Всё очень просто. Полный набор прав человека предполагает, что в нагрузку идёт ответственность. И потому многие современные женщины, пользуясь всеми благами, отвоёванными в своё время движением феминисток, хотят остановить музыку. Пусть будет чуть меньше зарплата, пусть другие бьются головой в стеклянный потолок, лишь бы можно было в случае чего спрятаться в домик «я же девочка».

К слову, мальчиков с аналогичными потребностями сегодня ничуть не меньше. Но они не могут спрятаться за вековые традиции зависимости и безответственности, завидуют девочкам, которые могут, и злятся на весь женский род. Инфантилизм обыкновенный, не больше, но и не меньше.  В то же время беспощадная статистика говорит нам, что за какую-то совершенно виртуальную возможность спрятаться под крылышко женщины платят слишком высокую цену и даже не сознают её.

В прошлом году от домашнего насилия умерли 600 женщин. Для сравнения: в АТО за тот же период погиб 191 военный

При этом 51% женщин домашние побои насилием не считают.

С другой стороны, во времена Клары Цеткин такие подсчёты вообще были бы невозможны. Сегодня дочери и сыновья имеют одинаковое право на наследство. Сегодня мужчины имеют право уходить в декрет. Сегодня мир совсем не такой, как 100 лет назад. И я благодарна за это в том числе и феминисткам, какими бы они ни были на разных этапах.

А 8 Марта лучше оставить в покое. Это же отличная лакмусовая бумажка, по ней проще простого понять, каким общество видит место женщины. Увы, пока оно на кухне. Но ведь мы ещё не прожили свою жизнь до конца, правда?..

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