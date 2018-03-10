РУБАНуть сплеча. Кому выгодна версия о готовящемся покушении на Порошенко

Когда журналисты в суде спросили Владимира Рубана, руководителя Центра освобождения пленных ОО «Офицерский корпус», планировал ли он покушение на президента, которое ему инкриминируют, он отшутился: «Теперь я об этом задумываюсь».

Воспринимать эту шутку всерьез мешают ряд нестыковок, из-за которых кажется, что дело Рубана шито белыми нитками. И политико-террористическая составляющая к нему присобачена наспех и по принципу «пипл все схавает».

Более того, почему-то не покидает ощущение, что по мере приближения у нас президентских выборов силовики все чаще будут рапортовать о том, как пресекли заговор против главы государства и спасли страну от хаоса, в который ее собирались ввергнуть предатели, враги народа и Украины. Схема не нова. Однако слишком понятно, кто ее конечный бенефициар, чтобы верить в нее без предъявления абсолютно железных доказательств вины злоумышленников.

Рубана задержали на КПВВ "Майорск" с арсеналом оружия, который он, по версии СБУ, пытался ввезти в Украину с неподконтрольной территории. Одно из трех. Либо Рубан - полный идиот, решивший наудачу проскочить блокпост с минами, автоматами и пулеметами. Либо он, как он сам утверждает, понятия не имел, что везет оружие, думая, что его автомобиль загружен мебелью. Либо между ним и людьми на посту существовали договоренности, которые потом были нарушены, что позволило силовикам защелкнуть наручники на его запястьях. Если отбросить «мебельную» версию, в соответствии с которой из Рубана просто сделали козла отпущения, остается серьезный вопрос: а зачем вообще нужно было таскать оружие из «республик», если его в нужном количестве можно приобрести на подконтрольной территории?

О том, что это занятие опасно и лишено всяческой логики, заявляют представители военной контрразведки. Один из них, которого цитирует «Страна.ua», говорит: оружие «возят из второго и третьего эшелонов АТО. Есть специальные подразделения по ремонту и утилизации оружия. Там есть отличные схемы по списанию якобы пришедшего в негодность и неподлежащего восстановлению оружия… Те, кто занимаются вывозом и торговлей оружием, используют именно такие схемы».

Это касается и хождения неучтенного оружия внутри Украины, и даже попыток его контрабанды за рубеж. В свое время отечественные спецслужбы рассказали, как о несомненном успехе, о пресечении преступной деятельности Грегуара Муто, 27-летнего гражданина Франции, пытавшегося наладить милитари-поставки в свою страну. И ему для этого не потребовалось ничего транспортировать его из ЛДНРовского «зазеркалья». Он просто встречался в Мариуполе с бойцами батальона «Азов» и вел с ними переговоры.

Наконец, не стоит забывать, что взрывы на арсеналах, вполне возможно, погребли под собой много пикантной информации, касающейся воровства и перепродажи оружия и боеприпасов в Украине. И что объяснять все «халатностью» там, где могут крутиться огромные деньги, путь заметно более легкий, чем искать, куда и через чьи руки расползлись смертоносные «товары» из Балаклеи, Калиновки или Сватово.

То есть абсурд поступка Рубана сопоставим с утратой им всякого чувства реальности.

Рубану абсолютно незачем было пересекать линию разграничения, чтобы приобрести все то, что стреляет и взрывается, для каких бы целей он все это ни заготавливал

Но еще более абсурден сам алгоритм использования оружия, который указан в сообщении о подозрении, предъявленном Рубану. По мнению СБУ, он планировал устроить большую заваруху в правительственном квартале с огромным количеством жертв и убийством Порошенко, Авакова, Турчинова. Какими для этого силами и средствами должен был располагать Рубан – трудно даже вообразить. Не говоря уже о том, что убийства политических деятелей редко напоминают Сталинградскую битву или операцию в Дюнкерке. Достаточно вспомнить удавшееся (хоть до сих пор и не вполне разгаданное) покушение на Кеннеди и кучу неудавшихся – на Фиделя Кастро.

Если в СБУ не видят никакой проблемы в доказательствах предъявленных Рубану обвинений, тогда, конечно, наших силовиков можно поздравить. Но пока все это, увы, отдает знаменитыми процессами 1930-х годов, в которых фигурировали «своры бешеных псов», готовивших убийство товарища Сталина, и самооговор – как «царица доказательств» в юридических практиках товарища Вышинского.

Пока СБУ не представило убедительных аргументов в поддержку своей версии, вся картина с задержанием и обвинениями в адрес Рубана предстает написанной широкими и чересчур политическими мазками. На 18 марта – то есть на тот же день, что и выборы президента РФ, - в Украине намечена очередная массовая акция противников Порошенко.

К ней из своего зарубежного далека призывает выдворенный из страны Саакашвили. И уже нашлись «светлые головы», которые связали воедино действия сторонников «Михомайдана» с действиями Рубана. Мол, для этих маргиналов (которых недавно силовики разогнали довольно жестоким способом) он и вез оружие. Другими словами, посмотрите, что из себя представляют оппоненты нынешнего президента. Они готовы на провокации, убийства, пролитие крови и т.п. – лишь бы достичь своих поганых целей: дестабилизировать обстановку в стране. Чего хотят добиться эти гады своим масштабным терактом? Правильно (цитируем из «пидозры»): создать условия, «при которых силы, задействованные в Антитеррористической операции, будут перемещены с восточных регионов Украины в Киев, что даст возможность Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных "миротворческих сил" подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и незаконные вооруженные формирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Вывод: оппоненты нашего президента – упыри и мерзавцы. И с ними нужно поступать соответственно.

Окей, все может обстоять именно так. Но, повторяю, общество должно получить этому неопровержимые доказательства. Иначе это все представляется нечистоплотной политической игрой с хорошим прикупом лишь для одного человека – того, кто ныне сидит на Банковой. Вопрос: не рано ли он начал в нее играть? За целый год до выборов? Или дело Рубана – это еще цветочки? А ягодки будут позже?